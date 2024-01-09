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Обломок ракеты обнаружили вблизи российского Волгограда, - росСМИ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
В деревне Большой Морец Волгоградской области РФ работники "РЖД" обнаружили обломок ракеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание ASTRA.
"Что это - на этот вопрос вам ответят в Минобороны. Все необходимые службы уже на месте. Никто не пострадал. Работы ведутся. Это все, что я могу сказать", - заявила председатель деревни Большой Морец Еланского района Галина Зуева.
В 2022 году в Еланском районе уже находили обломки ракет. Власти лишь отчитались, что обломки уничтожены, но не объяснили, чьи это были ракеты и куда они летели. Тогда ASTRA выяснила, что 16 декабря 2022 года на участки местных жителей упали дополнительные топливные баки российских ракет.
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+9 U A 03b737e8
показать весь комментарий09.01.2024 12:28
+8 Denis Shimon
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+6 AbOriginal_UA
показать весь комментарий09.01.2024 12:26
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валяеться бобылем в поле
былаб это украинская ракета - гуляля бы где-то с рускими военными на разрыв
а так - про это хорошо осведомлена лишь нещасная флора и фауна моря.. а то, что людишки на берегу водоёма начнут умирать "отничего" - тотакЭ