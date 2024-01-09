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Обломок ракеты обнаружили вблизи российского Волгограда, - росСМИ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

В деревне Большой Морец Волгоградской области РФ работники "РЖД" обнаружили обломок ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание ASTRA.

"Что это - на этот вопрос вам ответят в Минобороны. Все необходимые службы уже на месте. Никто не пострадал. Работы ведутся. Это все, что я могу сказать", - заявила председатель деревни Большой Морец Еланского района Галина Зуева.

В 2022 году в Еланском районе уже находили обломки ракет. Власти лишь отчитались, что обломки уничтожены, но не объяснили, чьи это были ракеты и куда они летели. Тогда ASTRA выяснила, что 16 декабря 2022 года на участки местных жителей упали дополнительные топливные баки российских ракет.

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Обломок ракеты обнаружили вблизи российского Волгограда, - росСМИ 01
Обломок ракеты обнаружили вблизи российского Волгограда, - росСМИ 02
Обломок ракеты обнаружили вблизи российского Волгограда, - росСМИ 03
Обломок ракеты обнаружили вблизи российского Волгограда, - росСМИ 04
Обломок ракеты обнаружили вблизи российского Волгограда, - росСМИ 05
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Топ комментарии
+9
шкода( що не в..бала по Волгограду
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09.01.2024 12:28
+8
Мабуть БНР атакувало
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09.01.2024 12:15
+6
Воронеж перекрестился....
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09.01.2024 12:26
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они шо их проволокой алюминиевой прикручивают? что минимум один сход несанкционированный)))надо больше)
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09.01.2024 12:01 Ответить
дали ракете свободу воли в росии
вот и результат
валяеться бобылем в поле
былаб это украинская ракета - гуляля бы где-то с рускими военными на разрыв
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09.01.2024 12:48 Ответить
Здається - Х-101 У нас таких немає
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09.01.2024 12:03 Ответить
Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое!
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09.01.2024 12:03 Ответить
То не наша, сами себе обстілюють.
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09.01.2024 12:07 Ответить
і все ближче до Енгельса "лягають"
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09.01.2024 14:22 Ответить
Мабуть БНР атакувало
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09.01.2024 12:15 Ответить
ДБР )
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09.01.2024 12:44 Ответить
Воронеж перекрестился....
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09.01.2024 12:26 Ответить
шкода( що не в..бала по Волгограду
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09.01.2024 12:28 Ответить
Дві протоптані стежки. Той, що був ліворуч - розумніше за того, що був праворуч. Бо той, що ходив дивитися ліворчуч швидко второпв, що близько краще не підходити
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09.01.2024 12:47 Ответить
..если бы не было Каспийского моря кацапы больше бы знали про технологические мощщщи кацапской армии и про отходы её жизнедеятельности
а так - про это хорошо осведомлена лишь нещасная флора и фауна моря.. а то, что людишки на берегу водоёма начнут умирать "отничего" - тотакЭ
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09.01.2024 13:03 Ответить
Нештатный сход обломка с самолета-носителя
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09.01.2024 13:06 Ответить
Це інформація для тих скептиків ,які не можуть звести баланс між запущеними і збитим і розганяють зраду в стилі" ета ви всьо врьоті". А рассєя вона така от" волгі і да єнісєя". Тому і валяється це залізяччя на безкрайніх просторах рассєі , дякуючи мікроелектроніці з вкрадених в Україні стіралок.
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09.01.2024 13:35 Ответить
Ти диви!!! Їм люмінію підкинули, а вони не раді....
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09.01.2024 14:30 Ответить
прапорщик Шматко паливо з ракети злив .
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09.01.2024 15:05 Ответить
разве кого удивляет мокшанска техника..сколенКовставалоВоРакоМс
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09.01.2024 21:25 Ответить
 
 