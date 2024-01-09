Обломок ракеты обнаружили вблизи российского Волгограда, - росСМИ. ФОТОрепортаж

В деревне Большой Морец Волгоградской области РФ работники "РЖД" обнаружили обломок ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание ASTRA.

"Что это - на этот вопрос вам ответят в Минобороны. Все необходимые службы уже на месте. Никто не пострадал. Работы ведутся. Это все, что я могу сказать", - заявила председатель деревни Большой Морец Еланского района Галина Зуева.

В 2022 году в Еланском районе уже находили обломки ракет. Власти лишь отчитались, что обломки уничтожены, но не объяснили, чьи это были ракеты и куда они летели. Тогда ASTRA выяснила, что 16 декабря 2022 года на участки местных жителей упали дополнительные топливные баки российских ракет.

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