В Яворивском районе Львовщине объявлен траур после трагической смерти воина Романа Червинского, подорвавшегося на гранате в зоне ООС

Ночью 16 сентября в результате подрыва гранаты погиб украинский воин Роман Червинский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Яворивская ОГА в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "На Яворовщине невосполнимые потери. 16 сентября 2020 около часа ночи находясь в блиндаже подорвался на гранате Червинский Роман Ярославович, в результате чего получил травму несовместимую с жизнью.

Червинский Роман Ярославович, 29.07.1991 года рождения. Житель г.Яворова, призван на военную службу в 2011 году.

В 2015 году мобилизован Яворивского-Мостиским ОРВК и проходил службу, как механик-водитель механизированного взвода механизированной роты 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Выражаем искренние слова соболезнования родителям, брату, родным и близким по поводу невосполнимой утраты Червинского Романа".

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