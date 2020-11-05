Украинские воины проводят учения по обустройству минно-взрывных заграждений на южном направлении, - Командование ОС ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На южном направлении, в инженерно-саперных подразделениях, подчиненных Командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины, которые несут боевую службу у побережья Черного и Азовского морей, продолжаются практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование ОС ВСУ.

В частности, на суше, украинские воины осуществляют тренировки по наращиванию инженерных заграждений минными заградителями ПМЗ-4п и ГМЗ-3. В свою очередь, на десантно-доступных участках морского побережья - плавающими транспортерами ПТС-2.

"Рубежи минирования на вероятных направлениях действий противника значительно усложняют его продвижение в глубину обороны наших войск", - отметил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Также генерал добавил, что сочетание заранее подготовленных оборонительных укреплений с системой инженерных заграждений и системой много эшелонированного огневого поражения, значительно сковывает действия противника и наносит ему значительный урон.

"Постоянные тренировки инженерно-саперных подразделений и подвижных отрядов заграждений, как морских, так и действующих на суше, гарантируют своевременное выполнение задач по ограничению мобильности вражеских сил и средств", - подытожил Наев.

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