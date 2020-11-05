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Украинские воины проводят учения по обустройству минно-взрывных заграждений на южном направлении, - Командование ОС ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На южном направлении, в инженерно-саперных подразделениях, подчиненных Командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины, которые несут боевую службу у побережья Черного и Азовского морей, продолжаются практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование ОС ВСУ.

В частности, на суше, украинские воины осуществляют тренировки по наращиванию инженерных заграждений минными заградителями ПМЗ-4п и ГМЗ-3. В свою очередь, на десантно-доступных участках морского побережья - плавающими транспортерами ПТС-2.

"Рубежи минирования на вероятных направлениях действий противника значительно усложняют его продвижение в глубину обороны наших войск", - отметил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Также генерал добавил, что сочетание заранее подготовленных оборонительных укреплений с системой инженерных заграждений и системой много эшелонированного огневого поражения, значительно сковывает действия противника и наносит ему значительный урон.

"Постоянные тренировки инженерно-саперных подразделений и подвижных отрядов заграждений, как морских, так и действующих на суше, гарантируют своевременное выполнение задач по ограничению мобильности вражеских сил и средств", - подытожил Наев.

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Украинские воины проводят учения по обустройству минно-взрывных заграждений на южном направлении, - Командование ОС ВСУ 01
Украинские воины проводят учения по обустройству минно-взрывных заграждений на южном направлении, - Командование ОС ВСУ 02
Украинские воины проводят учения по обустройству минно-взрывных заграждений на южном направлении, - Командование ОС ВСУ 03
Украинские воины проводят учения по обустройству минно-взрывных заграждений на южном направлении, - Командование ОС ВСУ 04
Украинские воины проводят учения по обустройству минно-взрывных заграждений на южном направлении, - Командование ОС ВСУ 05
Украинские воины проводят учения по обустройству минно-взрывных заграждений на южном направлении, - Командование ОС ВСУ 06

Автор: 

оборона (5205) военные учения (3457) ВСУ (6587) Наев Сергей (347) Объединенные силы (607)


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Топ комментарии
+11
Для тих, хто вважає військові навчання української армії дитячими іграшками, привожу офіційні дані. Міноборони Росії запланувало проведення в 2020 році 4800 військових навчань, та 9000 практичних мероприємств бойових тренувань. Питання є?
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05.11.2020 10:23
+10
Заранее подготовленные укрепления с системами инженерных заграждений и огневого поражения, значительно сковывают действия противника.Классика. Нет предела Совершенству)))
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05.11.2020 09:58
+9
Головне, щоб набутті навички стали в нагоді при виконанні бойових завдань! Безперечно - військові молодці, що постійно проводять навчання,та підтримують свою боєздатність
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05.11.2020 10:06
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Зачем роют ров на на берегу?
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05.11.2020 09:33 Ответить
Это учения.
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05.11.2020 09:40 Ответить
Чим би дитя не бавилося, аби не плакало......
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05.11.2020 10:00 Ответить
Это же учения, что не понятного!
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05.11.2020 10:21 Ответить
Неаонятного назначение этого перекапывания. Зачем перекапывают две линии. Вы видео смотрели?
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05.11.2020 10:41 Ответить
Навіщо мінний загороджувач ставить протитанкові міни?
Шоб виросли мінні дерева.
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05.11.2020 14:52 Ответить
Правильное замечание. Ров надо рыть в море!
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05.11.2020 12:55 Ответить
Заранее подготовленные укрепления с системами инженерных заграждений и огневого поражения, значительно сковывают действия противника.Классика. Нет предела Совершенству)))
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05.11.2020 09:58 Ответить
Головне, щоб набутті навички стали в нагоді при виконанні бойових завдань! Безперечно - військові молодці, що постійно проводять навчання,та підтримують свою боєздатність
показать весь комментарий
05.11.2020 10:06 Ответить
Для тих, хто вважає військові навчання української армії дитячими іграшками, привожу офіційні дані. Міноборони Росії запланувало проведення в 2020 році 4800 військових навчань, та 9000 практичних мероприємств бойових тренувань. Питання є?
показать весь комментарий
05.11.2020 10:23 Ответить
сочетание заранее подготовленных оборонительных укреплений с системой инженерных заграждений и системой много эшелонированного огневого поражения, значительно сковывает действия противника
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05.11.2020 10:44 Ответить
Українські воїни проводять навчання з облаштування мінно-вибухових загороджень на південному напрямку, - Командування ОС ЗСУ - Цензор.НЕТ 7325мин нет
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05.11.2020 10:45 Ответить
Хоч один позитив, фото дівчини бійця.
Українські воїни проводять навчання з облаштування мінно-вибухових загороджень на південному напрямку, - Командування ОС ЗСУ - Цензор.НЕТ 7603
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05.11.2020 18:59 Ответить
 
 