Врио начальника Главного следственного управления СБУ Швец владеет элитной недвижимостью под Киевом, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Врио начальника Главного следственного управления СБУ Андрей Швец, чья имущественная декларация не является публичной, поселился с семьей в имении рыночной стоимостью ориентировочно 11 млн гривен в коттеджном городке "Золоче" под Киевом. При этом сам Швец всю жизнь в основном работал на государственной службе, а его близкие родственники не имели доходного бизнеса и существенных официальных доходов.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы" (проект Радио Свобода и UA:Первый) - "Элитная жизнь "главного следователя" СБУ", информирует Цензор.НЕТ.

Несмотря на влиятельную должность, Швец - непубличный чиновник, информации о его назначении нет на сайте СБУ, его имущественная декларация не доступна для граждан. Возможно, это из-за того, что он имеет статус "врио" (временно исполняющий обязанности), хотя руководит всем следствием Службы безопасности Украины уже более года.

Начиная с июня этого года, журналисты в течение нескольких месяцев замечали людей на территории одного из самых дорогих особняков коттеджного городка "Золоче", что в селе Вишенки Киевской области, и фиксировали там машины семьи Швеца. Одна из них принадлежала 19-летней дочери врио начальника главного следственного отдела СБУ, а две другие - Mercedes и Toyota Camry - самому Швецу.

Государственные органы не регистрировали эту недвижимость и право собственности на нее. Ей до сих пор официально не присвоен почтовый адрес, поэтому из реестров невозможно узнать, у кого, когда и за сколько семья Швеца приобрела этот коттедж в "Золоче".

Как выяснили "Схемы", ориентировочно такой дом стоит минимум 11 млн гривен. Один из соседних, еще незаселенных домов в Золоче, выставлен на продажу от застройщика, также с выходом к воде - за 420 тыс. долларов, другой коттедж рядом продали за 430 тыс. долларов.

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В отличие от котеджа, земля под ним имеет государственную регистрацию и с октября 2019 г. принадлежит семье Швеца - его жене и отцу. Согласно договорам купли-продажи, которые "Схемы" получили из собственных источников в Министерстве юстиции, 18 соток земли стоили семье почти 180 тыс. гривен, это чуть больше 7 тыс. долларов. Рыночные цены на землю похожей площади неподалеку достигают 40 тыс. долларов. Таким образом, делают вывод журналисты, земля в одном из самых престижных комплексов Киевской досталась семье влиятельного чиновника СБУ в 4-5 раз дешевле рыночной стоимости.

Еще один особняк в этом же коттеджном городке Золоче с 2015 года принадлежал отцу Андрея Швеца. Это двухэтажный коттедж на более чем 200 квадратов с бассейном. За несколько дней до публикации материала семья продала дом.

Происхождение средств на два элитных имения, как проанализировали журналисты, сложно объяснить официальными доходами семьи Швеца.

Согласно данным источников "Схем" в налоговой, жена чиновника СБУ официально за 22 года заработала 70 тыс. гривен, основные поступления - это помощь из государственного центра социальных выплат. Отец, на которого частично оформлена недвижимость семьи, за этот же период официально заработал почти 245 тыс. гривен. Он до сих пор имеет долю в фирме, которая занималась производством мясных продуктов - со сравнительно невысокими доходами, а с 2010 года не ведет деятельности. Мужчина также судился за пересчет своей пенсии на Ивано-Франковщине. Мать чиновника, по данным налоговой, за 22 года заработала более 1,5 миллиона гривен, включая проценты в банке и соцвыплатами.

Швец с 2003 года работал преимущественно на госслужбе - сначала в прокуратуре Киевской области, затем - в налоговой, а также Минюсте - перед приходом в СБУ. В конце 2016 г. Швец сделал перерыв на частную практику: основал юридическую фирму "Правовая и экономическая безопасность", соучредителем которой был почти год, до возвращения на госслужбу в Министерство юстиции. Еще раз в частный сектор он возвращался на полгода до прихода в СБУ в 2019 году - зарегистрировал свой ФОП по специальности "деятельность в сфере права".

За 22 года суммарно Андрей Швец заработал чуть меньше 7,5 млн гривен, выяснили журналисты с помощью источников в налоговой службе.

На вопрос "Схем" о происхождении имущества Швеца и средств на это, в пресс-службе СБУ сообщили: "После увольнения из Министерства юстиции Украины в 2018 году Андрей Швец занимался более года предпринимательской деятельностью. От этой деятельности получил доход в сумме почти 5 млн грн, из которых в полной мере были уплачены налоги. Дом возводился на средства отца, который получил их от реализации старого дома. Часть средств использована с дохода отца от работы за границей в течение более трех лет. Дополнительно в приобретение дома средства вкладывала семья".

Что касается заниженной стоимости земельного участка в СБУ заявили, что он "был приобретен отцом и женой Андрея Швеца за сумму, предложенную продавцом". На вопрос о том, не является ли затягивание с регистрацией дома способом не отображать его в публичных реестрах, в СБУ ответили, что "в настоящее время проводится процедура по введению дома в эксплуатацию. О расходах на строительство дома, в том числе по его вводу в эксплуатацию, будет указано в декларации Швеца за 2020 год".