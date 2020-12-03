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Врио начальника Главного следственного управления СБУ Швец владеет элитной недвижимостью под Киевом, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Врио начальника Главного следственного управления СБУ Андрей Швец, чья имущественная декларация не является публичной, поселился с семьей в имении рыночной стоимостью ориентировочно 11 млн гривен в коттеджном городке "Золоче" под Киевом. При этом сам Швец всю жизнь в основном работал на государственной службе, а его близкие родственники не имели доходного бизнеса и существенных официальных доходов.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы" (проект Радио Свобода и UA:Первый) - "Элитная жизнь "главного следователя" СБУ", информирует Цензор.НЕТ.

Несмотря на влиятельную должность, Швец - непубличный чиновник, информации о его назначении нет на сайте СБУ, его имущественная декларация не доступна для граждан. Возможно, это из-за того, что он имеет статус "врио" (временно исполняющий обязанности), хотя руководит всем следствием Службы безопасности Украины уже более года.

Начиная с июня этого года, журналисты в течение нескольких месяцев замечали людей на территории одного из самых дорогих особняков коттеджного городка "Золоче", что в селе Вишенки Киевской области, и фиксировали там машины семьи Швеца. Одна из них принадлежала 19-летней дочери врио начальника главного следственного отдела СБУ, а две другие - Mercedes и Toyota Camry - самому Швецу.

Врио начальника Главного следственного управления СБУ Швец владеет элитной недвижимостью под Киевом, - СМИ 01

Государственные органы не регистрировали эту недвижимость и право собственности на нее. Ей до сих пор официально не присвоен почтовый адрес, поэтому из реестров невозможно узнать, у кого, когда и за сколько семья Швеца приобрела этот коттедж в "Золоче".

Как выяснили "Схемы", ориентировочно такой дом стоит минимум 11 млн гривен. Один из соседних, еще незаселенных домов в Золоче, выставлен на продажу от застройщика, также с выходом к воде - за 420 тыс. долларов, другой коттедж рядом продали за 430 тыс. долларов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Семья главы внутренней безопасности СБУ Наумова приобрела квартиру в элитном ЖК в 4 раза дешевле рыночной стоимости, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Врио начальника Главного следственного управления СБУ Швец владеет элитной недвижимостью под Киевом, - СМИ 02

В отличие от котеджа, земля под ним имеет государственную регистрацию и с октября 2019 г. принадлежит семье Швеца - его жене и отцу. Согласно договорам купли-продажи, которые "Схемы" получили из собственных источников в Министерстве юстиции, 18 соток земли стоили семье почти 180 тыс. гривен, это чуть больше 7 тыс. долларов. Рыночные цены на землю похожей площади неподалеку достигают 40 тыс. долларов. Таким образом, делают вывод журналисты, земля в одном из самых престижных комплексов Киевской досталась семье влиятельного чиновника СБУ в 4-5 раз дешевле рыночной стоимости.

Еще один особняк в этом же коттеджном городке Золоче с 2015 года принадлежал отцу Андрея Швеца. Это двухэтажный коттедж на более чем 200 квадратов с бассейном. За несколько дней до публикации материала семья продала дом.

Врио начальника Главного следственного управления СБУ Швец владеет элитной недвижимостью под Киевом, - СМИ 03

Происхождение средств на два элитных имения, как проанализировали журналисты, сложно объяснить официальными доходами семьи Швеца.

Согласно данным источников "Схем" в налоговой, жена чиновника СБУ официально за 22 года заработала 70 тыс. гривен, основные поступления - это помощь из государственного центра социальных выплат. Отец, на которого частично оформлена недвижимость семьи, за этот же период официально заработал почти 245 тыс. гривен. Он до сих пор имеет долю в фирме, которая занималась производством мясных продуктов - со сравнительно невысокими доходами, а с 2010 года не ведет деятельности. Мужчина также судился за пересчет своей пенсии на Ивано-Франковщине. Мать чиновника, по данным налоговой, за 22 года заработала более 1,5 миллиона гривен, включая проценты в банке и соцвыплатами.

Швец с 2003 года работал преимущественно на госслужбе - сначала в прокуратуре Киевской области, затем - в налоговой, а также Минюсте - перед приходом в СБУ. В конце 2016 г. Швец сделал перерыв на частную практику: основал юридическую фирму "Правовая и экономическая безопасность", соучредителем которой был почти год, до возвращения на госслужбу в Министерство юстиции. Еще раз в частный сектор он возвращался на полгода до прихода в СБУ в 2019 году - зарегистрировал свой ФОП по специальности "деятельность в сфере права".

Врио начальника Главного следственного управления СБУ Швец владеет элитной недвижимостью под Киевом, - СМИ 04

За 22 года суммарно Андрей Швец заработал чуть меньше 7,5 млн гривен, выяснили журналисты с помощью источников в налоговой службе.

На вопрос "Схем" о происхождении имущества Швеца и средств на это, в пресс-службе СБУ сообщили: "После увольнения из Министерства юстиции Украины в 2018 году Андрей Швец занимался более года предпринимательской деятельностью. От этой деятельности получил доход в сумме почти 5 млн грн, из которых в полной мере были уплачены налоги. Дом возводился на средства отца, который получил их от реализации старого дома. Часть средств использована с дохода отца от работы за границей в течение более трех лет. Дополнительно в приобретение дома средства вкладывала семья".

Что касается заниженной стоимости земельного участка в СБУ заявили, что он "был приобретен отцом и женой Андрея Швеца за сумму, предложенную продавцом". На вопрос о том, не является ли затягивание с регистрацией дома способом не отображать его в публичных реестрах, в СБУ ответили, что "в настоящее время проводится процедура по введению дома в эксплуатацию. О расходах на строительство дома, в том числе по его вводу в эксплуатацию, будет указано в декларации Швеца за 2020 год".

Автор: 

недвижимость (817) СБУ (19893) Швец Андрей (4)


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Топ комментарии
+8
теперь всем понятно почему за вранье в декларации сажать нельзя? ну кушайте и не подавитесь!!! я бы еще не удивился если бы это какой нибудь барыга был, а нет громадяны, это держслужбовец- военнослужащий нас за лохов держит. был такой генерал сёмочко тоже всех переиграл......так что песня знакомая. гарантик так борется с нетрудовыми доходами аж гай в кривом рогу шумит!!!
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03.12.2020 23:05
+7
Речинский: СБУ при Зеленском возобновила сотрудничество со спецслужбами России.

Это просто на голову не налазит…
В последнее время появляется четкое ощущение, что по некоторым показателям мы оказались сейчас в периоде до 2013 года.
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03.12.2020 23:29
+4
Не нужно нагаварить, это не его - это его жены или мамы или еще какого родственника!! Ну не наговаривайте!! Он беден, загляните в декларацию! Все это заработали его родственники "непосильным" "честным" трудом... правда мама наверное учительница, а жена никогда не работала... как то так... наследство короче от дальнего родственника! Падлюка одним словом!Венедиктова ты там говорила, что тобой не управляют... ну ну!
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03.12.2020 22:40
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Правила форума Совет форумчан
то конспиративные квартиры!)))
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03.12.2020 22:39 Ответить
Не нужно нагаварить, это не его - это его жены или мамы или еще какого родственника!! Ну не наговаривайте!! Он беден, загляните в декларацию! Все это заработали его родственники "непосильным" "честным" трудом... правда мама наверное учительница, а жена никогда не работала... как то так... наследство короче от дальнего родственника! Падлюка одним словом!Венедиктова ты там говорила, что тобой не управляют... ну ну!
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03.12.2020 22:40 Ответить
Нє вінаватий я... Он сам пришел! Тіпа цитата...
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03.12.2020 22:44 Ответить
Мафія безсмертна!
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03.12.2020 22:49 Ответить
честно жить не хочет
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03.12.2020 22:55 Ответить
ну- як і переважна більшість...
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04.12.2020 12:15 Ответить
Значит я так понимаю В Украине нужно что бы плохие менты плыли по днепру в черных гробах, а хорошие в красных, другого варинта спасти Украину просто не существует!
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03.12.2020 23:00 Ответить
неправилно. хорошие в хороших гробах, а плохие в плохих
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04.12.2020 00:43 Ответить
теперь всем понятно почему за вранье в декларации сажать нельзя? ну кушайте и не подавитесь!!! я бы еще не удивился если бы это какой нибудь барыга был, а нет громадяны, это держслужбовец- военнослужащий нас за лохов держит. был такой генерал сёмочко тоже всех переиграл......так что песня знакомая. гарантик так борется с нетрудовыми доходами аж гай в кривом рогу шумит!!!
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03.12.2020 23:05 Ответить
задолбали со своими декларациями. а за незаконное обогащение его что ли запрещено привлечь? было бы желание...
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04.12.2020 00:46 Ответить
Ніщєброд якийсь
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03.12.2020 23:20 Ответить
Речинский: СБУ при Зеленском возобновила сотрудничество со спецслужбами России.

Это просто на голову не налазит…
В последнее время появляется четкое ощущение, что по некоторым показателям мы оказались сейчас в периоде до 2013 года.
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03.12.2020 23:29 Ответить
до 2013 было получше - в финансовом плане уж точно.
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03.12.2020 23:43 Ответить
Вернём Яныка взад!
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04.12.2020 10:03 Ответить
Т.в.о. начальника Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець володіє елітною нерухомістю під Києвом, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1676
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04.12.2020 11:47 Ответить
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03.12.2020 23:44 Ответить
нарасследовал
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04.12.2020 00:44 Ответить
На биткоины же взял. Которые вчера легализировали в зераде.
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04.12.2020 01:34 Ответить
видать борьба с наркотиками и коррупцией-прибыльное дело
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04.12.2020 02:38 Ответить
Так это ж СБУ. У них на Лубянке в сейфах и мундиры настоящие хранятся, с погонами и орденами.
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04.12.2020 06:05 Ответить
Мозолями на срАці нажито.
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04.12.2020 07:28 Ответить
Гебня з 1917 року в шкірянках ходить, а в Україні пасеться біля митниць, пеньків і бізнесів. Тому їй не до кротів в ОПУ, тому їй і потрібні велики маєтки щоб обдумувати плани як їм розікрасти Україну.
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04.12.2020 09:09 Ответить
Коттеджный городок "Золоче" - это ловушка для взяточников, совсем безпалевная.
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04.12.2020 11:28 Ответить
Про жителей этого городка и их родню можно снимать Санта-Барбару документальную до 2050 года, контента хватит!
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04.12.2020 11:30 Ответить
И кто то там говорит про богатый запад. Живут в щитовых домиках, ездят на фиестах, да они нищеброды!!!!
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04.12.2020 11:46 Ответить
Что за место такое где 50 метров от воды - наоборот выходят :
https://youtu.be/eqJeGArQGP8
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04.12.2020 11:33 Ответить
Этого поца Швеца в СБУ подтянул Ваня Баканов по просьбе Гитлянской.
Коммерс Титаренко по которому в СБУ возбуждены были уголовные дела отписал часть земли и недвижимости Швецу за закрытие уголовных дел.
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04.12.2020 12:02 Ответить
тільки конч#ний сбушнік, немає елітної нерухомості під кійовом
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04.12.2020 15:33 Ответить
Самая проворовавшаяся система это СБУ
СБУ уже давно не думает о людях , и о безапостности !
СБУ давно думает о том как забрать бизнес ,или поставить на счетчик
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05.06.2021 22:45 Ответить
 
 