Умерла художница-шестидесятница Людмила Семыкина. ФОТО

Художница-шестидесятница Людмила Семыкина ушла из жизни 12 января. Ей было 96 лет.

Об этом сообщает Музей шестидесятничества, передает Цензор.НЕТ.

Семыкина была заслуженной художницей Украины, лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и Премии имени Василия Стуса.

В советский период Семыкина подверглась преследованию со стороны властей. В 1968 году художница подписала письмо 139-ти деятелей украинской культуры в защиту украинских политзаключенных и, несмотря на требование властей, отказалась отозвать свою подпись. За это была исключена из Союза художников УССР. Возобновили ее только в 1988 году с официальной формулировкой: "За отсутствием факта обвинения".

Была соавтором уничтоженного властью витража к 150-летию Тараса Шевченко в Киевском университете (1964 г.), автором костюмов к кинофильму "Захар Беркут". Семыкина создала серии нарядов по национальным традициям "Скифская степь", "Полесская легенда", "Ретро", "Модерн". Принимала участие в оформлении киевской станции метро "Петровка".

"Постоянную экспозицию Музея шестидесятничества украшают созданные ею в свое время для друзей-шестидесятников свиты и костюмы, фото и документы. Мы благодарны Людмиле Николаевне за ее творчество и патриотизм, за теплые слова и оставленные воспоминания. Выражаем искренние соболезнования семье. Светлая память!" - говорится в сообщении.





