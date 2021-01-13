Померла художниця-шістдесятниця Людмила Семикіна. ФОТО

Художниця-шістдесятниця Людмила Семикіна пішла з життя 12 січня. Їй було 96 років.

Про це повідомляє Музей шістдесятництва, передає Цензор.НЕТ.

Семикіна була заслуженою художницею України, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка та премії імені Василя Стуса.

В радянський період вона зазнала переслідування з боку влади. У 1968 році вона підписала славнозвісний лист 139-ти діячів української культури на захист українських політв'язнів і разом з Аллою Горською та Галиною Севрук відмовилася на вимогу влади відкликати свій підпис, за що була виключена зі Спілки художників УРСР, а поновлена була аж у 1988 році з офіційним формулюванням: "За відсутністю факту звинувачення".

Була співавтором знищеного владою вітражу до 150-річчя Т.Шевченка у Київському університеті (1964 р.), автором костюмів до кінофільму "Захар Беркут" (1970-71 рр.), створила серії строїв за національними традиціями "Скіфський степ", "Поліська легенда", "Княжа доба", "Ретро", "Модерн".

"Постійну експозицію Музею шістдесятництва прикрашають створені нею свого часу для друзів-шістдесятників свити і костюми, фото і документи. Ми вдячні Людмилі Миколаївні за її творчість і патріотизм, за теплі слова і залишені спогади. Висловлюємо щире співчуття родині. Світла пам'ять!" - йдеться в повідомленні.





Семикіна брала участь в оформленні станції метро в Києві "Петрівка / Почайна".