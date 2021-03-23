В рамках инициативы "Допомога Схід" Днепропетровская областная детская больница получила наркозно-дыхательный аппарат "Draeger Primus", - Наев. ФОТОрепортаж

В рамках международной стратегической инициативы "Допомога Схід" в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу передан современный наркозно-дыхательный аппарат "Draeger Primus".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает служба по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины в Facebook.

По словам командующего объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, данный аппарат ингаляционной анестезии с высокоточной системой контроля параметров дыхания и дозировки анестетика обеспечит как безопасность пациентов, так и повысит эффективность работы врача-анестезиолога.

"Необходимость использования данного аппарата в этой больнице уже доказана рядом сложных хирургических вмешательств", - отметил Наев.

К слову, в проведении операций кроме отечественных специалистов также принимал участие детский пластический хирург клиники Аджибадем (Турция) профессор Хакан Агир.

"Областная детская больница получила современное, даже уникальное оборудование, которое, я надеюсь, поможет врачам спасти не одну детскую жизнь, - подчеркнул генерал-лейтенант Наев. - Мы в свою очередь будем и в дальнейшем поддерживать заведение - для того, чтобы каждый ребенок имел возможность получать качественные медицинские услуги".

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Следует отметить, что областная клиническая детская больница обслуживает не только маленьких жителей области. Врачи заведения неоднократно оказывали высококвалифицированную медицинскую помощь детям из населенных пунктов Донбасса, приближенных к линии соприкосновения. В частности, городов Красногоровка, Марьинка, Курахово, Селидово и Авдеевка. Только в рамках совместного гуманитарного проекта "Помощь идет" в течение 2016 - 2018 годов на базе медицинского учреждения успешно пролечено почти 100 детей, многим из них была спасена жизнь.

Напомним, что в Украине наркозно-дыхательный аппарат "Draeger Primus" доставлен из Франции благодаря поддержке со стороны Ассоциации "Медицинская и благотворительная помощь Франция - Украина" (вице-президент Диана Дольсе) и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины (президент Леонид Костюченко).



Фото: командование ОС