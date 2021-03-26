Подполковник ВСУ Сергей Коваль погиб на Донбассе 26 марта. ФОТО

26 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Сергей Васильевич Коваль, подполковник, командир отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств 143-го центра разминирования Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице воинской части А2641, сообщает Цензор.НЕТ.

"С грустью сообщаем, что сегодня в районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины героически погиб наш побратим - подполковник Коваль Сергей Васильевич.

Кадровый офицер, выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института, Сергей Васильевич всю свою профессиональную жизнь посвятил Вооруженным Силам Украины. Прошел сложный путь от командира взвода разминирования до командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств. Имел опыт участия в миротворческих операциях. С начала российско-украинской войны - участник АТО/ООС. Неоднократно награждался ведомствеными отличиями и наградами.

Мудрым командиром и патриотом своей страны подполковник Коваль Сергей Васильевич навсегда останется в наших сердцах.

Весь личный состав Объединенного учебно-тренировочного центра Сил поддержки Вооруженных Сил Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича. Светлая память воину! Навеки в строю ... ", - отмечается в сообщении.

Подполковник Сергей Коваль погиб 26 марта под населенным пунктом Шумы.