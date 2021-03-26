Підполковник ЗСУ Сергій Коваль загинув на Донбасі 26 березня. ФОТО

26 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув Сергій Васильович Коваль, підполковник, командир загону пошуку і знешкодження саморобних вибухових пристроїв 143-го центру розмінування Збройних сил України.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці військової частини А2641, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З сумом повідомляємо, що сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України героїчно загинув наш побратим - підполковник Коваль Сергій Васильович.

Кадровий офіцер, випускник Кам’янець-Подільського військово-інженерного інституту, Сергій Васильович усе своє професійне життя присвятив Збройним Силам України. Пройшов складний шлях від командира взводу розмінування до командира загону пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв. Мав досвід участі у миротворчих операціях. З початку російсько-української війни – учасник АТО/ООС. Неодноразово нагороджувався відомчими відзнаками та нагородами.

Мудрим командиром і патріотом своєї країни підполковник Коваль Сергій Васильович назавжди залишиться у наших серцях. Весь особовий склад Об’єднаного навчально-тренувального центру Сил підтримки Збройних Сил України глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія Васильовича. Світла пам’ять воїну! Навіки в строю… ", - зазначається в повідомленні.

Підполковник Сергій Коваль загинув 26 березня під населеним пунктом Шуми.

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