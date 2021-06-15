Жители прикарпатских сел перекрыли дорогу из-за ям. ФОТО

Люди требовали, чтобы местные власти отремонтировали ямы на трассе Р-20.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Дорогу перекрыли в селе Озеряны Олешанской территориальной общины.

На месте работали 11 сотрудников полиции и полицейские диалога. Три полицейских поста выставили, чтобы информировать водителей об объезде.

Р-20 - автомобильная дорога регионального значения. Она проходит по территории Ивано-Франковской области через Снятин - Городенку - Тлумач - Тязив. Ее протяженность - 111,4 км.

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