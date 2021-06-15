Жители прикарпатских сел перекрыли дорогу из-за ям. ФОТО
Люди требовали, чтобы местные власти отремонтировали ямы на трассе Р-20.
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.
Дорогу перекрыли в селе Озеряны Олешанской территориальной общины.
На месте работали 11 сотрудников полиции и полицейские диалога. Три полицейских поста выставили, чтобы информировать водителей об объезде.
Р-20 - автомобильная дорога регионального значения. Она проходит по территории Ивано-Франковской области через Снятин - Городенку - Тлумач - Тязив. Ее протяженность - 111,4 км.
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Видимо, по привычке вышли...
и шо - неправы будут?
чего клоунада с дверями за пару млн стоила например. да тыщи их, клоунад то
или Аваков бросил людей без доказательств в тюрьму, а "юрист"-президент сказал шо виновны - презумпция невиновности? - Што?
особенно смешно этот поц шо алкаша Химикуса подстрелил - высрал шо тот бросился на него, ударил и он лежа стрелял, потом понял шо обосрался - и переписал - ой, нет, стоял я, перепутал.
или как Зеля недавно обосрался и обосрал заокеанского деда, выставив того дураком
Все б їм обгадити велике кра... будівництво найвеличнішого Нелоха світу
И им за это https://censor.net/ru/news/3271383/na_donetchine_vosstanovlen_puteprovod_razrushennyyi_rossiyiskimi_agressorami_ukravtodor
П - приоритеты, плять!