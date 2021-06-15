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Жители прикарпатских сел перекрыли дорогу из-за ям. ФОТО

Люди требовали, чтобы местные власти отремонтировали ямы на трассе Р-20.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Дорогу перекрыли в селе Озеряны Олешанской территориальной общины.

На месте работали 11 сотрудников полиции и полицейские диалога. Три полицейских поста выставили, чтобы информировать водителей об объезде.

Р-20 - автомобильная дорога регионального значения. Она проходит по территории Ивано-Франковской области через Снятин - Городенку - Тлумач - Тязив. Ее протяженность - 111,4 км.

Также смотрите: Мы строим крутые дороги, - Зеленский. ФОТО

Жители прикарпатских сел перекрыли дорогу из-за ям 01
Жители прикарпатских сел перекрыли дорогу из-за ям 02
Жители прикарпатских сел перекрыли дорогу из-за ям 03

Автор: 

акция (2425) дороги (2512) Нацполиция (16459) протест (5858) Ивано-Франковская область (921)


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Топ комментарии
+17
Велике крадивныцтво...
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15.06.2021 18:19
+14
Аваков съел.. сказал, что съест ещё!
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15.06.2021 18:22
+13
А где же ковидный фонд?
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15.06.2021 18:19
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А где же ковидный фонд?
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15.06.2021 18:19 Ответить
Аваков съел.. сказал, что съест ещё!
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15.06.2021 18:22 Ответить
Шоб подавился со всей кодлой,срыгну,вырву,с...удовольствием)...
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15.06.2021 19:50 Ответить
Ковидный фонд? Давно гу-ту
Жители прикарпатских сел перекрыли дорогу из-за ям - Цензор.НЕТ 1554
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15.06.2021 18:23 Ответить
Дорога регионального значения - от пускай регион дорогу и ремонтирует. Из фонда собирателей польских яблок.
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15.06.2021 21:03 Ответить
Велике крадивныцтво...
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15.06.2021 18:19 Ответить
Тиче, какцап?
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15.06.2021 19:17 Ответить
Велике крадівництво - вже чи ще ні ?
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15.06.2021 18:21 Ответить
Налоги заплатите и отремонтируют. А если не хотите налоги платить - скидывайтесь и делайте сами.
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15.06.2021 18:23 Ответить
А откель ты взяло , что они налоги не платили?
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15.06.2021 18:25 Ответить
еще раз - аккуратней с ярлыками. А то улетишь в бан
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15.06.2021 19:07 Ответить
с контрабанды они платят или с незаконных порубок?
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15.06.2021 18:42 Ответить
а ты их за руку поймал? И что ты за дерьмо такое, чтобы всех огульно называть преступниками? Скромный кроли=к? Ты больше похож на дешевого фуфломета
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15.06.2021 19:03 Ответить
В Польше?
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15.06.2021 21:03 Ответить
Сгинь, ватное. А то будешь следующим в бане кукарекать
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15.06.2021 22:39 Ответить
Герой, ****...
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16.06.2021 09:15 Ответить
ты? Ты не герой, а дерьмо руцьке
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16.06.2021 09:38 Ответить
Децентрализация.
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15.06.2021 18:25 Ответить
и это хорошо. Если громады действительно будут работать. На месте налоги собрали - на месте сделали дороги.
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15.06.2021 18:43 Ответить
Я ж не против.
Видимо, по привычке вышли...
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15.06.2021 18:44 Ответить
Не знаю как там у других а у нас "хромада" в Запорожской области походу добьет последнее, уже школы садики под нож пошли, зато сидит "хромадир" с зар.платой 60 штук в месяц.... с тотальной узурпацией власти, если раньше сел. голове хоть в противовес была держ. администрация то сейчас просто трешак, никто и никем не контролируется, захотело оно со своими карманными депутатами закрыло школу, захотело отобрало школьный автобус...а как эти товарищи дороги делают это вообще отдельная история.
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15.06.2021 20:13 Ответить
Это кому платят 60 штук? С дуба попавали?
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15.06.2021 21:04 Ответить
ну это уже ментальность людей. В ЕС, в который все здесь так стремятся, как раз все решают местные общины. Неуплата налогов там серьезное преступление, за которое запросто можно сесть в тюрьму. Ну и там люди требуют от своих глав общин постоянной отчетности. Не знаю, кто там у вас "хромадир", но вполне возможно он также не может собрать налоги.
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15.06.2021 21:07 Ответить
У нас в Мариуполе собираются садики сокращать. Было около сотни раньше, теперь меньше, а собираются до 51 садика сократить.
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16.06.2021 06:40 Ответить
а те кто уже заплатил, что им делать? оэидать манны небесной за свои чесно заплаченные деньоги? где отчетность, за что люди платят? в карман керманычам, чтоб они свои выводки пфайцером кололи и за границу мотались спокойно?
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15.06.2021 18:41 Ответить
это Івано-Франківщина, очень своеобразный регион. Большинство людей работают за границей. Если легально, платят налоги тем странам, в которых работают (в основном в Италии), если не легально - вообще ни одной стране налоги не платят. Есть там предприятия, курорты, Коломойскому там многое принадлежит, не знаю, как он платит. С ресторанов и отелей собирают копейки, у них и так доход небольшой, а в связи с коронавирусом - вообще ноль. Ну контрабанда еще, лес. С этого какие налоги? Мне как бы все равно. Пусть не платят, но тогда зачем требовать дороги? Сложились бы и сами сделали.
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15.06.2021 19:10 Ответить
Днепропетровщина поможет горшконосам...
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16.06.2021 09:16 Ответить
не поможет.
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16.06.2021 14:38 Ответить
если делать самим то проезд нуно делать платным. только кто ж согласится. наверное можно параллельно официально платную дорогу построить - но там походу все застроено. в общем, с капитализмом у нас безысходность.
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15.06.2021 18:51 Ответить
Єто нє дорога а направлєніє..Шоб не заблукали..
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15.06.2021 18:24 Ответить
Сколько вам ещё реформ нужно ???
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15.06.2021 18:26 Ответить
А шо такое: бубочка за которого голосовали жители, опять ******?!
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15.06.2021 18:34 Ответить
б*же - не надо русакам даже лгать и брехать - просто на Европу толкать это и вопрошать - "вы этих брать к себе хотите?"
и шо - неправы будут?
чего клоунада с дверями за пару млн стоила например. да тыщи их, клоунад то
или Аваков бросил людей без доказательств в тюрьму, а "юрист"-президент сказал шо виновны - презумпция невиновности? - Што?
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15.06.2021 18:37 Ответить
после музычко авакову веры нет. хотя и до этого не было.
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15.06.2021 18:42 Ответить
так у нас кажется даже святой - и тот сбрешет. даже в глаза, даже зная шо выглядит это как с полными штанами доказывать шо это ему сотона наложила туда.
особенно смешно этот поц шо алкаша Химикуса подстрелил - высрал шо тот бросился на него, ударил и он лежа стрелял, потом понял шо обосрался - и переписал - ой, нет, стоял я, перепутал.
или как Зеля недавно обосрался и обосрал заокеанского деда, выставив того дураком
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15.06.2021 18:52 Ответить
ну, брешут москали чисто по инерции, а вот убивают по зову души. всякие крепостничества, голодоморы, сибирские ссылки, гулаги и т.п. ведь Х#йло мог спокойно захватить Украину без массовых убийств (с такими то ресурсами + прямым кацапским управлением на высших руководящих постах и не только, даже сейчас) но с трупами ему вероятно веселее, привычка.
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15.06.2021 19:00 Ответить
ну знач судьба такая у лысоватого - обосраться на весь мир и стать уже не только в узких кругах, но и для всех - террористом
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17.06.2021 10:00 Ответить
то глухе село, там ще не чули про велике будівництво
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15.06.2021 18:56 Ответить
Так венедиктова же сказала, что собрания у нас не разрешены, поскольку мнение людей с улицы, не может отражать позицию общества.
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15.06.2021 19:01 Ответить
Платити податки мають всі. Що, які податки? Ви нам, спочатку, дороги відремонтуйте.
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15.06.2021 19:13 Ответить
то питайте у Вірастюка!!!!
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15.06.2021 20:02 Ответить
Порохоботи кляті.
Все б їм обгадити велике кра... будівництво найвеличнішого Нелоха світу
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15.06.2021 20:04 Ответить
Мешок цемента стоит 70-80 грн, + песок = несколько ям.
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15.06.2021 22:39 Ответить
А вот некоторые ублюдки в 2014м перекрывали дороги нашим военным.
И им за это https://censor.net/ru/news/3271383/na_donetchine_vosstanovlen_puteprovod_razrushennyyi_rossiyiskimi_agressorami_ukravtodor
П - приоритеты, плять!
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15.06.2021 23:26 Ответить
Приоритеты криворожца Зеленского - кривая рожа - это навсегда.
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16.06.2021 00:20 Ответить
 
 