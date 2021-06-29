С погибшим на Донбассе воином 58-й ОМПБр Андреем Гонаром простятся завтра в Кривом Роге. ФОТО

Завтра, 30 июня, в городе Кривой Рог Днепропетровской области состоится церемония прощания с Андреем Николаевичем Гонаром, 1969 года рождения, старшим солдатом, старшим водителем 58-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 26 июня в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельного осколочного ранения, полученного во время минометного обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Андрей Гонар родился 14.08.1969 года. На войне находился с 2015 года, проходил военную службу в 58-й ОМПБр с июня 2019 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня в результате обстрела российских террористов погиб старший солдат 58-й ОМПБр Андрей Гонар. ФОТО

У него остались трое детей.

30 июня в Кривом Роге объявлен днем ​​траура. В этот день в городе будут приспущены государственные флаги, а также ограничат развлекательные и концертные мероприятия.