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С погибшим на Донбассе воином 58-й ОМПБр Андреем Гонаром простятся завтра в Кривом Роге. ФОТО

Завтра, 30 июня, в городе Кривой Рог Днепропетровской области состоится церемония прощания с Андреем Николаевичем Гонаром, 1969 года рождения, старшим солдатом, старшим водителем 58-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 26 июня в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельного осколочного ранения, полученного во время минометного обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Андрей Гонар родился 14.08.1969 года. На войне находился с 2015 года, проходил военную службу в 58-й ОМПБр с июня 2019 года.

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У него остались трое детей.

30 июня в Кривом Роге объявлен днем ​​траура. В этот день в городе будут приспущены государственные флаги, а также ограничат развлекательные и концертные мероприятия.

С погибшим на Донбассе воином 58-й ОМПБр Андреем Гонаром простятся завтра в Кривом Роге 01

Автор: 

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