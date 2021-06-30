С погибшим на Донбассе воином 58-й ОМПБр Андреем Гонаром простились в Кривом Роге. ФОТОрепортаж
Сегодня, 30 июня, в городе Кривой Рог Днепропетровской области состоялась церемония прощания с Андреем Николаевичем Гонаром, 1969 года рождения, старшим солдатом, старшим водителем 58-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 26 июня в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельного осколочного ранения, полученного во время минометного обстрела позиций ВСУ российскими войсками.
Об этом говорится в материале местного издания "Рудана", сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на Центральном кладбище Кривого Рога похоронили старшего солдата Андрея Гонара, погибшего на Донбассе от осколочных ранений.
Старший водитель мотопехотной роты 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Гетмана Ивана Выговского Андрей Гонар погиб 26 июня. Это случилось вблизи поселка Пески Донецкой области, во время обстрела из гранатометов и минометов со стороны российских оккупантов.
Воин был родом из Кривого Рога, служил в рядах 58-й отдельной мотопехотной бригады с июня 2019 года. Наш земляк погиб в последний день действия контракта, который он собирался продлить.
С Героем попрощались в храме на ул. Украинской. На панихиду пришли около сотни человек. Провели воина в последний путь его родные, близкие, побратимы-военнослужащие, представители городской и районной власти", - отмечается в сообщении.
Андрей Гонар родился 14.08.1969 года. На войне находился с 2015 года, сначала был мобилизован, затем подписал контракт с 128-й отдельной горно-штурмовой бригадой. С июня 2019 года проходил военную службу в 58-й ОМПБр.
У него осталось трое детей.
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