Седьмую годовщину освобождения от оккупации отметили в Марьинке. ФОТОрепортаж

В прифронтовой Марьинке Донецкой области торжественно отметили седьмую годовщину освобождения от российской оккупации.

Об этом сообщает Марьинская городская военно-гражданская администрация, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Марьинке отметили седьмую годовщину освобождения города от российской оккупации. В начале торжественного мероприятия минутой молчания и возложением цветов к памятному знаку воинам, погибшим при выполнении боевого задания во время обороны города Марьинка, присутствующие почтили память погибших защитников", - сказано в сообщении.

Празднование продолжилось в Доме культуры. Там присутствующих поздравили с годовщиной освобождения от оккупации заместитель Командующего объединенными силами генерал-майор Богдан Бондарь, заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин и другие должностные лица.

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Марьинка была освобождена от оккупации 5 августа 2014 года.

























