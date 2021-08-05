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Седьмую годовщину освобождения от оккупации отметили в Марьинке. ФОТОрепортаж

В прифронтовой Марьинке Донецкой области торжественно отметили седьмую годовщину освобождения от российской оккупации.

Об этом сообщает Марьинская городская военно-гражданская администрация, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Марьинке отметили седьмую годовщину освобождения города от российской оккупации. В начале торжественного мероприятия минутой молчания и возложением цветов к памятному знаку воинам, погибшим при выполнении боевого задания во время обороны города Марьинка, присутствующие почтили память погибших защитников", - сказано в сообщении.

Празднование продолжилось в Доме культуры. Там присутствующих поздравили с годовщиной освобождения от оккупации заместитель Командующего объединенными силами генерал-майор Богдан Бондарь, заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин и другие должностные лица.

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Марьинка была освобождена от оккупации 5 августа 2014 года.

Седьмую годовщину освобождения от оккупации отметили в Марьинке 01
Седьмую годовщину освобождения от оккупации отметили в Марьинке 02
Седьмую годовщину освобождения от оккупации отметили в Марьинке 03
Седьмую годовщину освобождения от оккупации отметили в Марьинке 04
Седьмую годовщину освобождения от оккупации отметили в Марьинке 05
Седьмую годовщину освобождения от оккупации отметили в Марьинке 06
Седьмую годовщину освобождения от оккупации отметили в Марьинке 07
Седьмую годовщину освобождения от оккупации отметили в Марьинке 08
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Седьмую годовщину освобождения от оккупации отметили в Марьинке - Цензор.НЕТ 3297

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05.08.2021 20:31 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Седьмую годовщину освобождения от оккупации отметили в Марьинке - Цензор.НЕТ 3069
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05.08.2021 20:44 Ответить
Седьмую годовщину освобождения от оккупации отметили в Марьинке - Цензор.НЕТ 1319
Були часи і москалів з нашої землі гнали як псів, не те що тепер ..."мир в глазах"
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05.08.2021 21:03 Ответить
 
 