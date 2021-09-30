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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Украинский воин Алексей Стрижак погиб на Донбассе 30 сентября. ФОТО

30 сентября, в зоне проведения операции объединенных сил в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками, погиб Алексей Владимирович Стрижак, 1982 года рождения, житель города Зеленодольск Днепропетровской области, военнослужащий одного из подразделений Вооружденных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Зеленодольского городского совета.

"30 сентября в зоне проведения ООС, защищая свою Родину, погиб наш земляк - военнослужащий Стрижак Алексей Владимирович, 1982 года рождения. Сердце Алексея остановилось. Но Герои не умирают! Они будут жить до тех пор, пока мы о них помним!

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память Герою, не жалея собственной жизни защищал наш мирный сон и наше счастливое будущее.

Отдать честь и проводить в последний путь погибшего Героя каждый из нас сможет 2 октября 2021 в 11.30 на площади у ДК "Юбилейный". "- отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погибшего на Донбассе воина 54-й ОМБ Виктора Молостова похоронили на Харьковщине. ФОТО

Украинский воин Алексей Стрижак погиб на Донбассе 30 сентября 01

Автор: 

смерть (9230) Ян Осока (1501) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+53
Спочивай з миром, Воїне!
Подяка і вічна слава!
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30.09.2021 20:33
+41
Ми ніколи не повинні забувати, за що помирають наші найкращі сини та доньки України.
І ми не маємо права забути, хто нас, українців, вбиває.
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30.09.2021 20:35
+30
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30.09.2021 20:35
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Спочивай з миром, Воїне!
Подяка і вічна слава!
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30.09.2021 20:33 Ответить
Ми ніколи не повинні забувати, за що помирають наші найкращі сини та доньки України.
І ми не маємо права забути, хто нас, українців, вбиває.
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30.09.2021 20:35 Ответить
ну и где ответный огонь !? та позиция от куда был обстрел должна уже быть похожа лунный пейзаж с кучей кацапо-воинов которые тоже должны быть похожи на 200-сотых с первого взгляда..
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30.09.2021 20:35 Ответить
На сайтах и страницах "той стороны" нет ни одного (!!!) сообщения о погибших "ихтамнетах" та их донбасских прихвостней! А вот с нашей стороны - убитые и раненые - каждый день весь сентябрь...Вот что беспокоит и напрягает более всего!
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30.09.2021 20:50 Ответить
А, ну да, "та сторона". Эгеж?
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30.09.2021 22:46 Ответить
гавнокамандующій нє вєліт
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30.09.2021 21:08 Ответить
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30.09.2021 20:35 Ответить
За кожного вбитого українського воїна, потрібно вбивати 10 кацапських гнид!
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30.09.2021 20:42 Ответить
за кожного українця на утилізацію мінімум 100 козломордих ... щоб не шастали без запрошення ...
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30.09.2021 23:17 Ответить
Вечная слава и добрая память украинцев своему павшему Воину-герою! И несмываемый позор его президенту-"верховному главнокомандующему", скорбящему о якобы покушению на его лепшего дружбана, и в упор не замечающего практически ежедневные смерти и многочисленные ранения защитников Украины на фронте войны с российскими захватчиками!
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30.09.2021 20:44 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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30.09.2021 20:44 Ответить
Герой! Дякую тобі!
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30.09.2021 20:46 Ответить
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30.09.2021 20:51 Ответить
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30.09.2021 20:52 Ответить
Гибнут стада, родня умирает.
Смертен и ты.
Но смерти не ведает
Громкая Слава деяний достойных!
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30.09.2021 20:54 Ответить
Спасибо за всех нас....Упокой Господи его душу....
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30.09.2021 21:03 Ответить
и ЗСУ ответили из незабороненой минскими соглашениями зброи?
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30.09.2021 21:10 Ответить
Ніт. Не встигли.
Раніше вони не лише відповідали, а діяли на випередження, тобто почувались господарями становища. Зараз армія принижена зеленим чмом.
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30.09.2021 21:11 Ответить
Не дорогая, армия не унижена этим как ты говоришь чмом. Армия унижена тупорылыми дурами типа тебя - понакупивших евроблях и подрезающих ихние уралы и другую военную технику на дорогах построенную "Великим будивництвом", но не для того чтоб ты потративши сто баксов на лахтомобиль считало себя королем дороги. Дошло?
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30.09.2021 23:32 Ответить
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30.09.2021 21:22 Ответить
Герої не вмирають
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30.09.2021 23:41 Ответить
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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01.10.2021 11:03 Ответить
 
 