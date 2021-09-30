Украинский воин Алексей Стрижак погиб на Донбассе 30 сентября. ФОТО

30 сентября, в зоне проведения операции объединенных сил в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками, погиб Алексей Владимирович Стрижак, 1982 года рождения, житель города Зеленодольск Днепропетровской области, военнослужащий одного из подразделений Вооружденных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Зеленодольского городского совета.

"30 сентября в зоне проведения ООС, защищая свою Родину, погиб наш земляк - военнослужащий Стрижак Алексей Владимирович, 1982 года рождения. Сердце Алексея остановилось. Но Герои не умирают! Они будут жить до тех пор, пока мы о них помним!

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память Герою, не жалея собственной жизни защищал наш мирный сон и наше счастливое будущее.

Отдать честь и проводить в последний путь погибшего Героя каждый из нас сможет 2 октября 2021 в 11.30 на площади у ДК "Юбилейный". "- отмечается в сообщении.

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