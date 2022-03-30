Защищая Украину, погибла медик 72-й бригады Нина Кваша. ФОТО

Защищая Родину, погибла Нина Кваша, боевой медик в составе 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев.

Об этом сообщается на странице 72-й ОМБр в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Смелая, сильная, отважная и невероятно красивая снаружи и душой. Теперь ты Ангел, который держит для нас небо. Мы имели Честь быть рядом с тобой. Но не уберегли."

Защищая Родину, погибла Нина Кваша. Она была боевым медиком в составе нашей 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Выражаем глубокие соболезнования родителям, родным, близким Героини.

Героям слава!" - говорится в сообщении.