Защищая Украину, погибла медик 72-й бригады Нина Кваша. ФОТО
Защищая Родину, погибла Нина Кваша, боевой медик в составе 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев.
Об этом сообщается на странице 72-й ОМБр в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Смелая, сильная, отважная и невероятно красивая снаружи и душой. Теперь ты Ангел, который держит для нас небо. Мы имели Честь быть рядом с тобой. Но не уберегли."
Защищая Родину, погибла Нина Кваша. Она была боевым медиком в составе нашей 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.
Выражаем глубокие соболезнования родителям, родным, близким Героини.
Героям слава!" - говорится в сообщении.
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