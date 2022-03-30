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Захищаючи Україну, загинула медик 72-ї бригади Ніна Кваша. ФОТО

Захищаючи рідну Батьківщину, загинула Ніна Кваша, бойовий медик у складі 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Про це повідомляється на сторінці 72-ї ОМБр в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Смілива, сильна, відважна і неймовірно красива зовні і душею. Тепер ти Янгол, який тримає для нас небо. Ми мали Честь бути поряд з тобою. Але не вберегли.

Захищаючи рідну Батьківщину, загинула Ніна Кваша. Вона була бойовим медиком у складі нашої 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Висловлюємо глибокі співчуття батькам, рідним, близьким Героїні.

Героям слава!" - йдеться у повідомленні.

Захищаючи Україну, загинула медик 72-ї бригади Ніна Кваша 01

Автор: 

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