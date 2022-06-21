РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11399 посетителей онлайн
Новости Фото Война
6 311 2

Премьер-министр Люксембурга Беттель посетил Бучу. ФОТО

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель посетил Бучу (Киевская область).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бучанского горсовета.

Премьер-министр Люксембурга Беттель посетил Бучу 01

"Это демонстрация солидарности Люксембурга с народом Украины. Пока будет продолжаться российская война, Люксембург будет с Украиной", - подчеркнул Беттель.

Он побывал на месте массового захоронения убитых русскими солдатами граждан.

Премьер-министр Люксембурга Беттель посетил Бучу 02
Премьер-министр Люксембурга Беттель посетил Бучу 03

Бучанский городской голова Анатолий Федорук вместе с настоятелем Храма Святого Апостола Андрея Первозванного рассказали о событиях, происходивших в громаде во время оккупации русской армией, об умышленно убитых, замученных до смерти людях. Мэр Бучи отметил, что они намеренно пытаются уничтожить активных украинцев, поэтому мы квалифицируем их действия как геноцид против украинского народа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты вновь ударили по Каменскому, - Запорожская ОВА. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Люксембурга Беттель посетил Бучу 04
Премьер-министр Люксембурга Беттель посетил Бучу 05

Во время осмотра выставки фотографий Беттель поинтересовался последствиями оккупации, разрушением жилищного фонда и тем, как живут сейчас бучанцы. Премьер-министру Люксембурга также рассказали о планах будущего Мемориального комплекса.

Премьер-министр Люксембурга Беттель посетил Бучу 06

Смотрите: Помогал "республикам Донбасса", но потом осознал, что это "ненужная война", - допрос лётчика-"вагнеровца" Федорчукова. ВИДЕО

Беттель в конце сказал: "Счастье в том, что вы живы и мы живы, и имеем будущее. Но я глубоко поражен увиденным в Буче".

Люксембург (115) Буча (460)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Люксембург - це люксові апартаменти Європи. Сюди прилітаєш хоч з Відня, хоч з Берліна, і відчувається височезний рівень у всьому. Тут французи, бельгійці, німці - гастербайтери. Думаю, для прем'єра Люкса, Україна - це як для нас якийсь Чад ви Сомалі. Хоч і всякі польщі і словачини також для люксембургців далеко не зайшли.
показать весь комментарий
21.06.2022 21:21 Ответить
І тим не менше він тут, в Бучі. Дивиться, слухає і понесе цю інформацію в свою країну. Нам потрібні союзники і їх допомога. І навіть ці маленькі але заможні країни чимось та допомагають. А якщо врахувати їх розміри, то допомога суттєва, за що їм велика вдячність.
показать весь комментарий
22.06.2022 09:22 Ответить
 
 