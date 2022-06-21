Премьер-министр Люксембурга Беттель посетил Бучу. ФОТО

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель посетил Бучу (Киевская область).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бучанского горсовета.

"Это демонстрация солидарности Люксембурга с народом Украины. Пока будет продолжаться российская война, Люксембург будет с Украиной", - подчеркнул Беттель.

Он побывал на месте массового захоронения убитых русскими солдатами граждан.





Бучанский городской голова Анатолий Федорук вместе с настоятелем Храма Святого Апостола Андрея Первозванного рассказали о событиях, происходивших в громаде во время оккупации русской армией, об умышленно убитых, замученных до смерти людях. Мэр Бучи отметил, что они намеренно пытаются уничтожить активных украинцев, поэтому мы квалифицируем их действия как геноцид против украинского народа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты вновь ударили по Каменскому, - Запорожская ОВА. ФОТОрепортаж





Во время осмотра выставки фотографий Беттель поинтересовался последствиями оккупации, разрушением жилищного фонда и тем, как живут сейчас бучанцы. Премьер-министру Люксембурга также рассказали о планах будущего Мемориального комплекса.

Смотрите: Помогал "республикам Донбасса", но потом осознал, что это "ненужная война", - допрос лётчика-"вагнеровца" Федорчукова. ВИДЕО

Беттель в конце сказал: "Счастье в том, что вы живы и мы живы, и имеем будущее. Но я глубоко поражен увиденным в Буче".