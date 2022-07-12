Кадры из уничтоженного HIMARS-ами ВСУ российского склада в Степано-Крынке. ВИДЕО

В сеть попали кадры из уничтоженного российского склада с минами вблизи Шахтерска - в Степано-Крынке. Склад уничтожили украинские воины с помощью РСЗО HIMARS.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщает блогер Necro Mancer.