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Кадры из уничтоженного HIMARS-ами ВСУ российского склада в Степано-Крынке. ВИДЕО

В сеть попали кадры из уничтоженного российского склада с минами вблизи Шахтерска - в Степано-Крынке. Склад уничтожили украинские воины с помощью РСЗО HIMARS.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщает блогер Necro Mancer.

Это они на складе БК волонтёрили, что ли? Осторожнее места для активизма подбирать надо https://t.co/FuklyInmw4 #Шахтерск #Пушилин pic.twitter.com/GUvXczrHGj

— Necro Mancer (@666_mancer) July 10, 2022

А вот это, похоже, как раз то место, где "детишки" волонтёрили (интересно, сам Макаров-то живой?) https://t.co/cC6h6yolgc #1ак #роа #СтепаноКрынка pic.twitter.com/ZdYGlzfolD

— Necro Mancer (@666_mancer) July 11, 2022

Автор: 

Донецкая область (9642) склад (155) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+50
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12.07.2022 01:44
+43
відколи це "взять за щеку" стало перекладатись як "забрать Аляску"))))
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12.07.2022 01:05
+38
у арестовича все "клубнічка" він любитель хайпанути на чужих досягненнях, хоча би ЗСУ подякував, чи він як скабєєва тільки язиком може пару складів висадити?
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12.07.2022 01:42
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рашисти хочуть забрати Аляску:

https://twitter.com/i/status/1544721375058878467
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12.07.2022 01:03 Ответить
відколи це "взять за щеку" стало перекладатись як "забрать Аляску"))))
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12.07.2022 01:05 Ответить
"Забрать Аляску" це у них завжди означало "взять за щеку"...
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12.07.2022 01:32 Ответить
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12.07.2022 01:44 Ответить
Фломастер(маркер) НАТОвський ?
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12.07.2022 02:34 Ответить
Некро Мэнсер делает большую работу, удивительно что так немного подписчиков и лайков до сих пор. Народ надо поактивнее, для вас люди стараются
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12.07.2022 01:06 Ответить
в кацапердовском паблике о взрыве складов в Новой каховке : "Е*ать, русские сдыхают…
Хи-хи-хи-хи-хи", - комментирует взрыв в Новой Каховке местный парниша.

Тiкай з городу, тобi пзда

UPD. После удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и дома - ТАСС со ссылкой на ВГА региона https://t.me/c/1708761316/9983
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12.07.2022 01:13 Ответить
Арестович пишет, что его знакомый артиллерист называет такие цели, как сегодня вечером в Новой Каховке - "клубничкой", поскольку в районе склада боеприпасов стояли полные бензовозы.

"Более 40 бензовозов. Было. Все-таки мы воюем с **********", - пишет он.
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12.07.2022 01:25 Ответить
у арестовича все "клубнічка" він любитель хайпанути на чужих досягненнях, хоча би ЗСУ подякував, чи він як скабєєва тільки язиком може пару складів висадити?
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12.07.2022 01:42 Ответить
а що Арестович не приймав участь в бойових діях на Донбасі ?
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12.07.2022 05:59 Ответить
Абдристович чого тільки не плів,брехун рідкісний.
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12.07.2022 09:47 Ответить
Пора звикнуть у Зелупків усі на підбор.
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12.07.2022 10:44 Ответить
Воно,абдристович,завело Воїнів на мінне поле.....Наші загинули, ВОНО живе!
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12.07.2022 11:53 Ответить
Все-таки мы воюем с **********", - пишет он. -горюем украинофоб фсбэшник арестович
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12.07.2022 02:25 Ответить
Da on jeshcho i savkodrocher , i sasun "haroshih "ruskih !
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12.07.2022 09:15 Ответить
U Ljusi budet novoje pogonjalo ...Klubnichka 🤣. Nesmatri arestovicha nanoch ......
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12.07.2022 09:13 Ответить
"Валантьори маладой рєспублікі". (с)

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12.07.2022 01:15 Ответить
эх, так бы 8 лет дамбить бамбас, то уже давно бы жили бы с победой.
походу новый мэм, "Е*ать, русские сдыхают… Хи-хи-хи-хи-хи"
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12.07.2022 01:16 Ответить
Херсон. Вот в этом месте гандоны пытались маскировать свои комплексы С-300. Их уже нет. Кстати это уже не так далеко . 50 км.
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12.07.2022 02:15 Ответить
А де кадри?
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12.07.2022 04:36 Ответить
🤦
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12.07.2022 06:18 Ответить
молодці все так рівненько порозкладали. А воно їм БАЦЦЦ. І повний безлад
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12.07.2022 04:52 Ответить
Файно горить !!!Хаймерс -це Бога зброя!!Дякую Боже!!!! що ти е !а то я вже засумнівався після Бучі що на іконах то Ти ! А не якась химерна істота !!!
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12.07.2022 05:43 Ответить
До чого тут ваш бог? Яка від нього користь? А дякувати треба США, що поставили нам ******* озброєння, та нашим хлопцям, які навчились керувати цією зброєю, а тепер ******** кацапів!
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12.07.2022 06:54 Ответить
А Бога Вогню та Грому звуть ПЕРУН!!
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12.07.2022 11:55 Ответить
ПЗРК Piorun (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. блискавка, Перун) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 переносний зенітно-ракетний комплекс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 польського виробництва, призначений для боротьби з низьколітаючими цілями: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA літаками , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82 гелікоптерами та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 безпілотними літальними апаратами . Спільна розробка Військово-технологічного університету, а також компаній https://uk.wikipedia.org/wiki/Mesko CRW Telesystem-Mesko sp. і Mesko S.A. . Також відомий як Grom-Мhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Piorun_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A)#cite_note-1 [1] .

Нова пускова установка є глибокою модернізацією ПЗРК https://uk.wikipedia.org/wiki/Grom_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A) Grom , прийнятого на озброєння польської армії у 1995 році, який своєю чергою був розроблений на базі радянських ПЗРК https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BB%D0%B0_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A) «Ігла-1» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BB%D0%B0_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A) «Ігла» https://uk.wikipedia.org/wiki/Piorun_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A)#cite_note-ump.2022-02-02-2 [2] .

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12.07.2022 17:50 Ответить
По целому списку пишут на минах имена ими же убитых. Символизм мол, то да сё..счас атамстим. Реально,чокнутая секта у@бков.🤦
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12.07.2022 06:15 Ответить
А де побачити кадри знищеного складу?
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12.07.2022 06:57 Ответить
Косточки, галстуки, звездочки в ряд,
Химарс прилетел в отряд октябрят,
С..ська налево, с..ська направо,
С ними погибла вожатая Клава.
Грузили снаряды для орков, уроды,
Их превратили в Параши отходы.
Путиноюгенд погиб не в бою,
Теперь им Кобздон поёт. Не в раю.
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12.07.2022 07:33 Ответить
икибастос у пана пердушилина фон пирдулина пригорело..жопа прям в смазке звездочка в тазике со льдом остужает ватній пукандєо бомбалейло
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12.07.2022 07:36 Ответить
октивисті маладьой ряспублики нгходились с валанторской миссией
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12.07.2022 07:39 Ответить
З'їдять "добрьіє сердця" "маладой рєспублікі" наші собацюри.
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12.07.2022 09:23 Ответить
Умилило - "гости младой рицпублики"... - это у них лнровцы к днровцам в гости ездят и наоборот..., ну еще русня погостить в отпуск приезжает... ТурЫзм во всей красе!
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12.07.2022 09:25 Ответить
А ДЕРЖАВА УКРАЇНА їх батьками платить соціальні виплати.Так хто ЛОШАРИ?
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12.07.2022 10:53 Ответить
Я так розумію "валантёры "Маладой республики" - це "філіал "Путлєрюгенду"? Ну то й добре! Одні "шакалята" так і не виростуть у дорослих "шакалів" а поранені зрозуміють що не тільки вони мають право "робить боляче" - може порозумнішають?
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12.07.2022 11:30 Ответить
Знову банкет у місцевих здичавілих собак,знову смажена москалятина)))))
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12.07.2022 11:49 Ответить
 
 