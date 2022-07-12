Кадры из уничтоженного HIMARS-ами ВСУ российского склада в Степано-Крынке. ВИДЕО
В сеть попали кадры из уничтоженного российского склада с минами вблизи Шахтерска - в Степано-Крынке. Склад уничтожили украинские воины с помощью РСЗО HIMARS.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщает блогер Necro Mancer.
Это они на складе БК волонтёрили, что ли? Осторожнее места для активизма подбирать надо https://t.co/FuklyInmw4 #Шахтерск #Пушилин pic.twitter.com/GUvXczrHGj— Necro Mancer (@666_mancer) July 10, 2022
А вот это, похоже, как раз то место, где "детишки" волонтёрили (интересно, сам Макаров-то живой?) https://t.co/cC6h6yolgc #1ак #роа #СтепаноКрынка pic.twitter.com/ZdYGlzfolD— Necro Mancer (@666_mancer) July 11, 2022
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https://twitter.com/i/status/1544721375058878467
Хи-хи-хи-хи-хи", - комментирует взрыв в Новой Каховке местный парниша.
Тiкай з городу, тобi пзда
UPD. После удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и дома - ТАСС со ссылкой на ВГА региона https://t.me/c/1708761316/9983
"Более 40 бензовозов. Было. Все-таки мы воюем с **********", - пишет он.
походу новый мэм, "Е*ать, русские сдыхают… Хи-хи-хи-хи-хи"
Нова пускова установка є глибокою модернізацією ПЗРК https://uk.wikipedia.org/wiki/Grom_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A) Grom , прийнятого на озброєння польської армії у 1995 році, який своєю чергою був розроблений на базі радянських ПЗРК https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BB%D0%B0_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A) «Ігла-1» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BB%D0%B0_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A) «Ігла» https://uk.wikipedia.org/wiki/Piorun_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A)#cite_note-ump.2022-02-02-2 [2] .
Химарс прилетел в отряд октябрят,
С..ська налево, с..ська направо,
С ними погибла вожатая Клава.
Грузили снаряды для орков, уроды,
Их превратили в Параши отходы.
Путиноюгенд погиб не в бою,
Теперь им Кобздон поёт. Не в раю.