Последствия массированного ракетного удара по Николаеву. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Николаеву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС Украины.

"В результате утреннего ракетного обстрела: повреждены 2 учебных заведения, произошло частичное разрушение зданий, возник пожар двух автомобилей", - говорится в сообщении.

Пожарные потушили пожар общей площадью 100 кв. м. Всего к обследованию зданий и тушению пожара привлекалось 7 единиц техники ГСЧС и 27 спасателей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ударили по двум крупнейшим университетам Николаева, выпустили не менее 10 ракет, - Ким. ВИДЕО

В результате утреннего обстрела Николаева ранения получили 4 человека, - облсовет







Також дивіться: Війська РФ вдарили по двох найбільших університетах Миколаєва, випустили щонайменше 10 ракет, - Кім. ВIДЕО













