Последствия массированного ракетного удара по Николаеву. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Николаеву.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС Украины.
"В результате утреннего ракетного обстрела: повреждены 2 учебных заведения, произошло частичное разрушение зданий, возник пожар двух автомобилей", - говорится в сообщении.
Пожарные потушили пожар общей площадью 100 кв. м. Всего к обследованию зданий и тушению пожара привлекалось 7 единиц техники ГСЧС и 27 спасателей.
В результате утреннего обстрела Николаева ранения получили 4 человека, - облсовет
Топ комментарии
+13 A San
показать весь комментарий15.07.2022 11:53
+12 Підлога Маккартні
показать весь комментарий15.07.2022 11:49
+12 18c49ed2
показать весь комментарий15.07.2022 11:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мирне населення має змогу йти в укриття. А якби не ЗСУ, то кацапи б ходили по погрібам і кидали туди гранати.
Кацапи - це шизоідні маніяки шкуродери.
А кто "мы"? Судя по комментарию, ВЫ ничего и не делаете.
"ВСУ, конечно красавцы, но мирному населению от этого не легче."
Прекрасный московский тезис - вам (Украине) нужны переговоры, никто вас не спасет и тд ...
"Решение проблемы я не вижу в принципе."
Так зачем писать??? Или все-таки есть зачем - заявить "все пропало"
В сухом остатке:
- нихера мы не сделаем
- всу не помогут
- выхода нет (заведомо тупые варианты (чума) в счет не берем)
- московская ТВАРЬ