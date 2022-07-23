В Одессе прогремели взрывы, - местные СМИ. ВИДЕО+ФОТО
В Одессе раздалась серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, передает Цензор.НЕТ.
По данным "Думской", часть ракет сбили, но, похоже, есть и попадание в самой Одессе.
"Оставайтесь в укрытиях", - советует издание жителям города.
"Прямо сейчас в небе над Одессой и областью идет воздушное сражение. Очевидно, сейчас происходит самая мощная ракетная атака с первого дня войны", - отмечает местное издание.
По данным телеграмм-канала "Суспільне. Одеса", в городе виден черный дым.
Офіціної інформації щодо ракетного удару наразі немає.
Топ комментарии
+71 botoks
показать весь комментарий23.07.2022 11:39
+54 Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий23.07.2022 11:39
+53 Volodymyr Volodymyr #490180
показать весь комментарий23.07.2022 11:42
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РФ показує ООН та ЗЕ-ідіоту як вони з Одеських портів відправлятимуть зерно
А могли бы госсрезерв вывезти в соседние страны на всякий случай
Українське зерно не буде вивозитися.
А російське зерно - буде, бо заново вводити санкції ніхто не буде.
Як легко, як дешево Путін всіх наколов.
Обстреляв и сделав непригодными наши порты для экспорта зерна, кацапы смогут втридорога продать своё!
Картина маслом!
"Ніколи не працювало, завжди орки *** ложили на будь-які договори, а раптом в 100501-й раз вийде?"
Ідіоти кончені.
этом зернова угода прекратила своё существование
Бисмарк.
Якщо Арестович не ****** учора. То ЗСУ оточили до тисячі рашистів у Херсона. Ті просили коридор, вийти до своїх, наш відмовили. Можливо, пов'язан обстріл порту саме з цим.
А заблокированы с трёх сторон.
Для кацапа порушити домовленості - "воєнная смєкалка"
Безпека портових споруд і суден - єдине, що передбачено. Чи означає це й відмову від обстрілів Одеси й області, атак на Зміїний тощо? Адже, враховуючи якість рашистських озброєнь, це пряма загроза даній програмі. Чи узгоджена локалізація бойових дій, чи не погодили часом обмеження на наступальні операції в Причорномор'ї, зокрема, на Херсонщині? Як реагувати на вихід рашистських суден у нашому напрямку, але за межами забороненої зони довкола коридору, так розумію, що Зміїний виходить за межі коридору - ми можемо його захищати? Чи маємо можливість захистити своє узбережжя? Чи є домовленість не обстрілювати інфраструктуру поза "портовими спорудами" - шляхи доставки зерна тощо? Ці питання не марні - Зеленський уже проводив переговори, після яких поспіхом розміновували вихід з Криму й відводили війська.
Таких питань виникає багато. Сам договір на них не відповідає. І що робити, якщо раша почне обстрілювати кораблі чи порти, коли в угоді нема гарантів безпеки України, бо Туреччина гарант умовний, а інші країни до угоди та контролю за її виконанням не допустили. І ще раз повторюся: в чому тут інтерес москви? Бо якщо його не видно явно, то він є підспубним і підлим.
https://t.me/Chornovil_official/7270
"ТРА́ВЕРЗ
Мужской род
СПЕЦИАЛЬНОЕ
Направление, перпендикулярное курсу судна.
"Иметь маяк на правом траверзе - видеть маяк справа перпендикулярно к курсу судна"
Тому писать треба російською - "с траверза"
@*********
·
https://twitter.com/*********/status/1550771110274269184 1 ч
Putin's strategy a day after signing agreement to allow Ukraine to ship its grain is to destroy all its ports, rendering it impossible. US agreed not to send longer range HIMAR rounds or fighter jets so Russia would sign it. US tricked again. Always. West never learns.
Стратегия Путина через день после подписания соглашения, позволяющего Украине отгружать свое зерно, состоит в том, чтобы уничтожить все ее порты, что сделает это невозможным. США согласились не посылать снаряды HIMAR большей дальности или истребители, чтобы Россия подписала его. США снова обманули. Всегда. Запад никогда не учится.