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В Одессе прогремели взрывы, - местные СМИ. ВИДЕО+ФОТО

В Одессе раздалась серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

По данным "Думской", часть ракет сбили, но, похоже, есть и попадание в самой Одессе.

"Оставайтесь в укрытиях", - советует издание жителям города.

В Одессе прогремели взрывы, - местные СМИ 01
В Одессе прогремели взрывы, - местные СМИ 02

"Прямо сейчас в небе над Одессой и областью идет воздушное сражение. Очевидно, сейчас происходит самая мощная ракетная атака с первого дня войны", - отмечает местное издание.

В Одессе прогремели взрывы, - местные СМИ 03

По данным телеграмм-канала "Суспільне. Одеса", в городе виден черный дым.

В Одессе прогремели взрывы, - местные СМИ 04

Офіціної інформації щодо ракетного удару наразі немає. 

взрыв (6769) Одесса (7897)


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Топ комментарии
+71
***** закрепляет договор по зерну. А где Гутиереш ? Ест уютненько круасаны ?
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23.07.2022 11:39
+54
Зернова дорога під обстрілами. Віра оркам іще один раз розстріляна
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23.07.2022 11:39
+53
Повідомляють, що порт горить

РФ показує ООН та ЗЕ-ідіоту як вони з Одеських портів відправлятимуть зерно
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23.07.2022 11:42
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***** закрепляет договор по зерну. А где Гутиереш ? Ест уютненько круасаны ?
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23.07.2022 11:39 Ответить
не сомневайтесь гутиереш выскажет озабоченость и может быть даже разочарованием от поступка росии
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23.07.2022 11:42 Ответить
ZeИУДА‼️ Переговоры не жмут⁉️
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23.07.2022 11:50 Ответить
гутериеш скаже що вони дуже мастурбованi
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23.07.2022 13:20 Ответить
Повідомляють, що порт горить

РФ показує ООН та ЗЕ-ідіоту як вони з Одеських портів відправлятимуть зерно
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23.07.2022 11:42 Ответить
Нет. Он не завтракал сегодня, - голова болит после вчерашнего.
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23.07.2022 11:43 Ответить
План кацапов прост: подписываем "договор" - украинцы свозят все зерно в кучу- подрываем порты.
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23.07.2022 11:47 Ответить
ПЛАН ЕЩЕ ПРОЩЕ ПОДРЫВАЕМ ПОРТЫ А ЗЕРНОМ УДАВИТЕСЬ ОНО ЖЕ СГНИЕТ ЕСЛИ ЕГО НЕ ПЕРЕРАБОТАТЬ В МУКУ.... НО МОЗГОВ У ВЛАСТИ НАШЕЙ НЕТ.... ВСЕ ТИПА ЗЕРНО ЧАСТНОЕ ***** ХОТЯ БЫ 10 МЛН ТОНН МОГЛИ БЫ В МУКУ ПЕРЕГНАТЬ И КСТАТИ МУКУ ЛЕГЧЕ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ДАЖЕ АВИАЦИЕЙ И ОНА ДОРОЖЕ СТОИТ ЧЕМ ТОННА ЗЕРНА..НО МОЗГОВ У ВОВЫ КЛОУНА НЕМА ОН ПРОГНУЛСЯ ДОБРЫЙ ТАКОЙ А ***** НАВАЛЯЛ ***** ВСЕМ..... И ООН И ТУРЦИИ И УКРАИНЕ..... И ОЦЕНИТЕ КРАСОТУ ИГРЫ ДОГОВОР С *****М НЕ СТОИТ ДАЖЕ ПРОМОКАШКИ.... НА КОТОРОМ ЕГО НАКАРАБАЛИ... пока не будет Крым наш никакого ***** зерна ГОЛОД а у нас ***** РАКЕТЫ и нема портов..какие суда под погрузку да страховка судна ни одна не будет сделана на судно и груз под ракетным обстрелом.... ***** явно говорит или отдайте зерно нам или нихуя и никому...
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23.07.2022 11:53 Ответить
Никто не требует от ЗЕ ВЛАСТИ отчета по госсрезерву
А могли бы госсрезерв вывезти в соседние страны на всякий случай
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23.07.2022 12:10 Ответить
Зерно в Одессе уже горит.
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23.07.2022 12:21 Ответить
Росія розстрілює порт Одеси.
Українське зерно не буде вивозитися.
А російське зерно - буде, бо заново вводити санкції ніхто не буде.
Як легко, як дешево Путін всіх наколов.
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23.07.2022 12:34 Ответить
Зернова дорога під обстрілами. Віра оркам іще один раз розстріляна
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23.07.2022 11:39 Ответить
Верить РАШИСТАМ могли ТОЛЬКО ПРЕДАТЕЛИ - ВРАГИ Украины‼️🤥🤢🤡Предупреждали ВСЕ ‼️ОтБисмарка до Черчиля
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23.07.2022 11:58 Ответить
яка віра????!!!!
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23.07.2022 13:20 Ответить
ну шо зебіли заробите ви як бачу гроші на зерні- повідомляютть про пожежу після прилета в одесський порт
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23.07.2022 11:41 Ответить
дякуй ЄС та США думаєш це єлдак і зе вирішили? Не даремно вони познімали санкції з параші
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23.07.2022 11:43 Ответить
такі да санкціі то зняли і по миндобривах кацапські танкери прямують до сша і інші по запчастинах американці повернуть назад цікаво чи проглотять і залишать як є і зерна детям африки не буде да ще і санкціїї зняли
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23.07.2022 11:46 Ответить
это просто дебилы.., твари.., что тут ещё скажешь..
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23.07.2022 14:27 Ответить
Ти я бачу і досі на шашликах мерзота падалЬяковька абхазька абєзяна.
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23.07.2022 11:54 Ответить
Дурачек , еслибы 🤡🤢 ОН НЕ БЫЛ ПРЕДАТЕЛЕМ , не посылал в Стамбул ДЕРЬМАКА ‼️Его предупреждали все военные эксперты , но БАБЛО КРОВАВОЕ ПРЕВЫШЕ
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23.07.2022 11:55 Ответить
да уже сказали где, как раз в зерновой коридор ракеті упали
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23.07.2022 11:42 Ответить
Знов проковтнемо, бо папуаси хочуть їсти
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23.07.2022 11:43 Ответить
А ще вони хочуть €πатися та ще і з білими жіками у Європі.
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23.07.2022 11:53 Ответить
ПЕРЕГОВОРЫ -разводняк и помощь ***** добить КОРИДОР , видимо в Омане обещали думают "по-середине " ***** УДОВЛЕТВОРИТЬ
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23.07.2022 12:22 Ответить
Русским тоже сняли санкции на торговлю своим зерном.
Обстреляв и сделав непригодными наши порты для экспорта зерна, кацапы смогут втридорога продать своё!
Картина маслом!
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23.07.2022 13:13 Ответить
А ось і звичайні ознаки закінчення перемовин з Рашкою і підписання угод.
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23.07.2022 11:43 Ответить
Миші плакали, кололись, але продовжували з орками заключати договори.
"Ніколи не працювало, завжди орки *** ложили на будь-які договори, а раптом в 100501-й раз вийде?"
Ідіоти кончені.
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23.07.2022 11:44 Ответить
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23.07.2022 11:54 Ответить
Это просто дно днищенское от нашей власти
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23.07.2022 11:56 Ответить
надеюсь на
этом зернова угода прекратила своё существование
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23.07.2022 11:44 Ответить
иначе Одессу Украина потеряет думай-тэ
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23.07.2022 11:46 Ответить
Та не дай Боже...
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23.07.2022 11:52 Ответить
коридоры зерновые ...***** голодающих своя жизнь дороже
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23.07.2022 11:55 Ответить
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23.07.2022 12:05 Ответить
ООН з Туреччиною гарантували висловити занепокоєність у випадку нанесення ракетних ударів по портовій інфраструктурі України
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23.07.2022 11:51 Ответить
чтобы не было как уже было потому что к тому всё идёт
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23.07.2022 11:53 Ответить
что скажет ООН....ой,ой, как же так....мы же вроде договорились...
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23.07.2022 11:44 Ответить
В очередной раз ***** демонстративно поводил ООН х@ем по губам.Организация-импотент,да к тому же еще и мазохист.
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23.07.2022 12:01 Ответить
ну что наелись хлебушка
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23.07.2022 11:46 Ответить
Перемовини вийшли на саму розвинуту стадію
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23.07.2022 11:47 Ответить
И показали, что нехер базарить было и договариваться!!Не нужно пытаться рассмотреть у срутлера глазки!!
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23.07.2022 14:25 Ответить
Найближчим часом у орконовинах - "настамнєт, ето праклятие укрофашисти самі сєбя апстрєлівают как всєгда штоби апарочіть чєсть прєкрасной і сільнай расєі".
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23.07.2022 11:47 Ответить
План кацапов - взорвать все зерно в портах, потому что неудобно его взрывать, когда сосредоточенно хз где, а так всё в куче.
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23.07.2022 11:48 Ответить
Давай,зелений довбо...б фарватер,олігархам зерно вивези,бо там ледачий нігер під пальмою з голоду змарнів...
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23.07.2022 11:49 Ответить
"Договор с Россией не стоит той бумаги, на которой он подписан."
Бисмарк.
Якщо Арестович не ****** учора. То ЗСУ оточили до тисячі рашистів у Херсона. Ті просили коридор, вийти до своїх, наш відмовили. Можливо, пов'язан обстріл порту саме з цим.
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23.07.2022 11:50 Ответить
Що значить "оточили"? Це ж не шахова партія. Най закидують ракетами! Яке ще "до своїх" нафіг???
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23.07.2022 11:56 Ответить
Віриш, я би не випустив жодного кацапа. І навіть не поставив хрестика на могилу. Тільки як добриво в чернозем. Щоб кожна паскуда сдохла наче безпритульний пес.
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23.07.2022 12:05 Ответить
Абдристович бреше як собака. Частині населення це подобаеться.
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23.07.2022 11:57 Ответить
Да не писал такого Бисмарк,не писал.
А заблокированы с трёх сторон.
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23.07.2022 12:06 Ответить
Я знаю що вислів вважається фейком, але якщо навіть і не писав, то яке точне попадання у суть Росії.

Для кацапа порушити домовленості - "воєнная смєкалка"
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23.07.2022 12:20 Ответить
Энто понятно,просто не подписывайте.
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23.07.2022 12:23 Ответить
Что опять проглотим, сколько ещё надо примеров что с врагом нельзя договариваться
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23.07.2022 11:51 Ответить
Це такий "примус до перемиря". Не обстрілюйте нас ракетами - і ми не будемо вести вогонь."
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23.07.2022 11:55 Ответить
вот и все что нужно знать о переговорах по зерну , спасибо вова .
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23.07.2022 11:55 Ответить
Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН соглашение об экспорте зерна. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, морских портов - это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины. Джерело:
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23.07.2022 11:56 Ответить
По стамбульським угодам.
Безпека портових споруд і суден - єдине, що передбачено. Чи означає це й відмову від обстрілів Одеси й області, атак на Зміїний тощо? Адже, враховуючи якість рашистських озброєнь, це пряма загроза даній програмі. Чи узгоджена локалізація бойових дій, чи не погодили часом обмеження на наступальні операції в Причорномор'ї, зокрема, на Херсонщині? Як реагувати на вихід рашистських суден у нашому напрямку, але за межами забороненої зони довкола коридору, так розумію, що Зміїний виходить за межі коридору - ми можемо його захищати? Чи маємо можливість захистити своє узбережжя? Чи є домовленість не обстрілювати інфраструктуру поза "портовими спорудами" - шляхи доставки зерна тощо? Ці питання не марні - Зеленський уже проводив переговори, після яких поспіхом розміновували вихід з Криму й відводили війська.

Таких питань виникає багато. Сам договір на них не відповідає. І що робити, якщо раша почне обстрілювати кораблі чи порти, коли в угоді нема гарантів безпеки України, бо Туреччина гарант умовний, а інші країни до угоди та контролю за її виконанням не допустили. І ще раз повторюся: в чому тут інтерес москви? Бо якщо його не видно явно, то він є підспубним і підлим.
https://t.me/Chornovil_official/7270
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23.07.2022 12:16 Ответить
Только теперь пусть Зеленский объяснит как он собирается чтобы США признавало раисю как государство - террорист, если он с ними заключил соглашение по которому Украина совместно с Росиией должны осматривать корабли на предмет запрещённого оружия!? Как можно сотрудничать с треррористом и ждать, что США признает их таковыми?! Во власти у нас реально отбитые на всю голову?
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23.07.2022 11:58 Ответить
Реально притирені, це було відомо ще до 24 лют
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23.07.2022 12:05 Ответить
США повинні визнати рашку терористом, а для Зеленського вони партнери.
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23.07.2022 12:18 Ответить
Та ні,це не відбиті на всю голову,це наші явні вороги,яких вибрало 73%*просто перестать стрелять*До речі ,чому Zeтварини нічого не кажуть про Героїв Азова,яких вони здали какцапам?
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23.07.2022 12:23 Ответить
Это просто кабздец.., простому люду всё понятно с самого начала было!!А военному командованию типа-НЕТ??Как такое может быть??Что-то здесь не то!
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23.07.2022 14:22 Ответить
Попали в порт.
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23.07.2022 12:06 Ответить
Ну , що відеоблогер таки лох! А думав неєлох
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23.07.2022 12:08 Ответить
Где-то в начале 12-го дня, что-то с шумом прошелестело... был мощный взрыв на удалении, но намного ближе к моему дому, чем ранее. Работала наша ПВО. Около13 минут двенадцатого пролетела бесшумно ракета-сигара , с юга - на север, параллельно берегу (летела либо над портом, либо над акваторией порта). Пуск ракеты похоже был с траверзы Одессы. Но пролетевшая ракета рядом не взорвалась. Говорят , она рвонула, может наши подбили, где-то севернее. Но звука того взрыва я не слышал.
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23.07.2022 12:08 Ответить
А вчера вечером наши сбили разведчик кацапо-беспилотник над портом. Судя по всему, координаты нужного объекта успел передать...
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23.07.2022 12:10 Ответить
Пане Шамов .А шо таке ТРАВЕРЗА ?
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23.07.2022 12:12 Ответить
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23.07.2022 12:16 Ответить
Это когда Вы на яхте идете из Херсона на Стамбул и в этот момент Ваша Одесса оказывается на уровне кормы Вашей яхты. Тобто, Вы поравнялись с Одессой, но продолжаете движуху, чтобы оставить Одессу позади кормы.
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23.07.2022 12:16 Ответить
ЗЫ... можете пролетать мимо Одессы и на самолете, получатся те же гогошары. Только сбоку нужно пролетать, в данном случае , над Черным морем.
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23.07.2022 12:19 Ответить
Ой как всё сложно.Перпендикуляр курса судна.
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23.07.2022 12:20 Ответить
Я пытался объяснить таким счином , шобы было понятно, что объект выпустивший ракету , кагбэ проходило-пролетал мимо Одессы.
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23.07.2022 12:25 Ответить
ЗЫ... А ваапше-та, пани София и вас, и меня чекает на вшивость , бо сама родилась и выросла в Одессе.
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23.07.2022 12:27 Ответить
Шамов! Двійку поставлю! Ти ж не кацап, який вважає що "кофе" - "среднего рода"

"ТРА́ВЕРЗ

Мужской род

СПЕЦИАЛЬНОЕ

Направление, перпендикулярное курсу судна.

"Иметь маяк на правом траверзе - видеть маяк справа перпендикулярно к курсу судна"

Тому писать треба російською - "с траверза"
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23.07.2022 12:29 Ответить
Таагда расшифруйте пжлста такой слоган, мол, Одесса осталась по траверзе.
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23.07.2022 12:33 Ответить
Правильно: осталась на перпендикуляре: (мужского рода)...
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23.07.2022 12:37 Ответить
Русню требе вертiти на оцьому перпендiкулярi (чоловiчого роду)..Чи як там ви його називаЭте...
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23.07.2022 13:08 Ответить
Не, по моей версии - то траверза... Это по версии пана Фифти-фифти и пана Яра - веСЧь чоловiчого роду, мол, перпендикуляр...
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23.07.2022 13:21 Ответить
Зелені ********** поховають нашу країну остаточно... ска і майдан же не влаштуєш тепер, бо ***** тварь на свою персону весь піар в підтримку України перетворив, тепер якщо проти нього щось зробимо, нам відмовлять всі... *******!
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23.07.2022 12:08 Ответить
Ніто нічого не відмовить. Не Ослу постачають зброю.
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23.07.2022 12:19 Ответить
Ну як, домовленості по зерновому коридору працюють? ООН з Турцією щось там гарантували, чи вже ні?
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23.07.2022 12:08 Ответить
Ну шо там, агробарони заробили?
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23.07.2022 12:10 Ответить
Мдя... Зате зняли санкції з рос. добрив, продовольства, авіації, роснєфті...
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23.07.2022 12:11 Ответить
Первый раз атака с юга.
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23.07.2022 12:18 Ответить
А чего бы не атаковать если "перепендикуляр-траверзу" одессы разминировали , для выхода бл.я.шанок с зерном. Сам бог велел от фарисе-хамелеонов получить южные гостинцы.
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23.07.2022 12:30 Ответить
фарисеЕ-хамелеонов
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23.07.2022 12:31 Ответить
Вы уже замахали своим траверзом.Пуск либо с самолётов,либо с подводных лодок ,траектория странная.
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23.07.2022 14:10 Ответить
Я сам з Одеси, кажуть ракета потрапила саме в зерносховище у порту.....неперевірена інформація. Але і не здивований.
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23.07.2022 12:26 Ответить
Більш того, навіть всі "кроки" можливі були і прогнозовані!!
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23.07.2022 14:17 Ответить
ось вам і домовленості з росією !!! ніяких домовленостей!!! це ми маємо ставити умови !!!!ці гаранти продатуть нас з патрохами !!
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23.07.2022 12:42 Ответить
"Шановний" ООН ні на що не здатний!!Це вже бідний "Марік" довів!!
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23.07.2022 14:15 Ответить
Пока не утопим в Крыму последнего свинособаку и весь флот толку не будет. Нужно искать способы как отвечать на террракты. Пока не будет гореть Раша и в частности Москва дела наши плохи.
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23.07.2022 12:56 Ответить
Jay in Kyiv

@*********

·

https://twitter.com/*********/status/1550771110274269184 1 ч

Putin's strategy a day after signing agreement to allow Ukraine to ship its grain is to destroy all its ports, rendering it impossible. US agreed not to send longer range HIMAR rounds or fighter jets so Russia would sign it. US tricked again. Always. West never learns.

Стратегия Путина через день после подписания соглашения, позволяющего Украине отгружать свое зерно, состоит в том, чтобы уничтожить все ее порты, что сделает это невозможным. США согласились не посылать снаряды HIMAR большей дальности или истребители, чтобы Россия подписала его. США снова обманули. Всегда. Запад никогда не учится.
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23.07.2022 13:23 Ответить
Любые преговоры , любым составом , с любыми посредниками и гарантиями - предательство во время войны . Лечится только румынским сценарием , других способов нет . Чем раньше , тем меньше напрасных жертв .
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23.07.2022 13:52 Ответить
Это же какими надо быть придурками, чтобы поддаться на договорняк по зерну!!Ведь и так было всё понятно с самого начала!!Но про придурков это я мягко сказала..Может быть дело гораздо Глубже кОпано??Какой вывоз морем??Здесь мужчина правильно писал, что уже можно было смолоть на муку и вывезти!!Более того, сегодня ночью-утром даже спокойных ранее мест были обстрелы!!Какое снятие санкций??Зрада!!Навлоло повно тварюк ненажерливих і кривавих!!Какая нах "Милая Африка"??"Аб чём речь ваще"??
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23.07.2022 14:13 Ответить
Западні експерти казали що росіяни можуть втратити Херсон протягом 10 днів. Якщо ж зараз анонсований контрнаступ відміняють, це може бути пов'язано з необхідністю іти на компроміс з Путіним заради вивезення зерна з портів. Без перемир'я ніхто нічого вивезти не дасть. В такому випадку Україна подарує Путіну Південь заради сьогоднішніх інтересів агроолігархів.
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24.07.2022 13:22 Ответить
Charlie Hebdo
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24.07.2022 13:44 Ответить
 
 