В Одессе прогремели взрывы, - местные СМИ. ВИДЕО+ФОТО

В Одессе раздалась серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

По данным "Думской", часть ракет сбили, но, похоже, есть и попадание в самой Одессе.

"Оставайтесь в укрытиях", - советует издание жителям города.





"Прямо сейчас в небе над Одессой и областью идет воздушное сражение. Очевидно, сейчас происходит самая мощная ракетная атака с первого дня войны", - отмечает местное издание.

По данным телеграмм-канала "Суспільне. Одеса", в городе виден черный дым.

Офіціної інформації щодо ракетного удару наразі немає.