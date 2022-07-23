В Одесі пролунали вибухи, - місцеві ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

За даними "Думської", частину ракет збили, але, схоже, є й влучання у самій Одесі.

"Залишайтеся в укриттях", - радить видання мешканцям міста.





"Прямо зараз у небі над Одесою та областю йде повітряний бій. Очевидно, наразі відбувається найпотужніша ракетна атака з першого дня війни", - зазначає місцеве видання.

За даними телеграм-каналу "Суспільне. Одеса", у місті видно чорний дим.

Офіціної інформації щодо ракетного удару наразі немає.