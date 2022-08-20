На войне с российскими оккупантами погиб украинский воин Роман Барвинок-Скрипаль. Его отец Юрий погиб на этой войне чуть больше двух месяцев назад. ФОТО

Сегодня, 20 августа, в бою с российскими оккупантами погиб украинский воин Роман Барвинок-Скрипаль. Его отец Юрий погиб на войне с российскими оккупантами чуть больше двух месяцев назад.

Об этом в фейсбуке сообщила военнослужащая Елена Белозерская, передает Цензор.НЕТ.

"На первом фото – мой побратим Роман Барвинок-Скрипаль. На втором – его отец Юрий. Отец погиб на этой войне чуть больше двух месяцев назад. Скрипач – сегодня. Это произошло утром. (Близкие уже уведомлены, писать можно).

Он был очень крутым скрипачом. Банально, но – да, мог бы зарабатывать музыкой и не париться. А еще – не подлежал призыву из-за плохого зрения, но скрыл свои проблемы и воевал сначала в добровольцах, с нами в УДА, а затем в морской пехоте. Стал профессиональным пулеметчиком, работал с "дашкой" и "утьосом". По очереди прямо в окопе брался то за пулемет, то за скрипку. Когда он играл, бывало, что стрельба прекращалась, потому что наши слушали и враги тоже. Еще он хорошо играл на гитаре и неплохо пел. Об уникальном бойце телевизионщики сняли не один сюжет. Он всюду таскал с собой ноты и каждую свободную минуту старался совершенствовать свое музыкальное мастерство. Говорил, что играет плохо, что фальшивит, правда, никто, кроме него, этого не замечал.

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"Раненый он прикрывал в марте отход своих. А потом, когда все вышли, несколько километров добирался до медиков, за что получил орден "За мужество". О награждении, увидев знакомую фамилию в указе президента, ему сообщила я. Он был очень удивлен и искренне считал, что не сделал ничего достойного награждения. После госпиталя вернулся на фронт.

Тогда, между прочим, его жене сообщили, что он погиб. Тогда обошлось. А теперь это правда…

Он был в нашей группе с довоенных времен, но на фронт попал "лишь" в 2016 году, и комплексовал, что не ушел в 2014-м. А не пошел, потому что именно тогда должен был стать отцом. Рассказывал, что жена имела проблемы со здоровьем и он не мог рисковать ребенком. Но сразу предупредил близких: как только малышу исполнится год, он уйдет на фронт и никто его не остановит. Так и поступил. Пошел в военкомат, его не взяли по здоровью. Тогда он прибег к "афере": упросил выписать ему повестку и отдать на руки, а потом знакомый, которого в семье не знали в лицо, принес ему эту повестку домой, какбы из военкомата. Он расписался и пошел к нам в УДА.

Имел колоссальную жажду новых знаний, почти любых. У Азида учился инженерному делу, а у Миши – грузинскому языку. Был чистюлей, ссорился со мной из-за моих собак, которые после дождя грязными лапами забегали на его матрас.

Был неравнодушен, горячо реагировал на всякую несправедливость, начинал ссориться. Поэтому не общался с несколькими бывшими друзьями. Надеюсь, они успели помириться.

Мы будем воевать дальше. Теперь и за Скрипаля.

В комментах – несколько видео с его игрой. У меня где-то лежит еще много других, нужно будет найти и выложить…" - рассказала Белозерская.



