На войне с российскими оккупантами при оказании неотложной помощи раненым от прямого попадания мины в блиндаж погиб парамедик, капеллан, киборг Олег Маринченко. ВИДЕО+ФОТО

Парамедик, военный капеллан Капелланского служения ВСЦ ЕХБ Украины, киборг ДАПа Олег Маринченко (Архитектор) погиб от прямого попадания российской мины большого калибра в блиндаж, где находился и оказывал неотложную помощь раненым братьям по оружию.

Об этом сообщает Капеланское служение ВСЦ ЕХБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Ибо когда живем - для Господа живем, и когда умираем - для Господа умираем. И живем ли, умираем - мы Господни!"

Библия. Послание к римлянам 14:8

Братья и сестры!

Наш брат, Парамедик, военный капеллан Капелланское служение ВСЦ ЕХБ Украины, киборг ДАПа – Олег Маринченко "Архитектор"…

Погиб от прямого попадания российской мины большого калибра в блиндаж, где и находился и оказывал неотложную помощь раненым братьям по оружию. Отдал свою душу ради спасения друзей своих.

Погиб Героем .

Уважение

Память

Честь

Безграничная Благодарность

Наш Олег Маринченко – у Бога всегда жив.

Вспомните в молитвах его семью…" - говорится в сообщении.

Читайте: Активист ОО "Справа Громад", воин Юрий Каракай погиб в бою с российскими оккупантами

"На этой фотографии - мы оба держимся за Рукописную Библию, Слово Божие.

Олег в своей жизни и нелегкой службе, всегда держался за Слово, жил и действовал по нему и погиб, как тот, "кто отдал душу свою за друзей своих", - написал капеллан Анатолий Кушнирук.

"Капеллан Олег Маринченко: на день Преображения освятил своей кровью самый дорогой перед Богом плод - свою душу, которую положил за ближнего (Иоанна 15:13)...

Сегодня на Южном фронте героически завершил свое капелланское служение Христовой Любви (оказывая первую помощь раненому) Олег Маринченко.

Твоя жизнь, брат, для нас пример смелости, любви, жертвенности, героизма!

П.С. Олег – капеллан, протестант, диакон церкви (АМЦЕХА). Нос капелланское служение с 2014 года, находившийся в ДАПе, был ранен, после полномасштабного вторжения, снова ранен под Киевом. 19 августа 2022 года на праздник Преображения, его душа уже сияет у Бога, а тело перестало служить между Николаевом и Херсоном..." – рассказал Игорь Плохой.

"Лучшие покидают нас.

Погиб на войне Олег Маринченко - позывной "Архитектор": военный капеллан, парамедик, киборг ДАПа...

Человек, который служил Богу и Украине, положив на алтарь свою жизнь.

Весной у нас была несколькочасовая крайняя совместная встреча в Компасе с другими капелланами.

Я еще в пути, а твоя миссия завершена, путь пройден, вера сохранена.

Текст из Библии, всплывший в моем уме и о тебе напоминающий:

"Ведь я уже становлюсь жертвой, и наступает время моего ухода. Я совершил добрый подвиг, свой бег окончил, веру сохранил. А теперь приготовлен мне венец праведности, который в тот день даст мне Господь, справедливый Судья, и не только мне, но и всем , кто возлюбил Его приход."

2 Тимофея 4:6-8 УТТ" - написал Василий Поворознюк.

"Россияне убили Олега.

Он погиб под Херсоном, от прилета в блиндаж, где оказывал медицинскую помощь. Эта мина задела и мое сердце...

Мы братья 17 лет. Олег первым обнял меня в церкви, когда я туда только пришел. Он был мне наставником во время моих капелланских поездок. Он был старшим дьяконом моей родной церкви. Дважды находился в Донецком аэропорту. Когда я заехал в новый терминал – он показал мне как и чем оказывать медицинскую помощь. Это были мои первые курсы по тактической медицине.

Он являлся примером верующего человека. Он показал, как через Христа мое сердце может быть больше, чем есть.

Он подражал Христу всей своей жизнью, и сейчас – Иисус приветствует его как Своего. Его жизнь отразилась во мне.

Месть за Олега в руках Божьих.

Я радуюсь тому, что уговорил его воспользоваться возможностью оставить после себя память в музее Второй Мировой.

Я люблю тебя, брат…" – рассказал Андрей Полухин.

"Брат Архитектор Олег Маринченко, ты всегда шел до конца, туда где тяжело...

.. и в ДАПе, и сейчас под Николаевом...

капелланы не умирают!

R I P" – написал секретарь корпуса военных капелланов Андрей Мищенко.









