Россияне всю ночь обстреливали Днепропетровскую область из разного оружия. ФОТО

Российская армия в ночь на 19 октября обстреливала Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. В Криворожском районе ракеты попали по энергетической инфраструктуре. В некоторых громадах исчезло электроснабжение и начались перебои с водой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Криворожском районе ракеты попали по энергетической инфраструктуре. Серьезные разрушения. Без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской громадах и один из районов Кривого Рога. Обесточены насосные станции местных водоканалов. В этих же громадах перебои с водой, – написал Резниченко.

Также в Кривом Роге в результате вражеской атаки получил разрушения изуродованный двухэтажный дом. Предварительно люди не пострадали. На месте работают спасатели и милиционеры.

Россияне также всю ночь обстреливали из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии Накопольский район области. До 60 снарядов было выпущено на Марганецкую и Красногригорьевскую громады.

Повреждены жилые дома. Жертв, предварительно, нет.





