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Россияне всю ночь обстреливали Днепропетровскую область из разного оружия. ФОТО

Российская армия в ночь на 19 октября обстреливала Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. В Криворожском районе ракеты попали по энергетической инфраструктуре. В некоторых громадах исчезло электроснабжение и начались перебои с водой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Криворожском районе ракеты попали по энергетической инфраструктуре. Серьезные разрушения. Без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской громадах и один из районов Кривого Рога. Обесточены насосные станции местных водоканалов. В этих же громадах перебои с водой, – написал Резниченко.

Также в Кривом Роге  в результате вражеской атаки получил разрушения изуродованный двухэтажный дом. Предварительно люди не пострадали. На месте работают спасатели и милиционеры.

Россияне также всю ночь обстреливали из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии Накопольский район области. До 60 снарядов было выпущено на Марганецкую и Красногригорьевскую громады.

Повреждены жилые дома. Жертв, предварительно, нет.

Россияне всю ночь обстреливали Днепропетровскую область из разного оружия 01
Россияне всю ночь обстреливали Днепропетровскую область из разного оружия 02
Россияне всю ночь обстреливали Днепропетровскую область из разного оружия 03

Кривой Рог (1403) обстрел (27151) Резниченко Валентин (475) Никополь (1019) Днепропетровская область (3948)


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Обезьяны, ***....
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19.10.2022 10:05 Ответить
Мавпи у порівняно з ними на більш вищому ступені розвитку.
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19.10.2022 10:09 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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19.10.2022 11:04 Ответить
 
 