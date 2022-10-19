Россияне всю ночь обстреливали Днепропетровскую область из разного оружия. ФОТО
Российская армия в ночь на 19 октября обстреливала Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. В Криворожском районе ракеты попали по энергетической инфраструктуре. В некоторых громадах исчезло электроснабжение и начались перебои с водой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
В Криворожском районе ракеты попали по энергетической инфраструктуре. Серьезные разрушения. Без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской громадах и один из районов Кривого Рога. Обесточены насосные станции местных водоканалов. В этих же громадах перебои с водой, – написал Резниченко.
Также в Кривом Роге в результате вражеской атаки получил разрушения изуродованный двухэтажный дом. Предварительно люди не пострадали. На месте работают спасатели и милиционеры.
Россияне также всю ночь обстреливали из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии Накопольский район области. До 60 снарядов было выпущено на Марганецкую и Красногригорьевскую громады.
Повреждены жилые дома. Жертв, предварительно, нет.
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