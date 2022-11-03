Из здания облгосадминистрации в Херсоне исчез российский флаг, - Соболевский. ФОТО
Со здания Херсонской ОГА исчез российский флаг.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.
"Херсонская областная государственная администрация. Фото сделано сегодня. Таинственное исчезновение сами понимаете чего…Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки", - написал Соболевский.
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