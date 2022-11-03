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Из здания облгосадминистрации в Херсоне исчез российский флаг, - Соболевский. ФОТО

Со здания Херсонской ОГА исчез российский флаг.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонская областная государственная администрация. Фото сделано сегодня. Таинственное исчезновение сами понимаете чего…Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки", - написал Соболевский.

Также смотрите: ВСУ уничтожили вражеские системы ПВО в Херсоне, - Хлань. ФОТО

Из здания облгосадминистрации в Херсоне исчез российский флаг, - Соболевский 01

оккупация (10167) Херсон (2840) Соболевский Юрий (46)


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Топ комментарии
+12
Репетируют!
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03.11.2022 11:47
+11
Местные показывают пустые блокпосты, похоже жест доброй воли
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03.11.2022 11:50
+9
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03.11.2022 11:54
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03.11.2022 11:47 Ответить
Власть мєняєтся...
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03.11.2022 11:49 Ответить
Местные показывают пустые блокпосты, похоже жест доброй воли
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03.11.2022 11:50 Ответить
якщо місцеве населення в основній масі викурили уже з Херсона, то і нема чого на блокпостах їм там стирчати.
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03.11.2022 14:28 Ответить
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03.11.2022 11:54 Ответить
Крепление, в которое вставляют флаг, называется флагалище.
)))

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03.11.2022 11:57 Ответить
Яка "співоча" мова
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03.11.2022 12:53 Ответить
На жаль, рідною мовою гра слів не працює.
)
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03.11.2022 12:56 Ответить
Так это тока под мацковский оркофреш
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03.11.2022 13:06 Ответить
они писали что администрацию переносят в Скадовск. собственно и флаг туда переехал. Забудьте вы о жесте доброй воли. Они за Херсон будут зубами держаться до конца. своего...
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03.11.2022 12:24 Ответить
Ото москалям у Херсоні буде повне ф(в)лагаліще (українською - піхва, кацапською - пи.да, по латині -vagina)
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03.11.2022 12:24 Ответить
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа
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03.11.2022 12:35 Ответить
Смерть кацапам! Путлер капут!
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03.11.2022 13:32 Ответить
Не усе так просто та однозначно. Орки щось підступне готують. Або роблять ґвалт, що б оманити ЗСУ. Та вони кончені просто, наші то усе бачать і знають. Всьому свій час.
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03.11.2022 15:27 Ответить
а что случилось?
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03.11.2022 18:02 Ответить
 
 