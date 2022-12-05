"Частично поврежденный" российский Ту-22М3 на аэродроме Дягилево. ФОТО
В соцсетях появились фото поврежденного российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме Дягилево в Рязанской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Ранее Минобороны РФ заявило об атаке украинских беспилотников на военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. Сообщалось о "незначительных повреждениях обшивки" двух самолетов.
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