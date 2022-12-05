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"Частично поврежденный" российский Ту-22М3 на аэродроме Дягилево. ФОТО

В соцсетях появились фото поврежденного российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме Дягилево в Рязанской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Частично поврежденный российский Ту-22М3 на аэродроме Дягилево 01
Частично поврежденный российский Ту-22М3 на аэродроме Дягилево 02

Ранее Минобороны РФ заявило об атаке украинских беспилотников на военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. Сообщалось о "незначительных повреждениях обшивки" двух самолетов.

Читайте также: Минобороны РФ обвинило Украину в атаке на военные аэродромы в Рязани и Энгельсе

Автор: 

армия РФ (19238) самолет (3591) аэродром (293)


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Топ комментарии
+82
Я ще бачу частково пошкоджених кацапських техніків на асфальті
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05.12.2022 21:18
+58
Это не "частично поврежденный". Это уже всё, бобик сдох. Это тебе не БМП, где можно из пожарного шланга останки предыдущего экипажа вымыть, сваркой дырки в броне заварить и следующих сажать. Тут пол-самолета нужно разобрать для дефектовки.
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05.12.2022 21:19
+49
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05.12.2022 21:20
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Эх, жаль в ракету не попали (
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05.12.2022 23:54 Ответить
Xe-xe, частично повреждена обшивка , спору нет. Но списать придется весь этот воздушный гроб, целиком )))
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05.12.2022 23:57 Ответить
Красєво
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06.12.2022 00:10 Ответить
... тссс, скажу по большому секрету, на этих пилотируемых дронах еще масса систем, ведущих отработку строго утвержденных задач на радиолампах типа 6Ж3П... радолюбители оценют этот шедевр и мощу: ведь радиолампы не бояться ядерного попела
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06.12.2022 05:36 Ответить
Ловко хлопці ********* кацапчуків...ловко!
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06.12.2022 06:43 Ответить
Во время заправки - это отличный результат. Конечно в идеале вместе с подвешенными ракетами, но это следующий уровень и к нему нужно стремиться.
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06.12.2022 09:27 Ответить
Этот музейный сундук не восстановить. От слова вообще.
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06.12.2022 09:26 Ответить
ніхто його ремонтуівати вже не буде, правий двигун пошкоджено, конструкції планера та обшивки, невідомо що ще.. мінус один бомбардувальник одним словом
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06.12.2022 09:09 Ответить
Заліплять скотчем і запускатимуть з катапульти або батута Рогозіна.
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06.12.2022 11:26 Ответить
Коли сраку відірвало, можна срати й ротом!
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06.12.2022 16:49 Ответить
"Частково пошкоджена" вся кацапська армія-92 000 дохліків. а скоро їм всім буде гаплик.СЛАВА ЗСУ!
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06.12.2022 19:04 Ответить
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