"Частично поврежденный" российский Ту-22М3 на аэродроме Дягилево. ФОТО

В соцсетях появились фото поврежденного российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме Дягилево в Рязанской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.





Ранее Минобороны РФ заявило об атаке украинских беспилотников на военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. Сообщалось о "незначительных повреждениях обшивки" двух самолетов.

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