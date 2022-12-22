Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку украинского народа. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку украинского народа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

"Джозеф Байден, спасибо за поддержку нашего народа! Этот визит осуществляется в канун нового года, который может стать чрезвычайно важным для Украины. Уверен, вместе можем добиться весомых результатов", - написал Зеленский.

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