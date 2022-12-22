Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку украинского народа. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку украинского народа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.
"Джозеф Байден, спасибо за поддержку нашего народа! Этот визит осуществляется в канун нового года, который может стать чрезвычайно важным для Украины. Уверен, вместе можем добиться весомых результатов", - написал Зеленский.
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+6 Вася Шевченко #371210
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+6 maravillo
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+6 MrStepanovM
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чи не здивував Президента США такий буденний одяг нашої делегації?
напевно попередили - то факт... але повага і вихованість і розуміння важливості цієї зустрічі мала якось відобразитися і на зовнішньому вигляді преЗЕдента, який представляє Державу... а не спортивну команду чи піжамну вечірку...
- Зелена кофта - то «тактична» Її солдати носять щоб їх на полі бою важко було розгледіть ...
- А щетина на морді?
- А щетина - теж «тактична» - щоб він більш геройськи у відосику виглядів! ...
А от про бандитську морду дєрьмака можуть.
Війна…
ці рейтузи і товстовка і кросівки кольору хакі - вшанували поранених і загиблих?
здається навіть військова форма (хай не парадна) виглядалаби краще ніж ця майже хатня піжама...
оце військова форма України... все інше не уставне або можливо закордонного зразка або щось експериментальне чи зроблене на заказ під головнокомандуючого (можливо одиничні екземпляри чи не великим тиражем)))
тож не треба пересмикувати мої слова...
- ти У Вашингтоні!
Не допомогло!
Все понимают, что
Дресс код идет вслед за русским кораблем.