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Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку украинского народа. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку украинского народа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

"Джозеф Байден, спасибо за поддержку нашего народа! Этот визит осуществляется в канун нового года, который может стать чрезвычайно важным для Украины. Уверен, вместе можем добиться весомых результатов", - написал Зеленский.

Смотрите также: Пресс-конференция Байдена и Зеленского по итогам переговоров. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку украинского народа 01
Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку украинского народа 02
Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку украинского народа 03
Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку украинского народа 04
Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку украинского народа 05
Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку украинского народа 06
Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку украинского народа 07

Автор: 

Байден Джо (2789) Зеленский Владимир (20348) США (26637)


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Топ комментарии
+6
а от і дєрьмачёк намалювався...)))
чи не здивував Президента США такий буденний одяг нашої делегації?
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21.12.2022 23:43
+6
Ну нахуа таскати з собою того дєрьмака?..
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21.12.2022 23:47
+6
О, майн Готт! И тут дєрьмак! Ну он то чего в сталинском френче?!
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21.12.2022 23:48
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Отож. Не плюй в колодязь.
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21.12.2022 23:40 Ответить
Дякуємо товаришу Байдіну за наше щасливе майбутнє!
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21.12.2022 23:40 Ответить
а от і дєрьмачёк намалювався...)))
чи не здивував Президента США такий буденний одяг нашої делегації?
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21.12.2022 23:43 Ответить
Підозрюю що про всі такі протокольні деталі було домовлено
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21.12.2022 23:46 Ответить
х/з... протокол ніхто не відміняв...
напевно попередили - то факт... але повага і вихованість і розуміння важливості цієї зустрічі мала якось відобразитися і на зовнішньому вигляді преЗЕдента, який представляє Державу... а не спортивну команду чи піжамну вечірку...
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21.12.2022 23:54 Ответить
Ви не розумієте, це такий сарказм, тобто, поводення квачем по губах ***** не потребує офіціозу, така собі пересічність проміж шашликів.Я б на місці Зе ще й журнал Огонёк у руках пом'яв.
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22.12.2022 00:04 Ответить
- Куме! А чого це наш «**********» після початку війни так став дивно виглядіть? Весь у зеленій кофті?
- Зелена кофта - то «тактична» Її солдати носять щоб їх на полі бою важко було розгледіть ...
- А щетина на морді?
- А щетина - теж «тактична» - щоб він більш геройськи у відосику виглядів! ...

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22.12.2022 11:44 Ответить
Впевнений, що жодне американське видання не напише критично про одяг.
А от про бандитську морду дєрьмака можуть.
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21.12.2022 23:48 Ответить
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21.12.2022 23:52 Ответить
Ні, не здивував.
Війна…
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21.12.2022 23:55 Ответить
і шо...в нього згоріла шафа з барахлом ? в нього розбомбило хатинку ? і вкрали гроші?
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22.12.2022 00:04 Ответить
а цей прикид вшанував????
ці рейтузи і товстовка і кросівки кольору хакі - вшанували поранених і загиблих?
здається навіть військова форма (хай не парадна) виглядалаби краще ніж ця майже хатня піжама...
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22.12.2022 11:36 Ответить
Це і є військова форма, бойова а не парадна.Шануй її.
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22.12.2022 15:13 Ответить
шаную не форму, а людину, одягнену у форму яка повинна співпадати данному моменту
оце військова форма України... все інше не уставне або можливо закордонного зразка або щось експериментальне чи зроблене на заказ під головнокомандуючого (можливо одиничні екземпляри чи не великим тиражем)))
тож не треба пересмикувати мої слова...
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22.12.2022 15:26 Ответить
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22.12.2022 19:37 Ответить
- де я дядьку?
- ти У Вашингтоні!
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21.12.2022 23:45 Ответить
А, ага, пойняв...А шо там з дому пишуть?
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21.12.2022 23:57 Ответить
Ось як би Байден здогадався подарувати цьому че Геварі бритву.
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21.12.2022 23:46 Ответить
Петріота досить.
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21.12.2022 23:53 Ответить
Президент Естонії подарувала колись "Блазню" велосипед
Не допомогло!
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22.12.2022 11:45 Ответить
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21.12.2022 23:46 Ответить
Ну нахуа таскати з собою того дєрьмака?..
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21.12.2022 23:47 Ответить
О, майн Готт! И тут дєрьмак! Ну он то чего в сталинском френче?!
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21.12.2022 23:48 Ответить
цікаво що цру знають про дерьмака
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21.12.2022 23:53 Ответить
Все.
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21.12.2022 23:55 Ответить
Саме так!
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21.12.2022 23:59 Ответить
А я вам скажу - краще, що дєрьмак туди поїхав. Хоч ще раз амери його перевіруть.
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21.12.2022 23:55 Ответить
Отлично смотрится делегація Украины.

Все понимают, что
Дресс код идет вслед за русским кораблем.
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21.12.2022 23:58 Ответить
Дєрьмак, то тіпа супружніца?
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22.12.2022 00:14 Ответить
Ну побрити його можна було та сорочку з галстуком одягнути? Джамшут якийсь.
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22.12.2022 05:45 Ответить
 
 