Зеленский вручил американским конгрессменам боевое знамя из Бахмута. ФОТО

Президент Украины Зеленский во время выступления в Конгрессе США передал членам Палаты представителей и сенаторам боевое знамя с фронта, которое должно стать символом общей победы Украины, США и всего свободного мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского.

"Наши герои дали мне знамя тех, кто защищает Украину, Европу, мир ценой своей жизни. Они просили передать этот флаг вам, американскому Конгрессу, членам Палаты… чьи решения могут спасти миллионы людей.

Пусть эти решения будут приняты. Пусть это знамя будет с вами, дамы и господа. Это знамя является символом нашей победы в этой войне. Мы стоим. Мы победим, потому что мы объединены – Украина, Америка, весь свободный мир", - сказал Зеленский.

Президент вручил флаг спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и вице-президенту США Камале Гаррис.





