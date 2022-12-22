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Зеленский вручил американским конгрессменам боевое знамя из Бахмута. ФОТО

Президент Украины Зеленский во время выступления в Конгрессе США передал членам Палаты представителей и сенаторам боевое знамя с фронта, которое должно стать символом общей победы Украины, США и всего свободного мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского.

"Наши герои дали мне знамя тех, кто защищает Украину, Европу, мир ценой своей жизни. Они просили передать этот флаг вам, американскому Конгрессу, членам Палаты… чьи решения могут спасти миллионы людей.

Пусть эти решения будут приняты. Пусть это знамя будет с вами, дамы и господа. Это знамя является символом нашей победы в этой войне. Мы стоим. Мы победим, потому что мы объединены – Украина, Америка, весь свободный мир", - сказал Зеленский.

Президент вручил флаг спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и вице-президенту США Камале Гаррис.

Зеленский вручил американским конгрессменам боевое знамя из Бахмута 01Зеленский вручил американским конгрессменам боевое знамя из Бахмута 02

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Конгресс США (1234) флаг (934)


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Топ комментарии
+26
Его попросили бойцы которые держут Бахмут.И он выполнил их просьбу.
Но некоторым все не так.
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22.12.2022 09:16
+19
Так, пані. Він, як посильний, представник народу України, привіз далекій Америці прапор мужності і стійкості наших ЗСУ.
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22.12.2022 09:10
+14
Без прапора Президент з Конгресу теж не повернувся. Ненсі Пелосі розпорядилася зняти прапор, який висів на шпилі Капітолію під час виступу Зеленського, і подарувала його народу країни.
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22.12.2022 09:19
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А прапор Маріуполь, Азов? Бахмут стоятиме і без зе,а ось зе без Бахмут....
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22.12.2022 09:06 Ответить
Так, пані. Він, як посильний, представник народу України, привіз далекій Америці прапор мужності і стійкості наших ЗСУ.
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22.12.2022 09:10 Ответить
Паспорт України, в крові, прапор в 2014 році в крові-це було послання України до світу. На сьогодні після шашликів і Бучі-це просто піар.
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22.12.2022 09:11 Ответить
Его попросили бойцы которые держут Бахмут.И он выполнил их просьбу.
Но некоторым все не так.
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22.12.2022 09:16 Ответить
Бойовий прапор, в урочистому мовленні бойове знаме́ноhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80#cite_note-3 [3] - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80 прапор , що є символом військової частини. Як правило, виготовляється з дорогих матеріалів, рясно прикрашається вишивкою, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0 бахромою , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0) китицями , стрічками тощо. Втрата бойового прапора власником, наприклад військовою частиною, вважається значною ганьбою.

Ще раз ВТРАТА ВВАЖАЄТЬСЯ ГАНЬБОЮ
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22.12.2022 14:15 Ответить
Ні, я тільки вітаю наш флаг у американському парламенті, і навіть припускаю що це не придумали іміджмейкери а бійці прийшли і сказали "Хочемо щоб ви, Зеленський, передали цей прапор..."

Я лише сподіваюся що Зеленській не обісрався черговий раз в своїх дипломатичних промовах, бо новини пишуть так "Zelensky presents Ukraine battle flag to U.S. Congress" https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-64061196 BBC
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22.12.2022 14:58 Ответить
Валечка, хай піариться, як вміє. Хоч сценки з 95-го кварталу показує. Головне зараз - щоб Штати посилили допомогу Україні. Ми тут в Київській області 3 доби без світла і опалення прожили. Лише сьогодні зранку дали електрику. То зміг почитати цензор....
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22.12.2022 09:47 Ответить
Америка анонсувала допомогу Україні задовго до цієї поїздки. Не має його заслуги в цьому. Витратити кошти України, а не закупити необхідне для того ж Бахмуту. Юсупова просить допомогу, а уряд витрачає кошти на поїздки, та ще з словами,що на фронті ок,тому він і полетів....Бачу тільки піар і приплюсування заслуг не ним заробленим
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22.12.2022 10:08 Ответить
Валя, цей візит потрібен був у першу чергу Байдену, щоб заручитися ще більшою підтримкою і демократів, і республіканців у питанні надання допомоги Україні. Бо і там, і там були "колєблюющієся". Так працюють демократії. Треба підтримка більшості і в суспільстві, і в парламенті США, аби допомога у перспективі не ставилась під сумнів. А американське суспільство, "глибинна Америка" дуже любить шоу (все їхнє телебачення складається із новин та шоу), і дуже чутливо відгукується на такі "душевні сцени".
Гроші, витрачені на візити, окупляться ще більшими траншами зброї і фінансової допомоги. Ось побачите.
І хоча я Зелю недолюблюю, цей його візит був доречний.
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22.12.2022 10:32 Ответить
Як задовольнити може візит дерьмака,якщо там були проти його кандидатури, як глашатая президента, або призначення друзів татарова керувати законами? Чи опозиція без смі ресурсів? Закон про КС? Зброя це не тільки Патріот, зброя це насамперед підтримка урядом ЗСУ, народу,а не те що ви написали.
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22.12.2022 10:38 Ответить
Я призирливо ставлюсь до Дерьмака , до Арахамії , до ... 90% ЗЕлених слушек народу ... але , але , але йой Валю я йще надцять років заробляю на розумінні логіки різних програмиських алгорітмів ... навіть ассемблєр розумію , С++ й JScript ... але Вас Валю не розумію ... як й усіх скаженних порохоботів .
Йой Валю ... ну не буде вже ніколи а ні Порох , а ні Юля , а ні Толя презідентами -- час їх минув .
Може й Вовіка в 2024 році не оберуть , але шансів на те мало й тільки якщо Залужний забажає ...

Але зара не до піару й виборів .

Вам же ж пояснили , що в демократії янкі усе так працює -- вони інвестували в перемогу України вже як мінімум 100 млрд. баксів й вони бажають бачити того , хто головний за розподілення їх інвестицій . Що Вам тут незрозуміло ?!
Порівняйте 20 тисяч умовних баксів , в які обійшовся ций візит Першої особи в державі Україна , й 100 лярдів за які потрібно було амерському естейблішменту помацати цього "легендарного царя Ліоніда" . Янки дуже ретельно відносяться до свої грошенят й завжди буде той серед , хто буде намагатися посіяти сумнів ...
А на емоційному рівні будь якого "сумнівника" чекає засудження суспільства ...
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22.12.2022 12:07 Ответить
Ось тільки це і є підготовка до виборів через піар.
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22.12.2022 12:52 Ответить
Абсолютно й 100% ПОХЕР .

Півторюю , коли ми працювали на грошенятко великої компаніх (20 тисяч робітників й 30 лярдів капіталізація) з головним офісом в Нью Джерсі , то нас змушували кожний місяць здавати "корпоративні іспити" й робити "code review" за їх правилами . Усі розуміли , що це просто марно витраченний час , але , але , але -- хто платить той й "танцює дівчину" . Більше того , головний менеджмент категорично відмовлявся від "Зум комференції" -- раз на рік 3 керівника нашої філії (з 60 розробників) повинни були літати за рахунок компанії за океан в Нью-Джерсі . Біг боси хотіли бачити перед собою обличчя тих , які витрачають їх гроші !
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22.12.2022 13:08 Ответить
Дуже пафосно, як казав ЗЕ.
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22.12.2022 09:11 Ответить
Конгресмени не хочуть запитати, куди ділись сотні вагонів гуманітарки, які ******** Zeкоманда?
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22.12.2022 09:15 Ответить
оно не главнокомандующий, оно кловун.
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22.12.2022 09:31 Ответить
Може тебе коМандающим коронувати ,рембо клавіатурний
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22.12.2022 09:32 Ответить
Для зебилов и https://www.google.com/search?q=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2&rlz=1C1GCEU_ruUA912UA912&sxsrf=ALiCzsbK0J3_JvuxXnZH5BqkUEroZUO46Q%3A1671694520039&ei=uAikY9iGAsfLrgS61ongCw&ved=0ahUKEwjYwqiw24z8AhXHpYsKHTprArwQ4dUDCA8&uact=5&oq=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQA0oECEEYAEoECEYYAFAAWABgxQNoAHABeACAAV-IAV-*********************&sclient=gws-wiz-serp Тамбовский Волк главнокомандующий
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22.12.2022 09:35 Ответить
Тоесть оружие ему не давать по которое он поехал? Наверное ты пойдешь вилами воевать? За такое что ты несешь вообще то расстреливают в военное время.
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22.12.2022 10:01 Ответить
Без прапора Президент з Конгресу теж не повернувся. Ненсі Пелосі розпорядилася зняти прапор, який висів на шпилі Капітолію під час виступу Зеленського, і подарувала його народу країни.
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22.12.2022 09:19 Ответить
я дивився виступ. дивне враження ніби сенатори не в конгресі а в спортзалі. сєсть-встать... наприкінці дуло видно що деякі сильно втомилися.
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22.12.2022 10:46 Ответить
Не гризіться, люди, є купа питань, але все згодом.
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22.12.2022 09:20 Ответить
А если бы на его месте был какойнибудь Кошевой?
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22.12.2022 09:32 Ответить
Молодець. Дуже дiэвi кроки. Бойовий прапор подарувати конгресу- це реально сильно, сильнi вiдчуття та почуття
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22.12.2022 11:33 Ответить
Фух, хорошо, что не гранатомёт
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22.12.2022 11:47 Ответить
 
 