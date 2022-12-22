Зеленский вручил американским конгрессменам боевое знамя из Бахмута. ФОТО
Президент Украины Зеленский во время выступления в Конгрессе США передал членам Палаты представителей и сенаторам боевое знамя с фронта, которое должно стать символом общей победы Украины, США и всего свободного мира.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского.
"Наши герои дали мне знамя тех, кто защищает Украину, Европу, мир ценой своей жизни. Они просили передать этот флаг вам, американскому Конгрессу, членам Палаты… чьи решения могут спасти миллионы людей.
Пусть эти решения будут приняты. Пусть это знамя будет с вами, дамы и господа. Это знамя является символом нашей победы в этой войне. Мы стоим. Мы победим, потому что мы объединены – Украина, Америка, весь свободный мир", - сказал Зеленский.
Президент вручил флаг спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и вице-президенту США Камале Гаррис.
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Но некоторым все не так.
Ще раз ВТРАТА ВВАЖАЄТЬСЯ ГАНЬБОЮ
Я лише сподіваюся що Зеленській не обісрався черговий раз в своїх дипломатичних промовах, бо новини пишуть так "Zelensky presents Ukraine battle flag to U.S. Congress" https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-64061196 BBC
Гроші, витрачені на візити, окупляться ще більшими траншами зброї і фінансової допомоги. Ось побачите.
І хоча я Зелю недолюблюю, цей його візит був доречний.
Йой Валю ... ну не буде вже ніколи а ні Порох , а ні Юля , а ні Толя презідентами -- час їх минув .
Може й Вовіка в 2024 році не оберуть , але шансів на те мало й тільки якщо Залужний забажає ...
Але зара не до піару й виборів .
Вам же ж пояснили , що в демократії янкі усе так працює -- вони інвестували в перемогу України вже як мінімум 100 млрд. баксів й вони бажають бачити того , хто головний за розподілення їх інвестицій . Що Вам тут незрозуміло ?!
Порівняйте 20 тисяч умовних баксів , в які обійшовся ций візит Першої особи в державі Україна , й 100 лярдів за які потрібно було амерському естейблішменту помацати цього "легендарного царя Ліоніда" . Янки дуже ретельно відносяться до свої грошенят й завжди буде той серед , хто буде намагатися посіяти сумнів ...
А на емоційному рівні будь якого "сумнівника" чекає засудження суспільства ...
Півторюю , коли ми працювали на грошенятко великої компаніх (20 тисяч робітників й 30 лярдів капіталізація) з головним офісом в Нью Джерсі , то нас змушували кожний місяць здавати "корпоративні іспити" й робити "code review" за їх правилами . Усі розуміли , що це просто марно витраченний час , але , але , але -- хто платить той й "танцює дівчину" . Більше того , головний менеджмент категорично відмовлявся від "Зум комференції" -- раз на рік 3 керівника нашої філії (з 60 розробників) повинни були літати за рахунок компанії за океан в Нью-Джерсі . Біг боси хотіли бачити перед собою обличчя тих , які витрачають їх гроші !