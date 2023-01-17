Тела трех гражданских, погибших от российских обстрелов, нашли на Херсонщине. ФОТО

В селе Посад Покровское в Херсонской области обнаружили тела трех гражданских, погибших в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Херсонской области.

Правоохранители провели эксгумацию и осмотр тел трех гражданских лиц. Установлено, что тела принадлежат трем жителям с. Посад Покровское, среди которых одна женщина.

Люди погибли в разные дни, но обстоятельства одинаковы – вражеские снаряды попадали в жилые дома или разрывались вблизи них, в результате чего жители получали ранения несовместимые с жизнью. Все они были похоронены на территориях домовладений.

В настоящее время тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Всего в Херсонской области уже провели эксгумацию 59 тел гражданских погибших от вражеских обстрелов или других преступных действий российских войск.

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