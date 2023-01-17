РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4198 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
3 348 0

Тела трех гражданских, погибших от российских обстрелов, нашли на Херсонщине. ФОТО

В селе Посад Покровское в Херсонской области обнаружили тела трех гражданских, погибших в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Херсонской области.

Правоохранители провели эксгумацию и осмотр тел трех гражданских лиц. Установлено, что тела принадлежат трем жителям с. Посад Покровское, среди которых одна женщина.

Люди погибли в разные дни, но обстоятельства одинаковы – вражеские снаряды попадали в жилые дома или разрывались вблизи них, в результате чего жители получали ранения несовместимые с жизнью. Все они были похоронены на территориях домовладений.

В настоящее время тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Всего в Херсонской области уже провели эксгумацию 59 тел гражданских погибших от вражеских обстрелов или других преступных действий российских войск.

Смотрите: В Херсонской области эксгумировали тело мужчины, которого российские военные расстреляли во время оккупации. ФОТО

Тела трех гражданских, погибших от российских обстрелов, нашли на Херсонщине 01
Тела трех гражданских, погибших от российских обстрелов, нашли на Херсонщине 02
Тела трех гражданских, погибших от российских обстрелов, нашли на Херсонщине 03

эксгумация (142) деоккупация (847) Херсонская область (4770)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 