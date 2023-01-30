Задержан российский агент, корректировавший ракетные удары по Харькову, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности разоблачила еще одного российского агента в Харькове.
Об этом Служба безопасности Украины сообщает в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, злоумышленник собирал информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города. Полученные сведения посылал российским оккупантам в виде электронных координат и отметок на карте через мессенджер "Телеграмм".
Разведывательная информация требовалась захватчикам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по областному центру.
"Сотрудники СБУ задержали российского агента вблизи городского объекта критической инфраструктуры на попытке очередного сбора закрытых данных для агрессора.
По данным следствия, вражеским приспешником оказался безработный местный житель, которого представитель России привлек к противоправной деятельности в ноябре прошлого года.
Для выполнения задач врага агент обходил территорию города и скрыто наблюдал за подразделениями украинских защитников, а также фиксировал их локации", - говорится в сообщении.
Во время следственных действий у злоумышленника обнаружен смартфон с поличным с агрессором.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ).
Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит наказание до 12 лет тюрьмы.
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а якщо вижено з криму, то вони зосередять військо біля наших кордонів і потім знову на нас нападуть. військо ворога має бути розбите!
бо в нас є деякі сердобольні, думають як війну виграти, шоб кацапських воєнних не вбити.
якщо він взяв зброю в руки і прийшов на територію чужої країни - то він фашистський окупант і підлягає знищенню!
Так як підлягають знищенню всі вбивці в країнах, в яких є смертна кара. Вчинив вбивство - ти підлягаєш знищенню!
А у нас: став окупантом - підлягаєш знищенню!
Думати треба було тоді, коли йшов в Україну!
всіх 300 000 кацапських окупантів потрібно знищити!
Бо вороги й у судах засіли - відпустить можуть "під заставу"! Тільки куля таких "лікує".
Он передал координаты объекта противнику, рядом с объектом живут его родные.
И просит денег...
Похоже сдает все, что видит, за что могут платить.
Носит наколку на плече - герб РФ
Какая армия такие и агенты..
наші депутати не розуміють що війна це період турбулентности - все пришвидшується, все трясе і треба швидше на все реагувати.
ЗАКОН ПРО ЗАБЛЮРЕННЯ ПИСКІВ ТРЕБА СКАСОВУВАТИ.
цю сволоту та полонених рашистiв потрiбно розташовувати бiля важливих
важливих обʼєктів,щоб в разi обстрiлiв вони були знищенi в першу чергу.