Задержан российский агент, корректировавший ракетные удары по Харькову, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила еще одного российского агента в Харькове.

Об этом Служба безопасности Украины сообщает в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.



Как отмечается, злоумышленник собирал информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города. Полученные сведения посылал российским оккупантам в виде электронных координат и отметок на карте через мессенджер "Телеграмм".



Разведывательная информация требовалась захватчикам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по областному центру.



"Сотрудники СБУ задержали российского агента вблизи городского объекта критической инфраструктуры на попытке очередного сбора закрытых данных для агрессора.



По данным следствия, вражеским приспешником оказался безработный местный житель, которого представитель России привлек к противоправной деятельности в ноябре прошлого года.



Для выполнения задач врага агент обходил территорию города и скрыто наблюдал за подразделениями украинских защитников, а также фиксировал их локации", - говорится в сообщении.



Во время следственных действий у злоумышленника обнаружен смартфон с поличным с агрессором.



Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ).



Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит наказание до 12 лет тюрьмы.

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