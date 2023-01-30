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Задержан российский агент, корректировавший ракетные удары по Харькову, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила еще одного российского агента в Харькове.

Об этом Служба безопасности Украины сообщает в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленник собирал информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города. Полученные сведения посылал российским оккупантам в виде электронных координат и отметок на карте через мессенджер "Телеграмм".

Разведывательная информация требовалась захватчикам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по областному центру.

"Сотрудники СБУ задержали российского агента вблизи городского объекта критической инфраструктуры на попытке очередного сбора закрытых данных для агрессора.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался безработный местный житель, которого представитель России привлек к противоправной деятельности в ноябре прошлого года.

Для выполнения задач врага агент обходил территорию города и скрыто наблюдал за подразделениями украинских защитников, а также фиксировал их локации", - говорится в сообщении.

Во время следственных действий у злоумышленника обнаружен смартфон с поличным с агрессором.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ).

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит наказание до 12 лет тюрьмы.

Смотрите: Враг ударил ракетой по Харькову и обстреливает приграничные области, - ОВА. ФОТОрепортаж

Задержан российский агент, корректировавший ракетные удары по Харькову, - СБУ 01
Задержан российский агент, корректировавший ракетные удары по Харькову, - СБУ 02

СБУ (19898) Харьков (7485) государственная измена (1540)


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Топ комментарии
+24
В Другу Світову з ним ніхто б не панькався, - ні британці, ні німці, ні савєти.
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30.01.2023 09:53
+22
значно приємніше було б читати "ліквідовано ..." !!! на гіляку кацапа !!!
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30.01.2023 09:51
+19
Ще і курку наколов на плечі.
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30.01.2023 09:48
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Правила форума Совет форумчан
Роздерти на шмаття і віддати воронам щоб і сліду від нього не лишилося
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30.01.2023 09:48 Ответить
Ага!Сейчас прислушаются и начнут выполнять наши советы по выполнению.В итоге 3-5 лет тюрьмы или вообще выпустят под залог.
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30.01.2023 11:12 Ответить
Ще і курку наколов на плечі.
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30.01.2023 09:48 Ответить
Пітух гамбургский
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30.01.2023 09:50 Ответить
значно приємніше було б читати "ліквідовано ..." !!! на гіляку кацапа !!!
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30.01.2023 09:51 Ответить
В Другу Світову з ним ніхто б не панькався, - ні британці, ні німці, ні савєти.
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30.01.2023 09:53 Ответить
Шпийон от Бога!(
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30.01.2023 09:55 Ответить
зараз, якщо випустимо кацапів з запорізької і херсонської області, то вони зосередяться в криму, і не будуть нам давати в крим зайти.

а якщо вижено з криму, то вони зосередять військо біля наших кордонів і потім знову на нас нападуть. військо ворога має бути розбите!

бо в нас є деякі сердобольні, думають як війну виграти, шоб кацапських воєнних не вбити.

якщо він взяв зброю в руки і прийшов на територію чужої країни - то він фашистський окупант і підлягає знищенню!

Так як підлягають знищенню всі вбивці в країнах, в яких є смертна кара. Вчинив вбивство - ти підлягаєш знищенню!

А у нас: став окупантом - підлягаєш знищенню!

Думати треба було тоді, коли йшов в Україну!

всіх 300 000 кацапських окупантів потрібно знищити!
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30.01.2023 09:56 Ответить
такої сволоти десятки тисяч , нажаль
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30.01.2023 09:57 Ответить
та этого гавна ещё выгребать и выгребать. у нас сбу поймали ****** возле главной электроподстанции 30кВ. цеплял джипиэску. если бы удалось - то вся область сидела бы месяц без света, станция огромная. старое мудло, уже за 50, а туда же.
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30.01.2023 09:57 Ответить
Поки не почнуть ролзстрілювати таку мерзрту - корегування на користь рашистів не зупиняться.У владі прихильники "спортивної рибалки"?
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30.01.2023 09:59 Ответить
його не розстріляли ПРИВСЕЛЮДНО.....- тоді про що ми....
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30.01.2023 10:00 Ответить
Треба не ловити а знешкоджувати!
Бо вороги й у судах засіли - відпустить можуть "під заставу"! Тільки куля таких "лікує".
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30.01.2023 10:01 Ответить
Відпустять, в Харкові вже прецеденти є. І Харків знову бомбили і прицільно і це є наслідок дій коригувальників. А Верховна рада спить, вже давно потрібні відповідні закони щодо зрадників коригувальників колоборантів і тих судів які їх виправдовують.. Іх немає. ВРУ України в основному імпотентна, вона не займається потребами держави під час війни а займається деребаном разом з урядовцями. Судова мафія це окрема тема, для неї війни немає, за бабло "відмаже" любого. Зрадника, колоборанта, коригувальників, корупціонера. І цей гнійник ніхто з влади не бажає вичистити. Їм Вигідно.
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30.01.2023 11:03 Ответить
треба таких більше ловити та приймати закони щодо позбавлення громадянства та майна за подібними статтями ... це нагода раз і назавжди очистити Україну від подібного сміття, завезеного сюди вагонами у минулому сторіччі ... але жидам у владі то мабуть не на часі ... їм пофіг, вони потім в Ізріїль, мацу їсти, а нам з цими курвами жити ... вони було півнем по життю, а вийде з тюрми і буде півнем у квадріті
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30.01.2023 10:02 Ответить
ещеленина на груди наколи внатуре
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30.01.2023 10:07 Ответить
татушку набейте на лбу выродку с болот мацковии.
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30.01.2023 10:16 Ответить
Читал его сообщения.
Он передал координаты объекта противнику, рядом с объектом живут его родные.
И просит денег...
Похоже сдает все, что видит, за что могут платить.
Носит наколку на плече - герб РФ

Какая армия такие и агенты..
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30.01.2023 10:07 Ответить
...разрешаю повесить по законам военного времени
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30.01.2023 10:14 Ответить
Ага. Відпустіть його під підписку. Х - хуманізьм.
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30.01.2023 10:15 Ответить
заблюрення мордяк ворожих агентів це допомога ворогу бо вони знають що навіть коли їх піймають то ніхто навіть з сусідів не взнає.

наші депутати не розуміють що війна це період турбулентности - все пришвидшується, все трясе і треба швидше на все реагувати.

ЗАКОН ПРО ЗАБЛЮРЕННЯ ПИСКІВ ТРЕБА СКАСОВУВАТИ.
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30.01.2023 10:16 Ответить
Закон об усилении ответственности военных уже подписан, подписан тем, кто при более спокойной обстановке (не было полномасштабного вторжения и таких масштабных боев) бегал от повесток. А где президентский законопроект об усилении ответственности наводчиков, корректировщиков и им подобных? Своих трогать ермак не велит? Я думаю, этот законопроект давно был бы уже подан при наличии того, кто обязан его подать, то есть президента. А от героев видосиков вряд ли мы его дождемся.
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30.01.2023 10:18 Ответить
Чому до сих пір нема закону проти наводчиків-ждунів? Навіть права голосу їх не позбавляють! Вони ж підуть і проголосують за російських агентів.
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30.01.2023 10:24 Ответить
це електорат зе-цирку, чіпати не можна.
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30.01.2023 11:08 Ответить
Выпустят под залог по состоянию здоровья.
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30.01.2023 11:24 Ответить
Без законів воєнного часу з розстрілами без корумпованих і антідержавних судів толку не буде. Кількість попадань і критичні і військові об'єкти скоротилася б вдвоє.
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30.01.2023 11:28 Ответить
Zape4it' togo sranogo pivnya !!!
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30.01.2023 11:47 Ответить
.

цю сволоту та полонених рашистiв потрiбно розташовувати бiля важливих

важливих обʼєктів,щоб в разi обстрiлiв вони були знищенi в першу чергу.
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30.01.2023 12:31 Ответить
Шмат гівна - фтопку!
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30.01.2023 12:36 Ответить
під@р сам же пише там живут родниє і все рівно здає інфо
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30.01.2023 12:43 Ответить
 
 