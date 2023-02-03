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Заместитель начальника Центральной военно-врачебной комиссии за $5 тыс. обещал предоставить справку о непригодности к военной службе, - ГБР. ФОТОрепортаж

Заместитель председателя Центральной военно-врачебной комиссии Медицинских сил Вооруженных Сил Украины организовал бизнес по зарабатыванию денег по выдаче справок для военнообязанных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Задокументирован ряд эпизодов получения взяток должностным лицам за выдачу справок о непригодности к военной службе для выезда за границу.

В одном из случаев к должностному лицу обратился знакомый, возглавляющий благотворительный фонд. Его сотруднику нужно было выехать за границу для поиска и завоза в Украину гуманитарной помощи. Руководитель фонда не знал порядка выезда из Украины для волонтеров и потому спросил у заместителя начальника Центральной военно-врачебной комиссии, как оформить этот выезд.

Чиновник сообщил, что такой выезд нужно оформлять с помощью выдачи справки о непригодности к военной службе, что является ложью. Он пообещал организовать оформление такой справки за "вознаграждение" в сумме 5 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, чиновник получил аванс в 2,5 тыс. долларов США и начал оформлять документы, однако был разоблачен правоохранителями.

"Во время обысков по месту работы и проживания фигуранта правоохранители обнаружили большие суммы наличных средств в разных валютах на сумму более 5 млн гривен, происхождение которых устанавливается", - отметили в Бюро.

Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Заместитель начальника Центральной военно-врачебной комиссии за $5 тыс. обещал предоставить справку о непригодности к военной службе, - ГБР 01
Заместитель начальника Центральной военно-врачебной комиссии за $5 тыс. обещал предоставить справку о непригодности к военной службе, - ГБР 02
Заместитель начальника Центральной военно-врачебной комиссии за $5 тыс. обещал предоставить справку о непригодности к военной службе, - ГБР 03
Заместитель начальника Центральной военно-врачебной комиссии за $5 тыс. обещал предоставить справку о непригодности к военной службе, - ГБР 04
Заместитель начальника Центральной военно-врачебной комиссии за $5 тыс. обещал предоставить справку о непригодности к военной службе, - ГБР 05
Заместитель начальника Центральной военно-врачебной комиссии за $5 тыс. обещал предоставить справку о непригодности к военной службе, - ГБР 06

взятка (6159) ГБР (2989)


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Топ комментарии
+16
Мажори в так можуть спокійно виїжджати. В них в усіх, вже є відповідні документи.
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03.02.2023 12:40
+12
зараз це хлібна посада.
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03.02.2023 12:26
+11
Краще не треба. Бо ще там вимагатиме гроші в поранених.
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03.02.2023 14:39
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Страница 2 из 2
Посетите, вот сейчас какую-либо районную ВЛК - наберетесь массу незабываемых впечатлений😄. Вчера рытался ее пройти в Вышневом (второй месяц😄), мне 59, хромота и несколько позвоночных грыж с болевым синдромом😄. Маленький эпизод - очередь к Офтальмологу - впереди человек 12, на каждого врач тратит минут по 20 - ясно, ведь нужны Снайпера😄. Впереди меня парень (до 30) -пехота, абсолютно русскоговорящий, сзади артиллерия 40+, украиномовный, тоже абсолютно. Оба на перезаключение контракта. Разговорились. Тут, подходит тетенька врач и ведет за собой толпу мальчиков 15 лет школьников. И заявляет, что школьников - без очереди. Мужики в злобе начинают расходиться, в том числе и мои два новых знакомых....Пытаюсь попасть хоть куда-то...О, есть Психиатр. Подхожу, стоит толпа, но там тоже здоровенная Черга. Впереди, колоритный мужик, правда моложе чуток меня, сидит на лавочке, огромное пузо с палочкой и с астматическим свистящим дыханием😄Понимаю, что к психиатру не попаду сегодня, пытаюсь попась хоть к кому-то, а время уже 12-00, а ВЛК до 12-30 и только во вторник и четверг😄.Спускаюсь на первый этаж к ЛОРу , занимаю очередь и через минут 5 подходит тот украиноговорящий артилерист 40+.А пехотинец, по-видимому оказался 300-м в борьбе с ВЛК😄.Впереди меня седой мужик, правда без палочки, сидит. С его слов, через пару месяцев 60.😄. И вот чудо, попадаю кЛОРу. ВЫПИШИТЕ ЛОРу ПРЕМИЮ! Прошел его за 5 -7 минут.Вышел гордый.Это была Виктория Мин Херц!😄 Одного-таки прошел. Ребята меняйте в этой системе что-то. А, я думаю применить военную хитрость, пойду на следующей среду в эту клинику, сделаю печальное лицо и буду прорываться без очереди в неприемный день без очереди. Пожелайте мне удачи!😀😃😄😀
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04.02.2023 10:33 Ответить
ПС. Да, забыл, что ВЛК нужно пойти за 10 дней. И этот, украиноговорящий артиллерист 40+, рассказал, что ему уже выписали штраф, правда минимальный в 1700 грн. 😄Но, он заявил, что платить не будет! И я верю в нашу АРТИЛЛЕРИЮ! Таких голыми руками не возьмешь! Их рашисты не могут победить, а тут какой-то ВОЕНКОМАТ!😄Мне тоже выписали такой же штраф, но если это для ЗСУ, то не жалко😄
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04.02.2023 10:49 Ответить
Ещё по теме:😁

"Часом мене мучить совість". Як чоловіки за гроші виїжджають з України
🇺🇦
https://www.bbc.com/ukrainian/features-64406265

"Иногда сильно мучает совесть". Как украинские мужчины за деньги уезжают за границу
🇷🇺
https://www.bbc.com/russian/features-64515925
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04.02.2023 17:31 Ответить
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