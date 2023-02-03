Заместитель начальника Центральной военно-врачебной комиссии за $5 тыс. обещал предоставить справку о непригодности к военной службе, - ГБР. ФОТОрепортаж

Заместитель председателя Центральной военно-врачебной комиссии Медицинских сил Вооруженных Сил Украины организовал бизнес по зарабатыванию денег по выдаче справок для военнообязанных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Задокументирован ряд эпизодов получения взяток должностным лицам за выдачу справок о непригодности к военной службе для выезда за границу.

В одном из случаев к должностному лицу обратился знакомый, возглавляющий благотворительный фонд. Его сотруднику нужно было выехать за границу для поиска и завоза в Украину гуманитарной помощи. Руководитель фонда не знал порядка выезда из Украины для волонтеров и потому спросил у заместителя начальника Центральной военно-врачебной комиссии, как оформить этот выезд.

Чиновник сообщил, что такой выезд нужно оформлять с помощью выдачи справки о непригодности к военной службе, что является ложью. Он пообещал организовать оформление такой справки за "вознаграждение" в сумме 5 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, чиновник получил аванс в 2,5 тыс. долларов США и начал оформлять документы, однако был разоблачен правоохранителями.

"Во время обысков по месту работы и проживания фигуранта правоохранители обнаружили большие суммы наличных средств в разных валютах на сумму более 5 млн гривен, происхождение которых устанавливается", - отметили в Бюро.

Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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