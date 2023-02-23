Нацбанк выпустил памятную банкноту "Помним! Не простим". ФОТО

К годовщине полномасштабного вторжения России Национальный банк Украины представил новую памятную банкноту "Помним! Не простим". Она вертикальная, номинал банкноты – 20 грн.

Тираж банкноты составляет 300 тыс. шт., в том числе 200 тыс. – в сувенирной упаковке, 99,9 тыс. – в конвертах.

Банкнота имеет дизайн, исполненный вертикально. Она является законным платежным средством.

Приобрести памятную банкноту можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.










