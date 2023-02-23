РУС
Нацбанк выпустил памятную банкноту "Помним! Не простим". ФОТО

К годовщине полномасштабного вторжения России Национальный банк Украины представил новую памятную банкноту "Помним! Не простим". Она вертикальная, номинал банкноты – 20 грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Тираж банкноты составляет 300 тыс. шт., в том числе 200 тыс. – в сувенирной упаковке, 99,9 тыс. – в конвертах.

Банкнота имеет дизайн, исполненный вертикально. Она является законным платежным средством.

Приобрести памятную банкноту можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Нацбанк выпустил памятную банкноту Помним! Не простим 01
Нацбанк выпустил памятную банкноту Помним! Не простим 02
Нацбанк выпустил памятную банкноту Помним! Не простим 03
Нацбанк выпустил памятную банкноту Помним! Не простим 04
Нацбанк выпустил памятную банкноту Помним! Не простим 05

+7
а прочитати, перш ніж давати "не тупу" відповідь?
"Банкнота має дизайн, виконаний вертикально. Вона є законним платіжним засобом."
23.02.2023 15:41
+4
і те і друге, будь-яка колекційна монета чи банкнота є платіжним засобом по номіналу
23.02.2023 15:44
+3
Треба буде взяти собі
23.02.2023 15:35
Треба буде взяти собі
23.02.2023 15:35
це сувенір, чи платіжний засіб?
23.02.2023 15:38
тупе питання, сувенір
23.02.2023 15:39
а прочитати, перш ніж давати "не тупу" відповідь?
"Банкнота має дизайн, виконаний вертикально. Вона є законним платіжним засобом."
23.02.2023 15:41
Так треба спочатку прочитати тому хто задає тупе питання, а той хто дав відповідь як ти написав тупу, має гарне відчуття гумору.
23.02.2023 16:03
знаєте, не ображайтесь, добре я не догледів, що це сувенірна монета, які випускаються усякими пройдисвітами,
добре нехай її випустив нАЦбанк, але це сумнівна тезавраційна цінність, ви купите її у 100 чи 1000 разів дорожче номіналу, а повернете гроші за номіналом, чи трохи дорожче.
Це спекулятивна гра, для тих, хто на цьому розуміється, а якщо вас цікавить не сувенір, а прибуток, я б не став би з цієї монетою на нього розраховувати, краще купіть марку, яка йде за відомим курсом
23.02.2023 16:43
тобто що це не сувенірна монета
23.02.2023 16:44
і те і друге, будь-яка колекційна монета чи банкнота є платіжним засобом по номіналу
23.02.2023 15:44
і те і інше.
23.02.2023 15:58
Тут інше питання, точно такий тираж??? Чи на повну монетний двір буде штампувати?
23.02.2023 15:44
Усього 6 000 000 грн. Ні про що.
23.02.2023 15:55
То нам так сказали.
23.02.2023 16:04
Краще на монетах, бо ти гніди надрукують..через банкомати простіше ввести
23.02.2023 16:06
Хочу таку!
23.02.2023 16:03
Не можна її там придбати, так як там її нема)
23.02.2023 16:08
Мразото, краще б надрукували звичайних грошей,
Лише крупні купюри, воно й зрозуміло, суддівській ******* з її зарплатнею 50 гривень не гроші...
23.02.2023 18:40
Меморіал Іводзіми
23.02.2023 21:25
А замість кацапського слогану щось своє розуму не вистачило ?
24.02.2023 06:38
В як її купити і де. Вони представили а на продажу неиа
24.02.2023 09:22
 
 