Нацбанк выпустил памятную банкноту "Помним! Не простим". ФОТО
К годовщине полномасштабного вторжения России Национальный банк Украины представил новую памятную банкноту "Помним! Не простим". Она вертикальная, номинал банкноты – 20 грн.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Тираж банкноты составляет 300 тыс. шт., в том числе 200 тыс. – в сувенирной упаковке, 99,9 тыс. – в конвертах.
Банкнота имеет дизайн, исполненный вертикально. Она является законным платежным средством.
Приобрести памятную банкноту можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.
"Банкнота має дизайн, виконаний вертикально. Вона є законним платіжним засобом."
добре нехай її випустив нАЦбанк, але це сумнівна тезавраційна цінність, ви купите її у 100 чи 1000 разів дорожче номіналу, а повернете гроші за номіналом, чи трохи дорожче.
Це спекулятивна гра, для тих, хто на цьому розуміється, а якщо вас цікавить не сувенір, а прибуток, я б не став би з цієї монетою на нього розраховувати, краще купіть марку, яка йде за відомим курсом
Лише крупні купюри, воно й зрозуміло, суддівській ******* з її зарплатнею 50 гривень не гроші...