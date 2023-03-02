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Сопротивление в оккупированном Крыму растет: Активисты "Желтой Ленты" протестуют против принудительной "мобилизации". ФОТОрепортаж

Активисты движения "Желтая Лента" во временно оккупированном Крыму рисуют проукраинские граффити и протестуют против принудительной "мобилизации".

Об этом они сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Пока "вагнеры" вербуют местных в свои ряды в Симферополе, активисты движения "Желтая Лента" напоминают, что Украина на своем пути к возвращению Крыма! Еще раз демонстрируем отношение населения полуострова к так называемой принудительной "мобилизации" в России.

По всему городу нарисовано более 130 граффити за последние дни! Акмесджит действительно весь светится от желтого!

Украинское сопротивление в АР Крым - есть, растет количество наших активистов, которые готовы к решительным действиям!" - отметили активисты движения.

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Сопротивление в оккупированном Крыму растет: Активисты Желтой Ленты протестуют против принудительной мобилизации 01
Сопротивление в оккупированном Крыму растет: Активисты Желтой Ленты протестуют против принудительной мобилизации 02
Сопротивление в оккупированном Крыму растет: Активисты Желтой Ленты протестуют против принудительной мобилизации 03
Сопротивление в оккупированном Крыму растет: Активисты Желтой Ленты протестуют против принудительной мобилизации 04
Сопротивление в оккупированном Крыму растет: Активисты Желтой Ленты протестуют против принудительной мобилизации 05
Сопротивление в оккупированном Крыму растет: Активисты Желтой Ленты протестуют против принудительной мобилизации 06
Сопротивление в оккупированном Крыму растет: Активисты Желтой Ленты протестуют против принудительной мобилизации 07
Сопротивление в оккупированном Крыму растет: Активисты Желтой Ленты протестуют против принудительной мобилизации 08

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Крым (26419) оккупация (10187) активист (632)


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А як би не було мобілізації?
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02.03.2023 10:22 Ответить
Це ще почалося до мобілізації
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02.03.2023 10:27 Ответить
Бачили як починалось.
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02.03.2023 10:34 Ответить
Бог у поміч
Бережіть себе.
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02.03.2023 10:35 Ответить
как всегда - свирепый вопль в никуда.
че изменится от твоего вопля?
Аллах прибежит на помощь правослабным против правослабных? или как? или кто прибежит? Яхве? Против кого?
тьху, ты какой-то больной либо тролль - одно и то же - бижепамагиииии.
мерзость
прав Невзоров - веруны это добровольные инвалиды на голову
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02.03.2023 11:10 Ответить
що тут скажеш - фсб виконує роботу відмінно. ленточки і малюночки це єрунда до жопи - головне всі дома сидять. от коли там будуть багатотисячні мітинги в кожному місті - тоді да, підпілля працює.
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02.03.2023 11:28 Ответить
 
 