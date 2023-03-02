Сопротивление в оккупированном Крыму растет: Активисты "Желтой Ленты" протестуют против принудительной "мобилизации". ФОТОрепортаж

Активисты движения "Желтая Лента" во временно оккупированном Крыму рисуют проукраинские граффити и протестуют против принудительной "мобилизации".

Об этом они сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Пока "вагнеры" вербуют местных в свои ряды в Симферополе, активисты движения "Желтая Лента" напоминают, что Украина на своем пути к возвращению Крыма! Еще раз демонстрируем отношение населения полуострова к так называемой принудительной "мобилизации" в России.

По всему городу нарисовано более 130 граффити за последние дни! Акмесджит действительно весь светится от желтого!

Украинское сопротивление в АР Крым - есть, растет количество наших активистов, которые готовы к решительным действиям!" - отметили активисты движения.

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