Сопротивление в оккупированном Крыму растет: Активисты "Желтой Ленты" протестуют против принудительной "мобилизации". ФОТОрепортаж
Активисты движения "Желтая Лента" во временно оккупированном Крыму рисуют проукраинские граффити и протестуют против принудительной "мобилизации".
Об этом они сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Пока "вагнеры" вербуют местных в свои ряды в Симферополе, активисты движения "Желтая Лента" напоминают, что Украина на своем пути к возвращению Крыма! Еще раз демонстрируем отношение населения полуострова к так называемой принудительной "мобилизации" в России.
По всему городу нарисовано более 130 граффити за последние дни! Акмесджит действительно весь светится от желтого!
Украинское сопротивление в АР Крым - есть, растет количество наших активистов, которые готовы к решительным действиям!" - отметили активисты движения.
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че изменится от твоего вопля?
Аллах прибежит на помощь правослабным против правослабных? или как? или кто прибежит? Яхве? Против кого?
тьху, ты какой-то больной либо тролль - одно и то же - бижепамагиииии.
мерзость
прав Невзоров - веруны это добровольные инвалиды на голову