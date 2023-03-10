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Силы обороны ликвидировали российского подполковника Постернака, - Штефан. ФОТО

Полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан обнародовал информацию, что ВСУ ликвидировали подполковника российской армии Станислава Постернака.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Также блогер разместил фото ликвидированного оккупанта.

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 Силы обороны ликвидировали российского подполковника Постернака, - Штефан 01

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армия РФ (19703) ликвидация (3706) Штефан Анатолий (114)


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Топ комментарии
+33
Смотрит так самоуверенно - а уже жмурик.
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10.03.2023 18:36 Ответить
+24
пастерНАХ...............
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10.03.2023 18:44 Ответить
+16
ну от тіки хотів написать, "танцювала риба з раком, а кобзон із пастернаком" ))))
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10.03.2023 19:00 Ответить
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Смотрит так самоуверенно - а уже жмурик.
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10.03.2023 18:36 Ответить
пастерНАХ...............
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10.03.2023 18:44 Ответить
ПОС .....
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10.03.2023 19:14 Ответить
та то він труну вибирає .
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10.03.2023 19:20 Ответить
Потому и смотрит уверенно ,мол я на том свете потсаны и потсаньи
Мне зашибись как клева
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10.03.2023 19:59 Ответить
Мертвая Тишина

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11.03.2023 10:17 Ответить
Это он уже после вскрытия.
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11.03.2023 19:11 Ответить
мабуть,етнічний українець але зрусифікувався свиня....
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10.03.2023 18:40 Ответить
Постернак??? Украинец?
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10.03.2023 19:46 Ответить
Постернак - не украинец. Его фамилия украинская. Его предки были украинцами.
В 17-18 веках эта фамилия была распространена в Лубенском и в Гадяцком полках.
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11.03.2023 10:35 Ответить
Не українець, а черговий продажний хахол. Відправляйся додому, у пекло.
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11.03.2023 19:14 Ответить
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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10.03.2023 18:40 Ответить
Зашкварили пітараса, нех....й шастать.
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10.03.2023 18:43 Ответить
Що зараз за підполковника дають, пельмені чи шубу?
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10.03.2023 18:44 Ответить
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10.03.2023 18:47 Ответить
Туди кацапу й дорога!
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10.03.2023 18:51 Ответить
Танцювала риба з раком, риба з раком....
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10.03.2023 18:51 Ответить
ну от тіки хотів написать, "танцювала риба з раком, а кобзон із пастернаком" ))))
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10.03.2023 19:00 Ответить
Я уже пожалел....до меня эта песенка почему-то цепляется шо репей до пионэрки. Теперь пару дней будет в голове звучать.
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10.03.2023 19:05 Ответить
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10.03.2023 19:02 Ответить
Та і йух з ним. Гарний кацап- дохлий кацап. Майже цитата...
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10.03.2023 19:05 Ответить
Все таки Украинская земелька притягивает кацапский- перегной .
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10.03.2023 19:06 Ответить
Є така рослина - пастернак, а цей, вже хороший, кацап - ПОЦтернак)
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10.03.2023 19:15 Ответить
Розкатали Постернака в постер ))
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10.03.2023 19:21 Ответить
Бабам дають 1 фалоімітатор+ 1 пачка пельменів+ ! палку колбаси...
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10.03.2023 19:26 Ответить
Iздох ***** пастерНАХ
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10.03.2023 19:41 Ответить
Да ну и куй с ним...Сдох да и сдох...Тоже мне новость.Кто этих собак считает??
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10.03.2023 19:51 Ответить
гори в аду, **** раССеянская! проклятие тебе вечное и твоему роду до семидесятого и седьмого колена. аминь
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10.03.2023 19:52 Ответить
Танцювала риба з раком, а петрушка з пОстернаком...
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10.03.2023 20:45 Ответить
Пастера Шлака......
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11.03.2023 01:01 Ответить
стделаб тварь на болотах мацковии,вояка задрипанный
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11.03.2023 06:44 Ответить
Аграрная история - травянистое растение было съедено хробачками.
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11.03.2023 10:13 Ответить
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11.03.2023 11:27 Ответить
Кацапи не повинні топтати нашу землю,
всім дорога тільки до пекла 👎😡
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11.03.2023 11:53 Ответить
Глазки точь-в-точь как у Путлера - подло-холодно-циничные...
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11.03.2023 12:18 Ответить
 
 