Силы обороны ликвидировали российского подполковника Постернака, - Штефан. ФОТО
Полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан обнародовал информацию, что ВСУ ликвидировали подполковника российской армии Станислава Постернака.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Также блогер разместил фото ликвидированного оккупанта.
Топ комментарии
+33 Colt
показать весь комментарий10.03.2023 18:36 Ответить Ссылка
+24 Олег Незнаю
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+16 Fjall_Raven
показать весь комментарий10.03.2023 19:00 Ответить Ссылка
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Мне зашибись как клева
В 17-18 веках эта фамилия была распространена в Лубенском и в Гадяцком полках.
всім дорога тільки до пекла 👎😡