На войне с российскими оккупантами во время выполнения задания погиб боевой медик Артур Шишкин. ФОТО

На войне с российскими оккупантами во время выполнения задания погиб боевой медик, президент Ассоциации молодых лидеров и предпринимателей JCI Olimp Артур Шишкин. В мирной жизни он был врачом-стоматологом. У боевого медика осталась любимая жена и две маленькие дочери.

Об этом сообщили в JCI Olimp, передает Цензор.НЕТ.

"С величайшей скорбью сообщаем о трагической гибели во время выполнения задания боевого медика Артура Шишкина - президента JCI Olimp 2023 года.

Нам трудно осознать потерю прекрасного человека, активного деятеля, спортсмена, примера настоящего лидера, мужа и друга.

Артур жил по призванию, был талантливым врачом-стоматологом, основателем БО "Зубной Фей", деятельность которого направлена на бесплатное лечение детей из детских домов и социально незащищенных семьях.

Также читайте: В бою с российскими оккупантами погиб спортсмен-марафонец Андрей Щербанивский

Артур очень светлый, положительный человек. Имея настоящие жизненные ценности, объединял вокруг людей.

У Артура осталась любимая жена и две маленькие дочери, если у вас есть желание поддержать семью - вот ссылка:

https://send.monobank.ua/jar/4VtaS8t7TL...

Нам очень не хватает тебя, друг

"Светлая память и вечность на набесах" - говорится в сообщении.