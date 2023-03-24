На войне с российскими оккупантами во время выполнения задания погиб боевой медик Артур Шишкин. ФОТО
На войне с российскими оккупантами во время выполнения задания погиб боевой медик, президент Ассоциации молодых лидеров и предпринимателей JCI Olimp Артур Шишкин. В мирной жизни он был врачом-стоматологом. У боевого медика осталась любимая жена и две маленькие дочери.
Об этом сообщили в JCI Olimp, передает Цензор.НЕТ.
"С величайшей скорбью сообщаем о трагической гибели во время выполнения задания боевого медика Артура Шишкина - президента JCI Olimp 2023 года.
Нам трудно осознать потерю прекрасного человека, активного деятеля, спортсмена, примера настоящего лидера, мужа и друга.
Артур жил по призванию, был талантливым врачом-стоматологом, основателем БО "Зубной Фей", деятельность которого направлена на бесплатное лечение детей из детских домов и социально незащищенных семьях.
Артур очень светлый, положительный человек. Имея настоящие жизненные ценности, объединял вокруг людей.
У Артура осталась любимая жена и две маленькие дочери, если у вас есть желание поддержать семью - вот ссылка:
https://send.monobank.ua/jar/4VtaS8t7TL...
Нам очень не хватает тебя, друг
"Светлая память и вечность на набесах" - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль