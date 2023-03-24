В бою с российскими оккупантами погиб спортсмен-марафонец Андрей Щербанивский
23 марта на линии боевого столкновения погиб военный и марафонец – 44-летний Андрей Щербанивский.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НТУУ КПИ.
"Андрей родился и вырос в Киеве. В 2001 году закончил КПИ. 2016 - участвовал в АТО. После полномасштабного российского вторжения вновь пошел защищать страну", - говорится в сообщении.
Андрей занимался бегом и имел личный рекорд: преодолевал 42 км за два с половиной часа. Последние 10 лет организовывал марафоны и полмарафоны в Киеве, являлся членом команды Run Ukraine с 2013 года.
Погиб 23 марта на линии боевого столкновения.
У Андрея осталась жена, Елена Щербанивская и двое детей.
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Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Світла пам'ять та щирі співчуття родині Андрія Щербанівського ‼️
Хоч могли взагалі не гинути, якби по всьому фронту були залізобетонні ДОТи - довготривала оборона точка, яка може захистити особовий склад ЗСУ від артилерійських, танкових, авіаційних та інших атак російських нацистів.
Чим більше буде на фронті залізобетонних ДОТів, протитанкових їжаків та протипіхотних колючих дротів тим багато буде знищено російських нацистів при малих втрат ЗСУ та територій України.