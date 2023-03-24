В бою с российскими оккупантами погиб спортсмен-марафонец Андрей Щербанивский

23 марта на линии боевого столкновения погиб военный и марафонец – 44-летний Андрей Щербанивский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НТУУ КПИ.

"Андрей родился и вырос в Киеве. В 2001 году закончил КПИ. 2016 - участвовал в АТО. После полномасштабного российского вторжения вновь пошел защищать страну", - говорится в сообщении.

Андрей занимался бегом и имел личный рекорд: преодолевал 42 км за два с половиной часа. Последние 10 лет организовывал марафоны и полмарафоны в Киеве, являлся членом команды Run Ukraine с 2013 года.

Погиб 23 марта на линии боевого столкновения.

У Андрея осталась жена, Елена Щербанивская и двое детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вблизи Авдеевки – ожесточенные бои, у врага начинается паника из-за возможного наступления ВСУ, - Силы обороны