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Новости Война
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В бою с российскими оккупантами погиб спортсмен-марафонец Андрей Щербанивский

щербанівський

23 марта на линии боевого столкновения погиб военный и марафонец – 44-летний Андрей Щербанивский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НТУУ КПИ.

"Андрей родился и вырос в Киеве. В 2001 году закончил КПИ. 2016 - участвовал в АТО. После полномасштабного российского вторжения вновь пошел защищать страну", - говорится в сообщении.

Андрей занимался бегом и имел личный рекорд: преодолевал 42 км за два с половиной часа. Последние 10 лет организовывал марафоны и полмарафоны в Киеве, являлся членом команды Run Ukraine с 2013 года.

Погиб 23 марта на линии боевого столкновения.

У Андрея осталась жена, Елена Щербанивская и двое детей.

В бою с российскими оккупантами погиб спортсмен-марафонец Андрей Щербанивский 01

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спорт (2427) потери (4380) ВСУ (6579)


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Слава героям!
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24.03.2023 12:03 Ответить
С.У.М.
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24.03.2023 12:05 Ответить
Схиляю голову.. Спочивай з миром, Герой! Низько вклоняюсь твоєму подвигу.
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24.03.2023 12:07 Ответить
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24.03.2023 12:10 Ответить
Дякувати Богу, що такі Громадяни встигли народити маленьких Українців. Бо вони наша спадщина, діти Героїв - майбутньє України. Родині загиблого Героя мої співчуття.
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24.03.2023 12:10 Ответить
А коли впадеш ти на Донбасі, в полі, прийдуть з рідних вулиць верби і тополі....Вічна Пам'ять Герою.
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24.03.2023 12:12 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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24.03.2023 12:14 Ответить
Дуже боляче втрачати Героїв нашоі краіни 😪😪😪
Світла пам'ять та щирі співчуття родині Андрія Щербанівського ‼️
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24.03.2023 12:48 Ответить
У боях за даунбас загинуло дуже багато воїнів-захисників України!..

Хоч могли взагалі не гинути, якби по всьому фронту були залізобетонні ДОТи - довготривала оборона точка, яка може захистити особовий склад ЗСУ від артилерійських, танкових, авіаційних та інших атак російських нацистів.

Чим більше буде на фронті залізобетонних ДОТів, протитанкових їжаків та протипіхотних колючих дротів тим багато буде знищено російських нацистів при малих втрат ЗСУ та територій України.
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26.03.2023 14:37 Ответить
 
 