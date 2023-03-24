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Новини Війна
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У бою з російськими окупантами загинув спортсмен-марафонець Андрій Щербанівський

щербанівський

23 березня на лінії бойового зіткнення загинув військовий і марафонець – 44-річний Андрій Щербанівський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба НТУУ КПІ.

"Андрій народився й виріс у Києві. 2001 року закінчив КПІ. 2016 — брав участь в АТО. Після повномасштабного російського вторгнення знов пішов захищати країну", - ідеться в повідомленні.

Андрій займався бігом і мав особистий рекорд: долав 42 км за дві з половиною години. Останні 10 років організовував марафони та півмарафони в Києві, був членом команди Run Ukraine з 2013 року.

Загинув 23 березня на лінії бойового зіткнення.

У Андрія залишилася дружина, Олена Щербанівська, та двоє дітей.

У бою з російськими окупантами загинув спортсмен-марафонець Андрій Щербанівський 01

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спорт (1619) втрати (4394) ЗСУ (7536)


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Слава героям!
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24.03.2023 12:03 Відповісти
С.У.М.
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24.03.2023 12:05 Відповісти
Схиляю голову.. Спочивай з миром, Герой! Низько вклоняюсь твоєму подвигу.
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24.03.2023 12:07 Відповісти
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24.03.2023 12:10 Відповісти
Дякувати Богу, що такі Громадяни встигли народити маленьких Українців. Бо вони наша спадщина, діти Героїв - майбутньє України. Родині загиблого Героя мої співчуття.
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24.03.2023 12:10 Відповісти
А коли впадеш ти на Донбасі, в полі, прийдуть з рідних вулиць верби і тополі....Вічна Пам'ять Герою.
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24.03.2023 12:12 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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24.03.2023 12:14 Відповісти
Дуже боляче втрачати Героїв нашоі краіни 😪😪😪
Світла пам'ять та щирі співчуття родині Андрія Щербанівського ‼️
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24.03.2023 12:48 Відповісти
У боях за даунбас загинуло дуже багато воїнів-захисників України!..

Хоч могли взагалі не гинути, якби по всьому фронту були залізобетонні ДОТи - довготривала оборона точка, яка може захистити особовий склад ЗСУ від артилерійських, танкових, авіаційних та інших атак російських нацистів.

Чим більше буде на фронті залізобетонних ДОТів, протитанкових їжаків та протипіхотних колючих дротів тим багато буде знищено російських нацистів при малих втрат ЗСУ та територій України.
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26.03.2023 14:37 Відповісти
 
 