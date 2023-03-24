У бою з російськими окупантами загинув спортсмен-марафонець Андрій Щербанівський

23 березня на лінії бойового зіткнення загинув військовий і марафонець – 44-річний Андрій Щербанівський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба НТУУ КПІ.

"Андрій народився й виріс у Києві. 2001 року закінчив КПІ. 2016 — брав участь в АТО. Після повномасштабного російського вторгнення знов пішов захищати країну", - ідеться в повідомленні.

Андрій займався бігом і мав особистий рекорд: долав 42 км за дві з половиною години. Останні 10 років організовував марафони та півмарафони в Києві, був членом команди Run Ukraine з 2013 року.

Загинув 23 березня на лінії бойового зіткнення.

У Андрія залишилася дружина, Олена Щербанівська, та двоє дітей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У боях проти окупантів на Луганщині загинув баскетболіст та воїн Олексій Ханілевич. ФОТО