У бою з російськими окупантами загинув спортсмен-марафонець Андрій Щербанівський
23 березня на лінії бойового зіткнення загинув військовий і марафонець – 44-річний Андрій Щербанівський.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба НТУУ КПІ.
"Андрій народився й виріс у Києві. 2001 року закінчив КПІ. 2016 — брав участь в АТО. Після повномасштабного російського вторгнення знов пішов захищати країну", - ідеться в повідомленні.
Андрій займався бігом і мав особистий рекорд: долав 42 км за дві з половиною години. Останні 10 років організовував марафони та півмарафони в Києві, був членом команди Run Ukraine з 2013 року.
Загинув 23 березня на лінії бойового зіткнення.
У Андрія залишилася дружина, Олена Щербанівська, та двоє дітей.
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Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Світла пам'ять та щирі співчуття родині Андрія Щербанівського ‼️
Хоч могли взагалі не гинути, якби по всьому фронту були залізобетонні ДОТи - довготривала оборона точка, яка може захистити особовий склад ЗСУ від артилерійських, танкових, авіаційних та інших атак російських нацистів.
Чим більше буде на фронті залізобетонних ДОТів, протитанкових їжаків та протипіхотних колючих дротів тим багато буде знищено російських нацистів при малих втрат ЗСУ та територій України.