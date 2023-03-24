Доброволец из Франции Кевин Давид погиб в боях за Бахмут. ФОТО
В районе Бахмута погиб доброволец из Франции Кевин Давид.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В Министерстве иностранных дел Франции подтвердили информацию о том, что французский доброволец был убит в Бахмутском районе. 30-летний Кевин Д. до полномасштабной войны в Украине был гуманитарным работником. Больше года назад он отправился в Украину, чтобы присоединиться к ВСУ.
В подразделение воюющих в Украине французских добровольцев сообщили, что у мужчины осталась семья.
"С тяжелым сердцем и огромной печалью мы разделяем с вами смерть нашего брата по оружию Кевина Давида под Бахмутом. У него остались жена и двое детей. Спасибо за вашу жертву. Покойся с миром", - говорится в сообщении.
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+49 Панас Стець #551129
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+37 Oresta Bartka
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Ще таких слів не придумали, щоб полегшити біль рідним.
Одна радість, він поліг за справедливість і мир в Україні.
Вічна Слава полеглому Герою Франції!!! Сумую разом з рідними. Мої співчуття.
Хоч могли взагалі не гинути, якби по всьому фронту були залізобетонні ДОТи - довготривала оборона точка, яка може захистити особовий склад ЗСУ від артилерійських, танкових, авіаційних та інших атак російських нацистів.