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Новости Фото Война
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Доброволец из Франции Кевин Давид погиб в боях за Бахмут. ФОТО

В районе Бахмута погиб доброволец из Франции Кевин Давид.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Доброволец из Франции Кевин Давид погиб в боях за Бахмут 01

В Министерстве иностранных дел Франции подтвердили информацию о том, что французский доброволец был убит в Бахмутском районе. 30-летний Кевин Д. до полномасштабной войны в Украине был гуманитарным работником. Больше года назад он отправился в Украину, чтобы присоединиться к ВСУ.

В подразделение воюющих в Украине французских добровольцев сообщили, что у мужчины осталась семья.

"С тяжелым сердцем и огромной печалью мы разделяем с вами смерть нашего брата по оружию Кевина Давида под Бахмутом. У него остались жена и двое детей. Спасибо за вашу жертву. Покойся с миром", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Франция (3507) Бахмут (1602) потери (4384) добровольцы (1168)


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Топ комментарии
+49
Слава Герою! Приклоняємо коліна.
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24.03.2023 19:55
+37
Ісус: «Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх».
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24.03.2023 19:55
+30
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24.03.2023 19:57
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Ісус: «Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх».
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24.03.2023 19:55 Ответить
Слава Герою! Приклоняємо коліна.
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24.03.2023 19:55 Ответить
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24.03.2023 19:57 Ответить
що не кажи, а два ***** в хаті.
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24.03.2023 19:59 Ответить
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24.03.2023 20:06 Ответить
R.I.P.
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24.03.2023 20:18 Ответить
Вічна пам'ять Герою ! 🇺🇦🇫🇷
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24.03.2023 21:02 Ответить
Mémoire éternelle du héros.
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24.03.2023 21:31 Ответить
Величні люди, що мають дух з далеких країв прийти і захищати нашу землю. Слава Герою!🇺🇦🥀🥀
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24.03.2023 22:03 Ответить
козак..- СЛАВА!!
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24.03.2023 23:15 Ответить
Мої співчуття рідним, та народу Франції.
Ще таких слів не придумали, щоб полегшити біль рідним.
Одна радість, він поліг за справедливість і мир в Україні.
Вічна Слава полеглому Герою Франції!!! Сумую разом з рідними. Мої співчуття.
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24.03.2023 23:59 Ответить
У боях за даунбас загинуло дуже багато воїнів-захисників України!..

Хоч могли взагалі не гинути, якби по всьому фронту були залізобетонні ДОТи - довготривала оборона точка, яка може захистити особовий склад ЗСУ від артилерійських, танкових, авіаційних та інших атак російських нацистів.
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26.03.2023 14:13 Ответить
 
 