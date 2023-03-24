ВСУ ликвидировали российского подполковника Нижника. ФОТОрепортаж
Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что Силы обороны ликвидировали подполковника российской оккупационной армии Виктора Нижника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Штефан отметил: "Успешно демобилизован - подполковник Виктор Нижник так и не успел новые погоны на китель пришить".
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- Праблема с нашими ПВО! Включишь радар - прилетит антирадарная ракета Выключишь - прилетит беспилотник с бомбой!"
А ти, мерзото мокшанська в овечій шкірі, пішла за "руSSким кораблем".