ВСУ ликвидировали российского подполковника Нижника. ФОТОрепортаж

Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что Силы обороны ликвидировали подполковника российской оккупационной армии Виктора Нижника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Штефан отметил: "Успешно демобилизован - подполковник Виктор Нижник так и не успел новые погоны на китель пришить".

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