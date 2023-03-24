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ВСУ ликвидировали российского подполковника Нижника. ФОТОрепортаж

Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что Силы обороны ликвидировали подполковника российской оккупационной армии Виктора Нижника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Штефан отметил: "Успешно демобилизован - подполковник Виктор Нижник так и не успел новые погоны на китель пришить".

Смотрите также: Силы обороны ликвидировали российского подполковника Постернака, - Штефан. ФОТО

ВСУ ликвидировали российского подполковника Нижника 01
ВСУ ликвидировали российского подполковника Нижника 02
ВСУ ликвидировали российского подполковника Нижника 03

Автор: 

армия РФ (19238) ликвидация (3542) Штефан Анатолий (114)


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Топ комментарии
+33
В. Нужнік. Нехай тепер смажиться в пеклі, гандон штопаний.
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24.03.2023 20:33
+24
Майору НИЖНИК Виктору Михайловичу приказом ВСУ присвоено очередное воинское звание «ПОДБЕТОННИК».
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24.03.2023 20:45
+22
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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24.03.2023 20:30
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Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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24.03.2023 20:30 Ответить
Собаке собачья смерть, так будет со всеми рашистами, кто пришёл на нашу украинскую землю!
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24.03.2023 20:31 Ответить
В. Нужнік. Нехай тепер смажиться в пеклі, гандон штопаний.
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24.03.2023 20:33 Ответить
Майору НИЖНИК Виктору Михайловичу приказом ВСУ присвоено очередное воинское звание «ПОДБЕТОННИК».
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24.03.2023 20:45 Ответить
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24.03.2023 21:56 Ответить
***** шастать.Ой. Хай щастить.
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25.03.2023 01:07 Ответить
Земля бетоном. Його сучку крістіну віддати дагестанцям. Нехай там вищить про "пабєда будєт за намі"
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24.03.2023 20:37 Ответить
Насправді, Крістіна "либу давить" бо не може приховати радості, що не лише позбулася "вєчьнапьянава" дегенерата, а ще й отримає не лише пєльмешкі, а й халявну рекламу, завдяки якій є шанси підчепити якогось кавказця чи китайця.
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24.03.2023 20:38 Ответить
Вазген її дрючив ще коли вітя "гєраічєскі ваєвал")
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24.03.2023 20:41 Ответить
получил билет на концерт кобздона в партере
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24.03.2023 20:39 Ответить
Очепятка! нужника в нижник!)...
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24.03.2023 20:42 Ответить
на вид это какой-то сержант на дембеле
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24.03.2023 20:46 Ответить
З соціального лифту у армії рашен рейху, ЗСУ зробили гонки на виживання без правил. Багато вакантних посад і звань і все менше шукачів нових .
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24.03.2023 20:47 Ответить
ОЧЕРЕДНОЙ МАНКУРТ С УКРАИНСКОЙ ФФАМИЛИЕЙ )))) ХОТЬ КАКАЯ ТО ПОЛЬЗА УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛЕ ОТ ЭТОГО НАВОЗА
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24.03.2023 20:47 Ответить
Это румынская фамилие
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24.03.2023 21:56 Ответить
Нижник це стародавнє українське та дуже розповсюджене прізвище..нажаль росіфікований манкурт
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24.03.2023 22:33 Ответить
Його рідня з України, живе у моєму селі його тітка рідна
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24.05.2023 20:48 Ответить
...українське призвище...!! В Уманському районі Нижніків..як бульбашок у газованій воді..)))
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24.03.2023 20:47 Ответить
А може він перекрасився від слова "нужник"? )))
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24.03.2023 21:43 Ответить
.. манкуртів.....як бульбашок у газованій воді... Як би не перефарбовувалися... а мразотою залишилися.
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24.03.2023 22:20 Ответить
На Волині також поширене призвіще.
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24.03.2023 22:27 Ответить
Там і євреїв завжди вистачало , то може він теж із обрізаних , бо пошуковик видає результати із посиланням на єврейське коріння ? ((
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25.03.2023 00:31 Ответить
Підполкани ППО так просто не гинуть. Очевидно наші хлопці добре накрили позицію ППО свинособак.
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24.03.2023 20:51 Ответить
Здоровля усопшому!!!
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24.03.2023 20:56 Ответить
Ну вот, а говорили американцы анти-радарные ракеты не той системы присылают. А оно во как обернулось, был нижник в Донецкой области, а стала пачка пельменей в тамбовской.
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24.03.2023 20:58 Ответить
підполковники по зрк не сидять. та й на одну батарею цілого підполковника забагато. мабуть в штаб шось попало.
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24.03.2023 21:48 Ответить
може сидіти в РЛС під час бойової роботи
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25.03.2023 01:36 Ответить
Скоріше бухали.
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25.03.2023 09:57 Ответить
в теорії і прибульці можуть існувати. але таке сидіння вже саме по собі річ неординарна.
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25.03.2023 11:40 Ответить
Виповнилась мрія Кристіни- отримає пельмени або ковбасу за чоловіка-окупанта, бо на росії закінчились лади білого кольору. Від щирого серця Кристіна дякує ху"ла за свого чоловіка та бере зобов*язання народжувати нових нижників...
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24.03.2023 21:04 Ответить
кто-то калину обмоет)))
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24.03.2023 21:06 Ответить
Он служил в ПВО. Прилетело ему видать что-то правильное, антирадарное.
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24.03.2023 21:07 Ответить
только успел радар включить, и тут как коротнуло!!
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24.03.2023 21:32 Ответить
Тут мені якось прислали гіркий "жарт" з сфери російського армійського "чорного юмору":
- Праблема с нашими ПВО! Включишь радар - прилетит антирадарная ракета Выключишь - прилетит беспилотник с бомбой!"
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25.03.2023 06:32 Ответить
Вона либиться бо подумки вже на бєлих жігулях. А коли по факту кульок пельменів вручать то заридає.
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24.03.2023 21:08 Ответить
Яка лада , вона від шуби сциться окропом , правда іще не знає що після фотосесії відберуть ((
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25.03.2023 00:33 Ответить
О как быват... И лыбу подавит и жигуль поимает...
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24.03.2023 21:22 Ответить
Нужник справил нужду. Так сказать естественная надобность , отправиась в место постоянной дислокации.То есть на парашу
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24.03.2023 21:23 Ответить
Зараз жінка підполковника посміхається бо чекає на китайського нареченого.
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24.03.2023 21:53 Ответить
Щастя яке випало жінці! Одна справа якась там вдова російського майора, і зовсім по-іншому звучить вдова аж цілого під полковника!
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24.03.2023 22:02 Ответить
Підчас війни про втрати ніхто не дає точної інфи. Слава нашим Героям!
А ти, мерзото мокшанська в овечій шкірі, пішла за "руSSким кораблем".
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24.03.2023 22:11 Ответить
Кристинка улыбается новой Ладе.
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24.03.2023 22:04 Ответить
Воинство Антихристово...
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24.03.2023 22:33 Ответить
Пішов до пекла бравий кацап і це радує 🤣
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24.03.2023 23:39 Ответить
Умер подПолковником !! Здоровья усопшему. Земля бетоном гнида!!
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25.03.2023 02:17 Ответить
А СКОЛЬКО ЕЩЁ ТАКИХ НИЖНИКОВ ОСТАЛОСЬ !!!???
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25.03.2023 05:10 Ответить
НЕОБХОДИМА ЛИКВИДАЦИЯ ГЛАВНОГО РУКОВОДСТВА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ !!!
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25.03.2023 05:11 Ответить
А ЕСЛИ ДАЖЕ НЕТ ПОПЫТОК ТО ЭТО ЧТО ТО ЗНАЧИТ !!!
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25.03.2023 05:54 Ответить
Слава нашим захисникам!!! Слава ЗСУ! Смерть рашистським окуп@нтам- мразям!!!!
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25.03.2023 19:12 Ответить
А як приїзджав в Коритню в Україні до рідної тітки? все дитинство проводив там, і пішов вбивати українців. Рідна бабуся з України, рідня в Україні? Як так можна? Знала його з малих років, бабуся живе на нашій вулиці. Його батьки відмовилися від сестри через війну.
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24.05.2023 20:46 Ответить
 
 