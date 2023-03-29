Российские спецслужбы привлекают детей к фейковым минированиям в Украине, - СБУ

Служба безопасности разоблачила новые факты, подтверждающие, что РФ привлекает несовершеннолетних к подрывной деятельности против Украины. При этом это происходит даже в условиях войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так СБУ заблокировала преступные действия тинейджерской группы, причастной к серии анонимных сообщений о псевдоминировании в столице и других регионах Украины.

"Больше всего подростки "минировали" здания органов государственной власти, а также объекты социальной инфраструктуры. В октябре прошлого года они одновременно сообщили о фейковых минированиях 14 местных судов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, преступную деятельность участников группы дистанционно координировали представители российской спецслужбы.

Для этого создали специализированное интернет-сообщество, в которое регулярно привлекали несовершеннолетних жителей разных регионов Украины.

Именно по указаниям агрессора подростки периодически рассылали по электронным адресам госучреждений ложные сообщения о "минировании".

Таким образом, враг пытался расшатывать внутреннюю обстановку в Украине.

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Установлено, что "рассылку" осуществляли от имени посторонних и с использованием специальных компьютерных программ для скрытия своей локации.

В результате расследования сотрудники СБУ разоблачили организатора группы. Им оказался несовершеннолетний житель Черниговской области.

По данным СБУ, у правонарушителя были контакты с представителем российской спецслужбы, который связывался с подростком через мессенджер и ставил ему задачу.

Во время обыска по адресу проживания псевдоминера обнаружен мобильный телефон и компьютер с доказательствами противоправной деятельности и коммуникации с агрессором.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов критической инфраструктуры, зданий или сооружений, обеспечивающих функционирование органов власти, учреждений здравоохранения, образования, или если ложное сообщение повлекло тяжкие последствия или было совершено повторно), продолжаются следственные действия.





Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

СБУ також нагадує - якщо про фейкове мінування повідомили неповнолітні, перед законом відповідатимуть їхні батьки.

Заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях, в м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури Київської області.