Главным сержантом 47-й ОМБр вместо Маркуса назначен Аверин. ФОТО

Виталий Аверин назначен главным сержантом 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

"Авер" пошел на войну добровольцем в 2014 году, присоединился к рядам батальона "Донбасс". Участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Попасную. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награжден орденом "За мужество" III степени", - говорится в сообщении.

Аверин в 47-й ОМБр ранее являлся главным сержантом одного из подразделений.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, главный сержант 47-й ОМБр Валерий Маркус написал заявление о переводе на низшую должность по собственному желанию в связи с "систематическим унижением работы сержантского корпуса бригады, непониманием командованием бригады важности морального духа бойцов для качественного выполнения задач, отсутствием наказания и некомпетентностью лиц высшего офицерского корпуса бригады.