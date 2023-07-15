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Враг атаковал беспилотниками окрестности Запорожья, ранен мужчина, поврежден инфраструктурный объект и жилищный фонд. ФОТО

Враг дважды атаковал окраину Запорожья с применением БПЛА. В результате ранения получил 62-летний мужчина.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

В свою очередь секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев информирует, что в результате действий оккупантов этой ночью в одном из районов города был поврежден инфраструктурный объект.

"К сожалению, есть пострадавший человек. Мужчина в состоянии средней тяжести доставлен в медицинское учреждение. Повреждения получил и жилищный фонд - в четырех многоэтажных домах вылетели окна. На месте работают все соответствующие службы и разворачивается палатка городского совета", - говорится в сообщении.

Враг атаковал беспилотниками окрестности Запорожья, ранен мужчина, поврежден инфраструктурный объект и жилищный фонд 01
Враг атаковал беспилотниками окрестности Запорожья, ранен мужчина, поврежден инфраструктурный объект и жилищный фонд 02
Враг атаковал беспилотниками окрестности Запорожья, ранен мужчина, поврежден инфраструктурный объект и жилищный фонд 03

Малашко также отметил, что враг в прошедшие сутки обстрелял территорию Запорожской области.

"45 обстрелов совершили военные РФ по мирным городам и селам за минувшие сутки. В настоящее время зафиксировано 27 разрушений объектов жилищной и социальной инфраструктуры в 15 населенных пунктах Запорожской области. 39 артиллерийских ударов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новодаровки, Чаривного, Левадного, Успеновки, Приютного, Степногорска. Авиацией враг попал по Орехову, Омельнику, Малой Токмачке, Новоданиловке", - заметил он.

Автор: 

Запорожье (2695) обстрел (28218) Запорожская область (3249) дроны (4201)


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Йо_ана русня!
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15.07.2023 09:06 Ответить
Взагалі нічого нечув, хоча ще і не спав.
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15.07.2023 10:08 Ответить
Спальный район это околицы?
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15.07.2023 14:49 Ответить
Чому так
https://m.censor.net/ua/video_news/3431326/prykordonnyky_vyyavyly_ta_znyschyly_zi_striletskoyi_zbroyi_vorojyyi_bpla_video
не можна робити в кожному місті України де є мисливці з нарізною зброєю,Дфтг з різною бойовою зброєю?
Можливо було б навіть призначити винагороду чи нагороду для цивільних які під контролем військових влучили в БПЛА,та мисливці зі своїми патронами будуть,навіть бк не треба витрачати!!!
Тільки організуйте людей!!
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16.07.2023 00:05 Ответить
«Кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури», - так пояснили у Зеленського чому не підривали мости.========тобто вони думали, що русня не буде руйнувати будинки, мости та іншу інфраструктуру.====Тоді для чого вони впустили їх в Україну?---Вбивати українців?---------Подоляк пояснив, що влада припустилася стратегічних, інформаційних та кадрових помилок.
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16.07.2023 06:11 Ответить
 
 