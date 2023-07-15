Враг атаковал беспилотниками окрестности Запорожья, ранен мужчина, поврежден инфраструктурный объект и жилищный фонд. ФОТО

Враг дважды атаковал окраину Запорожья с применением БПЛА. В результате ранения получил 62-летний мужчина.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

В свою очередь секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев информирует, что в результате действий оккупантов этой ночью в одном из районов города был поврежден инфраструктурный объект.

"К сожалению, есть пострадавший человек. Мужчина в состоянии средней тяжести доставлен в медицинское учреждение. Повреждения получил и жилищный фонд - в четырех многоэтажных домах вылетели окна. На месте работают все соответствующие службы и разворачивается палатка городского совета", - говорится в сообщении.







Малашко также отметил, что враг в прошедшие сутки обстрелял территорию Запорожской области.

"45 обстрелов совершили военные РФ по мирным городам и селам за минувшие сутки. В настоящее время зафиксировано 27 разрушений объектов жилищной и социальной инфраструктуры в 15 населенных пунктах Запорожской области. 39 артиллерийских ударов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новодаровки, Чаривного, Левадного, Успеновки, Приютного, Степногорска. Авиацией враг попал по Орехову, Омельнику, Малой Токмачке, Новоданиловке", - заметил он.