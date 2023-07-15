Украинские пограничники прошли в Испании кинологический курс. ФОТО

Украинские пограничники и таможенники завершили первый кинологический курс по выявлению взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов в Испании.

Об этом сообщили в Гражданской гвардии Испании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Кинологический центр Гражданской гвардии в течение пяти месяцев готовил восьмерых украинцев как экспертов-кинологов для обнаружения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Этот курс был запланирован ОБСЕ, которая пригласила обучение украинскому персоналу в 2021 году.

Украинские кинологи учились в Испании

Цель заключалась в обучении борьбе с незаконным оборотом оружия, особенно стрелкового оружия и легких вооружений.

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На церемонии в кинологическом центре Гражданской гвардии в мадридском районе Эль-Пардо студенты получили сертификаты, подтверждающие их квалификацию в качестве инструкторов кинологических команд.

Учения планировали провести в Украине, но из-за войны перенесли в Испанию.