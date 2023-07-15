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Украинские пограничники прошли в Испании кинологический курс. ФОТО

Украинские пограничники и таможенники завершили первый кинологический курс по выявлению взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов в Испании.

Об этом сообщили в Гражданской гвардии Испании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Кинологический центр Гражданской гвардии в течение пяти месяцев готовил восьмерых украинцев как экспертов-кинологов для обнаружения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Этот курс был запланирован ОБСЕ, которая пригласила обучение украинскому персоналу в 2021 году.

Украинские пограничники прошли в Испании кинологический курс 01

Украинские кинологи учились в Испании

Цель заключалась в обучении борьбе с незаконным оборотом оружия, особенно стрелкового оружия и легких вооружений.

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На церемонии в кинологическом центре Гражданской гвардии в мадридском районе Эль-Пардо студенты получили сертификаты, подтверждающие их квалификацию в качестве инструкторов кинологических команд.

Учения планировали провести в Украине, но из-за войны перенесли в Испанию.

Украинские пограничники прошли в Испании кинологический курс 02

Автор: 

Госпогранслужба (6639) Испания (882) таможня (1962) обучение (541)


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Еще наверное учили как ловить ухилянтов с помощью собакенов
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15.07.2023 11:22 Ответить
За такие деньги можно было 80 кинологов в Украïнi обучить.
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15.07.2023 12:25 Ответить
 
 