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3 человека пострадали, повреждены дома, ЛЭП, промышленное предприятие: оккупанты накрыли артиллерийским огнем Никополь. ФОТОрепортаж

Вечером 21 июля и утром 22 июля оккупанты обстреляли Никополь, пострадали 3 человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Пострадали три человека. 57-летний мужчина и 78-летняя женщина госпитализированы с осколочными ранениями. Их состояние – средней тяжести. Еще один мужчина 42 лет будет лечиться дома.

Повреждены 8 частных домов и 9 хозяйственных построек. Разбита линия электропередач.

Еще раз агрессор обстрелял город уже ночью. Бил по промышленному предприятию. Без жертв", - говорится в сообщении.

Как отмечается, атаковали область россияне и беспилотником. Военные из ПК "Схід" его уничтожили. Приземлили, вероятно, "Шахед-136".

Смотрите: Россияне ночью трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровщины, без пострадавших. ФОТОрепортаж

3 человека пострадали, повреждены дома, ЛЭП, промышленное предприятие: оккупанты накрыли артиллерийским огнем Никополь 01
3 человека пострадали, повреждены дома, ЛЭП, промышленное предприятие: оккупанты накрыли артиллерийским огнем Никополь 02
3 человека пострадали, повреждены дома, ЛЭП, промышленное предприятие: оккупанты накрыли артиллерийским огнем Никополь 03
3 человека пострадали, повреждены дома, ЛЭП, промышленное предприятие: оккупанты накрыли артиллерийским огнем Никополь 04

обстрел (27129) Никополь (1019) Днепропетровская область (3946)


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Наверное уже как год каждую ночь Никополь, Марганец обстреливают с Энергодара.
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22.07.2023 08:35 Ответить
еще раз написать спасибо за разминирование чонгара? Спасибо за шатлы верещук?
А может хватит бояться АЭС и отвечать надо по Энергодару?
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22.07.2023 10:08 Ответить
Не варто лупити по самій станції. На всяк випадок. Скоріш за все ЗАЕС залишиться в тилу блокована. І у ворога буде широкий тоді вибір, здатися, здохнути чи вчинити " прикре самогубство
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22.07.2023 23:56 Ответить
 
 