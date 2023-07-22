3 человека пострадали, повреждены дома, ЛЭП, промышленное предприятие: оккупанты накрыли артиллерийским огнем Никополь. ФОТОрепортаж
Вечером 21 июля и утром 22 июля оккупанты обстреляли Никополь, пострадали 3 человека.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Пострадали три человека. 57-летний мужчина и 78-летняя женщина госпитализированы с осколочными ранениями. Их состояние – средней тяжести. Еще один мужчина 42 лет будет лечиться дома.
Повреждены 8 частных домов и 9 хозяйственных построек. Разбита линия электропередач.
Еще раз агрессор обстрелял город уже ночью. Бил по промышленному предприятию. Без жертв", - говорится в сообщении.
Как отмечается, атаковали область россияне и беспилотником. Военные из ПК "Схід" его уничтожили. Приземлили, вероятно, "Шахед-136".
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А может хватит бояться АЭС и отвечать надо по Энергодару?