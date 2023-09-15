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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Желтая Лента" провела акцию во временно оккупированном Крыму: К движению за неделю присоединились 50 активистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты движения "Желтая Лента" во временно оккупированном Крыму провели акцию сопротивления российской оккупации.

Об этом они сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Во временно оккупированных городах Крыма активисты движения "Желтая лента" продолжают сопротивляться российской оккупации. За последнюю неделю к нам присоединилось более 50 новых активистов из Крыма. Мы повесили более 200 постеров и завязали 250 лент", - говорится в сообщении.

Желтая Лента провела акцию во временно оккупированном Крыму: К движению за неделю присоединились 50 активистов 01
Желтая Лента провела акцию во временно оккупированном Крыму: К движению за неделю присоединились 50 активистов 02
Желтая Лента провела акцию во временно оккупированном Крыму: К движению за неделю присоединились 50 активистов 03
Желтая Лента провела акцию во временно оккупированном Крыму: К движению за неделю присоединились 50 активистов 04
Желтая Лента провела акцию во временно оккупированном Крыму: К движению за неделю присоединились 50 активистов 05
Желтая Лента провела акцию во временно оккупированном Крыму: К движению за неделю присоединились 50 активистов 06
Желтая Лента провела акцию во временно оккупированном Крыму: К движению за неделю присоединились 50 активистов 07

Автор: 

Крым (26380) оккупация (10137) активист (630)


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Топ комментарии
+4
Це круто.
Після відвоювання Криму треба всіх "панаєхавших" погрузити на тєлєгі і пад гармошку показати дорогу нах па-раша.
Гівно повинно бути злите в па-рашу.
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15.09.2023 12:26
+2
Скучаем по вашим вчерашним креветкам , кукурузе и пахвале медовой . Крым - это Украина . Он и будет Украиной .
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15.09.2023 12:35
+2
Бережіть себе.
Бог у поміч
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15.09.2023 12:45
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Правила форума Совет форумчан
Це круто.
Після відвоювання Криму треба всіх "панаєхавших" погрузити на тєлєгі і пад гармошку показати дорогу нах па-раша.
Гівно повинно бути злите в па-рашу.
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15.09.2023 12:26 Ответить
Всіх в лагера і відбудовувати країну з їжі лише баланда .

Немічних на тєлєгі і до ботоксного , щоб не смерділи.
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15.09.2023 12:35 Ответить
Без цього лайна відбудуємо.
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15.09.2023 12:44 Ответить
У 2014 в криму ще не було ,,панаехавших", а ,,патріоти" танцювали ,,яблочко"" на площах і кричали,,рсія" ,,,Говень" путін Ура !!
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15.09.2023 12:40 Ответить
Переселення росіян в Україну було більше ніж легальних, та не легальних мексиканців у США.
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15.09.2023 12:46 Ответить
Відставники-старпери-військові змраші з їхнім бабйом і личинками - хіба то не понаєхавшиє?
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15.09.2023 14:39 Ответить
Як не було? Панаєхавші там були ще з сересер.
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17.09.2023 02:01 Ответить
Або крабів погодувати.
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17.09.2023 01:59 Ответить
Багато клопоту з газетою. Можна було просто підтертися.
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15.09.2023 12:33 Ответить
Скучаем по вашим вчерашним креветкам , кукурузе и пахвале медовой . Крым - это Украина . Он и будет Украиной .
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15.09.2023 12:35 Ответить
Бережіть себе.
Бог у поміч
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15.09.2023 12:45 Ответить
Кацапсяча бАмага навіть горіти нехоче...
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15.09.2023 13:18 Ответить
 
 