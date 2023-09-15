"Желтая Лента" провела акцию во временно оккупированном Крыму: К движению за неделю присоединились 50 активистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Активисты движения "Желтая Лента" во временно оккупированном Крыму провели акцию сопротивления российской оккупации.
Об этом они сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Во временно оккупированных городах Крыма активисты движения "Желтая лента" продолжают сопротивляться российской оккупации. За последнюю неделю к нам присоединилось более 50 новых активистов из Крыма. Мы повесили более 200 постеров и завязали 250 лент", - говорится в сообщении.
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+4 MsSkifia #566162
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+2 Envoy
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Після відвоювання Криму треба всіх "панаєхавших" погрузити на тєлєгі і пад гармошку показати дорогу нах па-раша.
Гівно повинно бути злите в па-рашу.
Немічних на тєлєгі і до ботоксного , щоб не смерділи.
Бог у поміч