"Желтая Лента" провела акцию во временно оккупированном Крыму: К движению за неделю присоединились 50 активистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты движения "Желтая Лента" во временно оккупированном Крыму провели акцию сопротивления российской оккупации.

Об этом они сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Во временно оккупированных городах Крыма активисты движения "Желтая лента" продолжают сопротивляться российской оккупации. За последнюю неделю к нам присоединилось более 50 новых активистов из Крыма. Мы повесили более 200 постеров и завязали 250 лент", - говорится в сообщении.













