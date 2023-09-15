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Зеленский встретился с прокурором Гааги по делу Путина Ханом. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, ведущим дело президента РФ Владимира Путина.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудничество нашего государства, всех наших правоохранительных институций, Офиса Генерального прокурора с Международным уголовным судом - абсолютно системное и приближающее реальную ответственность за российские военные преступления", - отметил президент.

Зеленский добавил, что уже есть первый четкий результат этого сотрудничества – исторический ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

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Президент уверен, что будут и другие справедливые результаты.

Зеленский встретился с прокурором Гааги по делу Путина Ханом 01
Зеленский встретился с прокурором Гааги по делу Путина Ханом 02

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) путин владимир (31260) Международный уголовный суд (233) Хан Карим (23)


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Поки карлік вирішує з сунь винь хунем проблему боезапасу, Україна вирішує долю гнома.
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15.09.2023 15:18 Ответить
Скоріше зе принюхується до вироків,бо сам заробив уже не один.
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15.09.2023 15:20 Ответить
Тема дня - знищення московщини, а претензії Зелі залишемо на після війни.
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15.09.2023 15:29 Ответить
Лучше бы вова встретился с прокурором Гааги по вопросу свого грабежа страны с мая 2019 года и по сей день. Впрочем это у него в перспективе. Как он там говопил, - мы идем и видим финиш дороги и потому финиш а мы идем и видим тот финиш но дорога, а мы идем и к финишу потому что видим финиш.
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15.09.2023 15:21 Ответить
Гм...
Пройшли віки, але знов вирішує Хан...
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15.09.2023 15:24 Ответить
А про себе Зеля нічого не говорив? За "успішну" підготовку до війни, йому три Гааги світить.
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15.09.2023 15:41 Ответить
клован наступний в черзі
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15.09.2023 16:20 Ответить
Мабуть в якості свідка хоче розповісти, як намагався підозрюваному подивитись в очі.
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15.09.2023 16:28 Ответить
Заодно и за Лукашенку бы там переговорил... 🤪
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15.09.2023 17:10 Ответить
 
 