Зеленский встретился с прокурором Гааги по делу Путина Ханом. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, ведущим дело президента РФ Владимира Путина.
Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Сотрудничество нашего государства, всех наших правоохранительных институций, Офиса Генерального прокурора с Международным уголовным судом - абсолютно системное и приближающее реальную ответственность за российские военные преступления", - отметил президент.
Зеленский добавил, что уже есть первый четкий результат этого сотрудничества – исторический ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.
Президент уверен, что будут и другие справедливые результаты.
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