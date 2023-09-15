Зеленский встретился с прокурором Гааги по делу Путина Ханом. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, ведущим дело президента РФ Владимира Путина.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудничество нашего государства, всех наших правоохранительных институций, Офиса Генерального прокурора с Международным уголовным судом - абсолютно системное и приближающее реальную ответственность за российские военные преступления", - отметил президент.

Зеленский добавил, что уже есть первый четкий результат этого сотрудничества – исторический ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

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Президент уверен, что будут и другие справедливые результаты.



