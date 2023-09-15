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С советского обелиска "Місто-герой Київ" демонтируют некоторые элементы, - КГГА. ФОТО

Завершается демонтаж элементов советского обелиска "Місто-герой Київ" на Галицкой площади.

Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Декоммунизация в действии: работники Департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Продолжение следует!" – сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

Как отмечается, при выполнении работ на боковых сторонах обелиска убрали звезды и аннотационную доску на русском языке. А также сменили надпись "1941" на "1939" – год, когда началась Вторая мировая война.

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С советского обелиска Місто-герой Київ демонтируют некоторые элементы, - КГГА 01

Автор: 

Киев (25518) декоммунизация (753)


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Топ комментарии
+16
"городу герою киеву" - ця окупаційна хрінь залишиться?
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15.09.2023 16:38
+13
Чому оцей потворний символ та ще й стилізований під чотиригранний штик мосінки (такі штики заборонено міжнародними конвенціями) реставрують? Демонтувати.
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15.09.2023 16:41
+11
Місто герой - це совковий наратив, якого слід позбуватися
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15.09.2023 16:46
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"городу герою киеву" - ця окупаційна хрінь залишиться?
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15.09.2023 16:38 Ответить
Якась дурня. Потрібно повернути площі історичну назву "Євбаз"
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15.09.2023 18:06 Ответить
Чому оцей потворний символ та ще й стилізований під чотиригранний штик мосінки (такі штики заборонено міжнародними конвенціями) реставрують? Демонтувати.
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15.09.2023 16:41 Ответить
Ще один пам'ятник, що прославляє російську окупацію України.
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15.09.2023 16:44 Ответить
ну реально як в хаті дівчини чи баби - гвалтівник залишив своє фото, але вона панічно не знає шо з ним робити - або стіну перебудувати, або рамочку фото змінити, але рожу виродка - залишити(ето ж історія)!
мазохізм? - Нєт, історічєская істєрічность!
б*же, це реально крінж. ну навіть то шо голодоморили, то не дало зрозуміти шо треба ВСЕ абсолютно совкове прибрати нах.
Ткачєнко ж проти.
хоча, якщо вибрали малороса-сталініста, то кушай-тє.
який крінж, як і в німців - окупантські "пам.ятники" нагадують лохам шо вони просто поки що без хазяїна, котрий зуби точить. а в нашому випадку - сточує. є такий мем - "95% людей - бидло". Хороший мем. може й оптимістичний.
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15.09.2023 16:45 Ответить
У нас кожнен другий шуфрич
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15.09.2023 17:12 Ответить
ну так, на Рязані - не спорю.
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15.09.2023 17:19 Ответить
Я в тебе взагалі то адресу не питав,
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15.09.2023 17:21 Ответить
вон тільки що прочитав:
Все просто: на весну 2024 года планируются парламентские и президентские выборы, а это означает конец единого телемарафона и возврат к свободному вещанию телеканалов и утрата Банковой цензуры в СМИ, что для Зеленского недопустимо, и может поставить под вопрос его переизбрание.

Ведь если на каналах начнут показывать правду о масштабах коррупции окружения президента, его политическое будущее может превратиться в неполитическое.

А Шуфрич для Банковой - «ключ» к одному из самых важных телеканалов Украины - «Интеру», который дает дополнительные шансы в предстоящих выборах.

Под соусом такого же «патриотизма», во время войны строительные активы Медведчука переписали на друга Ермака, киношника Колюбаева, а часть отщипнул себе Татаров.

Заводы пароходы уже есть, а какой же ты олигарх без собственного канала? Отжать себе телеканал «Интер» - интересно, это так выглядит деолигархизация по Зеленскому?

П. С. если госизмена Шуфрича будет доказана - конечно, он должен сидеть в тюрьме. \\\\\\\\\\\\\\\\\\

ну це Дубінський пише, але, теж не вірить шо тупо тобто реально по ділу на невинного шуфрича залу..нулись татарівці.
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15.09.2023 17:27 Ответить
Хтось ще дивиться той інтер? Не уявляю!
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16.09.2023 07:03 Ответить
а причому тут дивиться чи уявляєш?
Зелю ше й виберуть наступного разу. оце і без інтерів буде.
я просто в жасі - один просто ролик де воно прямо каже "нє хатєлі панікі" = тисячі вбитих і навіть гірше - поранених і закатованих = нічо, наріт просто шашлички в морозилку поставив і готується поржать а5
...
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16.09.2023 11:08 Ответить
Місто герой - це совковий наратив, якого слід позбуватися
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15.09.2023 16:46 Ответить
тим більше напр. такий херой як севастополь, то це скоріше місто-колаборант(хоча, після совка, то навіть з Папуасами співпрацювати то було б круто, а не то шо б з Рейхом)
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15.09.2023 17:30 Ответить
Знести під корінь цю хрінь
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15.09.2023 16:47 Ответить
Знову замість того щоб вирубувати під корінь всі символи совка вони роблять на них косметичні зміни.
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15.09.2023 16:49 Ответить
Декоммунизация началась в 2015 и до сих пор еще что-то делают. Времени наверное было совершенно мало. До 2019 можно было спокойно все закончить и забыть.
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15.09.2023 17:00 Ответить
урочисто підірвати цей символ червоної кацапо-совкової окупації разом з дибільно "родіной-мать" ...
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15.09.2023 17:03 Ответить
це якась профанація і привід для глузування
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15.09.2023 17:21 Ответить
а де наші фємєнкі?
це ж фалічний символ.
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15.09.2023 17:42 Ответить
А ця заступниця голови КМДА Ганна Старостенко не розповіла про (не)зняті зірки на ефесі меча?
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15.09.2023 18:09 Ответить
згадується чиясь цитата після галасування Зазе - "до влади прийшов ворог".

*******, та на ту бабіщу без позиву до унітазу дивитись норм. людині тяжко, а ви про зірки. та хоч там були б "шари Чака Норіса" - мені то якось взагалі пох.
це типу як гвалтівник повісить жінці в хаті своє фото, а вона колись на ньому напише внизу фломастером - "злой, пло.хой"
нормальні люди таке викидають і ставлять ЗАМоК на дверях, а мазохісти..... ну, нагаласували. так і знав шо покаюсь шо не ходив вна вибори, але Порошенко просто зі своїми попАми заколєбав. він тримає всіх за психічно хворих і вірящих в духів і божків!
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16.09.2023 10:42 Ответить
Знесли б Спічку взагалі до біса.
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15.09.2023 20:17 Ответить
На обеліску треба дописати, як кацапи підірвали в районі Хрещатика 324 будівлі, не кажучи вже про Успенський собор і т.д.
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15.09.2023 21:20 Ответить
Київ більше не місто-герой?
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15.09.2023 23:33 Ответить
нет, такого понятия в мире нету. а ты - нырни в выгребуху поглубже, совковый анахронизмус
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16.09.2023 10:38 Ответить
 
 