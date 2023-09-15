С советского обелиска "Місто-герой Київ" демонтируют некоторые элементы, - КГГА. ФОТО
Завершается демонтаж элементов советского обелиска "Місто-герой Київ" на Галицкой площади.
Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ.
"Декоммунизация в действии: работники Департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Продолжение следует!" – сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.
Как отмечается, при выполнении работ на боковых сторонах обелиска убрали звезды и аннотационную доску на русском языке. А также сменили надпись "1941" на "1939" – год, когда началась Вторая мировая война.
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мазохізм? - Нєт, історічєская істєрічность!
б*же, це реально крінж. ну навіть то шо голодоморили, то не дало зрозуміти шо треба ВСЕ абсолютно совкове прибрати нах.
Ткачєнко ж проти.
хоча, якщо вибрали малороса-сталініста, то кушай-тє.
який крінж, як і в німців - окупантські "пам.ятники" нагадують лохам шо вони просто поки що без хазяїна, котрий зуби точить. а в нашому випадку - сточує. є такий мем - "95% людей - бидло". Хороший мем. може й оптимістичний.
Все просто: на весну 2024 года планируются парламентские и президентские выборы, а это означает конец единого телемарафона и возврат к свободному вещанию телеканалов и утрата Банковой цензуры в СМИ, что для Зеленского недопустимо, и может поставить под вопрос его переизбрание.
Ведь если на каналах начнут показывать правду о масштабах коррупции окружения президента, его политическое будущее может превратиться в неполитическое.
А Шуфрич для Банковой - «ключ» к одному из самых важных телеканалов Украины - «Интеру», который дает дополнительные шансы в предстоящих выборах.
Под соусом такого же «патриотизма», во время войны строительные активы Медведчука переписали на друга Ермака, киношника Колюбаева, а часть отщипнул себе Татаров.
Заводы пароходы уже есть, а какой же ты олигарх без собственного канала? Отжать себе телеканал «Интер» - интересно, это так выглядит деолигархизация по Зеленскому?
П. С. если госизмена Шуфрича будет доказана - конечно, он должен сидеть в тюрьме. \\\\\\\\\\\\\\\\\\
ну це Дубінський пише, але, теж не вірить шо тупо тобто реально по ділу на невинного шуфрича залу..нулись татарівці.
Зелю ше й виберуть наступного разу. оце і без інтерів буде.
я просто в жасі - один просто ролик де воно прямо каже "нє хатєлі панікі" = тисячі вбитих і навіть гірше - поранених і закатованих = нічо, наріт просто шашлички в морозилку поставив і готується поржать а5
...
це ж фалічний символ.
*******, та на ту бабіщу без позиву до унітазу дивитись норм. людині тяжко, а ви про зірки. та хоч там були б "шари Чака Норіса" - мені то якось взагалі пох.
це типу як гвалтівник повісить жінці в хаті своє фото, а вона колись на ньому напише внизу фломастером - "злой, пло.хой"
нормальні люди таке викидають і ставлять ЗАМоК на дверях, а мазохісти..... ну, нагаласували. так і знав шо покаюсь шо не ходив вна вибори, але Порошенко просто зі своїми попАми заколєбав. він тримає всіх за психічно хворих і вірящих в духів і божків!