С советского обелиска "Місто-герой Київ" демонтируют некоторые элементы, - КГГА. ФОТО

Завершается демонтаж элементов советского обелиска "Місто-герой Київ" на Галицкой площади.

Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Декоммунизация в действии: работники Департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Продолжение следует!" – сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

Как отмечается, при выполнении работ на боковых сторонах обелиска убрали звезды и аннотационную доску на русском языке. А также сменили надпись "1941" на "1939" – год, когда началась Вторая мировая война.

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