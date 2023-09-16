РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11034 посетителя онлайн
Новости Фото
8 763 8

"Большая потеря для журналистики": умерла руководительница Киевского бюро "Радио Свобода" Инна Кузнецова. ФОТО

В Вильнюсе отошла в вечность руководительница Киевского бюро "Радио Свобода", многолетняя главный редактор Инна Кузнецова, которая в последнее время тяжело болела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Она окончила факультет журналистики Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко. Работала корреспондентом, политическим обозревателем Национального радио, главным редактором "Радио Эра FM".

При руководстве Инны Кузнецовой бюро получило премию имени Дэвида Берка за освещение политического кризиса в Украине в конце 2013 года и начале 2014 года.

Также читайте: Умер экс-нардеп-"регионал" Ян Табачник

Большая потеря для журналистики: умерла руководительница Киевского бюро Радио Свобода Инна Кузнецова 01

"Большая потеря для Радио Свобода и украинской журналистики. Инна Кузнецова отошла в вечность. Человек с большим сердцем, в кабинет которого всегда приходили за советами и поддержкой. Спасибо за все добро, что Вы сделали. Помню каждый наш разговор", - написал в фейсбуке журналист Максим Савчук.

Коллектив Цензор.НЕТ выражает искренние соболезнования в связи с безвременной смертью Инны Кузнецовой.

Автор: 

журналистика (3294) смерть (9222)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
показать весь комментарий
16.09.2023 11:13 Ответить
Чудова Жінка, Патріот України і Професіонал, на Радіо Свобода!!
Низький уклін!!
показать весь комментарий
16.09.2023 11:25 Ответить
Світла пам'ять! Царство небесне!
показать весь комментарий
16.09.2023 11:36 Ответить
Сумно.
Хай з Богом спочиває.
показать весь комментарий
16.09.2023 12:05 Ответить
Нехай спочиває з Богом.
Рівень роботи українського бюро, можливо, покращиться.
показать весь комментарий
16.09.2023 12:18 Ответить
Царство небесне!
показать весь комментарий
16.09.2023 12:53 Ответить
не знаю цю жінку, але до цього "радіо" багато питань
показать весь комментарий
16.09.2023 13:20 Ответить
Це не та, що в метро істерики закатувала?
показать весь комментарий
16.09.2023 14:46 Ответить
 
 