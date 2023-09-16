"Большая потеря для журналистики": умерла руководительница Киевского бюро "Радио Свобода" Инна Кузнецова. ФОТО

В Вильнюсе отошла в вечность руководительница Киевского бюро "Радио Свобода", многолетняя главный редактор Инна Кузнецова, которая в последнее время тяжело болела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Она окончила факультет журналистики Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко. Работала корреспондентом, политическим обозревателем Национального радио, главным редактором "Радио Эра FM".

При руководстве Инны Кузнецовой бюро получило премию имени Дэвида Берка за освещение политического кризиса в Украине в конце 2013 года и начале 2014 года.

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"Большая потеря для Радио Свобода и украинской журналистики. Инна Кузнецова отошла в вечность. Человек с большим сердцем, в кабинет которого всегда приходили за советами и поддержкой. Спасибо за все добро, что Вы сделали. Помню каждый наш разговор", - написал в фейсбуке журналист Максим Савчук.

Коллектив Цензор.НЕТ выражает искренние соболезнования в связи с безвременной смертью Инны Кузнецовой.