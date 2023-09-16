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В ряде регионов объявляли тревогу. Была угроза баллистики (обновлено)

В Киеве и ряде регионов Украины днем 16 сентября объявлена воздушная тревога. По состоянию на 11:51 Воздушные силы объявили отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту тривог.

В настоящее время карта тревог такова:

В ряде регионов объявляли тревогу. Была угроза баллистики 01

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В свою очередь, в Воздушных силах информируют об угрозе применения баллистического вооружения!

"Внимание! Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская, Запорожская – угроза применения баллистического вооружения!", - говорится в сообщении.

Автор: 

Воздушные силы (2296) воздушная тревога (790)


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Кідараси, щоб ті ракети взривалися на пускових установках.
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16.09.2023 11:29 Ответить
Просто хочеться рвати і метати!
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16.09.2023 11:32 Ответить
Немає такого поняття "загроза балістики" - це тупий новояз...
Є поняття "загроза балістичної зброї"...
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16.09.2023 13:51 Ответить
 
 