В ряде регионов объявляли тревогу. Была угроза баллистики (обновлено)
В Киеве и ряде регионов Украины днем 16 сентября объявлена воздушная тревога. По состоянию на 11:51 Воздушные силы объявили отбой угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту тривог.
В настоящее время карта тревог такова:
В свою очередь, в Воздушных силах информируют об угрозе применения баллистического вооружения!
"Внимание! Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская, Запорожская – угроза применения баллистического вооружения!", - говорится в сообщении.
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Є поняття "загроза балістичної зброї"...