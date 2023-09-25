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Берислав после вражеских авиаударов. ФОТОрепортаж

Утром 25 сентября вражеская авиация сбрасывала авиабомбы на Берислав Херсонской области.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин опубликовал в телеграм-канале последствия вражеских обстрелов, информирует Цензор.НЕТ.

Берислав после вражеских авиаударов 01
Берислав после вражеских авиаударов 02
Берислав после вражеских авиаударов 03
Берислав после вражеских авиаударов 04
Берислав после вражеских авиаударов 05

"Берислав после российских авиаударов", – прокомментировал он опубликованные фото.

Автор: 

обстрел (27151) Берислав (142)


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блдскй узкій народ горітиме у пеклі
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25.09.2023 13:28 Ответить
Покидьки !!!
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25.09.2023 13:35 Ответить
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25.09.2023 13:54 Ответить
одну хату сфотагруфали с декількох ракурсів .Маю підозру, що Берислав- місто з висотками а не однією хатою
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26.09.2023 19:48 Ответить
 
 