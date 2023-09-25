Берислав после вражеских авиаударов. ФОТОрепортаж
Утром 25 сентября вражеская авиация сбрасывала авиабомбы на Берислав Херсонской области.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин опубликовал в телеграм-канале последствия вражеских обстрелов, информирует Цензор.НЕТ.
"Берислав после российских авиаударов", – прокомментировал он опубликованные фото.
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albano miner
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